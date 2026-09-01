La UE contradice a Pedro Sánchez: cree que Rusia “ha sacado partido” de la crisis migratoria en Ceuta, pero no tiene pruebas de que la provocara

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). (Marta Fernández / Europa Press)

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Un días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntara a Rusia y exculpara a Marruecos de que más de 70.000 migrantes cruzaran la frontera el pasado 30 y 31 de julio y apuntara a Rusia, la Unión Europea ha cuestionado su versión.

El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE), el organismo diplomático de la Comisión Europea con otros países, ha culpado a Rusia de “sacar partido” de la crisis migratoria en la ciudad autónoma, como ha podido saber este martes EFE según un portavoz comunitario. Sin embargo, asegura que “no disponen de pruebas” que demuestren que la entrada masiva de decenas de miles de migrantes a finales de julio “fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros”.

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La misma fuente reconoció que la migración “es un tema delicado en toda Europa” y que en este organismo ha observado “una importante actividad de desinformación en redes sociales que busca aprovecharse de ella, avivar las divisiones y aumentar la desinformación”.

“Es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma criticando al Gobierno de España, no será porque les preocupa la migración en España o en Europa, sino por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto a la invasión de Putin en Ucrania”, ha añadido la citada fuente.

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La expansión de bulos y desinformación “a través de redes sociales asociadas a Rusia e Israel”, según Sánchez

El líder del Ejecutivo afirmó este lunes que pese a que continúa la investigación de la mayor migración masiva de España “se vierten acusaciones peligrosas y gratuitas”. “Lo que sabemos también es que después del 30 y 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esta desinformación por parte de redes sociales asociadas a Rusia e Israel y que una internacional ultraderechista utiliza siempre la migración para atacar a España y a Europa y dividirla”, dijo tras puntualizar que hasta ahora “todo” lo que se sabe es que “se tergiversó una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio”. De la misma manera, aseguró que no hay informaciones que apunten a la participación de Marruecos en lo ocurrido.

Esta mañana Rusia ha respondido. La portavoz de Exteriores del país, María Zajárova, ha pedido pruebas de su supuesta implicación en la campaña de desinformación. Cuando hay acusaciones,debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y solo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio”, ha expresado en declaraciones recogidas por la agencia Interfax. En su opinión, “sin hechos, sin materiales respaldados con cifras, fechas y nombres, simplemente no hay nada de qué hablar”.

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De la misma manera, Israel ha acusado a España de mentir. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó a Sánchez de “mentir descaradamente”. “En su entrevista a la Cadena SER hoy, volvió a mentir, acusando sorprendentemente a Israel de difundir información falsa sobre los sucesos de Ceuta”, dijo, para añadir que esto “no desviará la atención” de su “vergonzoso fracaso en la gestión de los asuntos de su país”.