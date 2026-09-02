El Gobierno por fin busca un escáner para localizar drogas y armas en el principal puerto de España después de que una tormenta rompiera el que había en febrero

Foto tomada en febrero cuando la borrasca tumbó la nave que protegía el radar del puerto de Algeciras

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La Administración tiene sus plazos. El pasado 4 de febrero, la que se bautizó como borrasca Leonardo destrozó la carpa que protegía el escáner de contenedores del principal puerto de España en tráfico de mercancías, el de Algeciras. Debido al mal tiempo, esa carpa se vino abajo y cayó sobre el aparato. El accidente destrozó por completo la cabina del camión que transporta el escáner, dotada de elementos de alta tecnología para analizar las imágenes captadas. Es la principal herramienta que tenía el puerto para detectar drogas y armas.

Han pasado siete meses y Vigilancia Aduanera, dependiente de Hacienda, ha tenido que hacer malabares para poder continuar con el cribado de contenedores sospechosos que llegan al puerto. ¿Cómo? “Estamos escaneando con la ZBV solo determinados días de la semana”, explican fuentes de Aduanas. Un escáner ZBV (por sus siglas en inglés, Z Backscatter Van) es un sistema móvil de inspección por rayos X integrado en una furgoneta que permite revisar el interior de vehículos y contenedores de forma rápida y sin necesidad de abrirlos. Otro tipo de escáner que se conoce como ‘Medusa’. Ahora, por fin, Puertos del Estado (que depende de Transportes) acaba de licitar el contrato para adquirir un nuevo escáner que sustituya al que se averió.

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Puertos del Estado lo compra y Vigilancia Aduanera lo usa. Este es el sistema. La licitación ha tenido sus problemas y Puertos del Estado tuvo que rectificar los pliegos del contrato en agosto. Ha aprovechado esta licitación no solo para comprar un nuevo escáner para el puerto de Algeciras, sino también para sumar dos más en los puertos de Vigo y Valencia. El coste es de 11,2 millones de euros. Al principio, Puertos del Estado tuvo problemas para reparar el escáner por desavenencias con la empresa aseguradora de la carpa. El escáner en realidad es un camión, con una cabina que hace las funciones de control y supervisión de las imágenes captadas por el escáner situado sobre el remolque. Se trataba de un camión modelo HCV Mobile 4000, que está dotado de un brazo articulado en forma de U invertida que examina los contenedores. Los datos recogidos, una especie de radiografía tridimensional, son analizados en la cabina por especialistas de Vigilancia Aduanera.

La cabina del camión que contiene el escáner dañado por la tormenta

Algeciras tiene un escáner de este tipo desde el año 2002. EEUU, tras los atentados del 11-S, puso en marcha un proyecto bautizado como ‘Container Security lnitiative’ (iniciativa para la protección de contenedores o CSI), para establecer un sistema de análisis del tráfico de contenedores que llegaban a los EEUU desde puertos de otros países. El objetivo inicial era controlar el tráfico de armas. En España se eligió que el puerto con este sistema CSI fuera el de Algeciras. Después, en 2004, Puertos del Estado y la Agencia Tributaria (que gestiona Vigilancia Aduanera) firmaron en marzo de 2004 un convenio de colaboración para establecer sistemas de reconocimiento de contenedores, remolques, cisternas y otras unidades de transporte en los puertos de Barcelona, Bilbao y Valencia.

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Hay que renovarlos

Años después, la Agencia Tributaria incorporó sistemas de reconocimiento adicional en Bilbao y otros nuevos en los puertos de Las Palmas, Tenerife y Vigo. Por último, la Autoridad Portuaria de Tarragona adquirió, de forma autónoma, un sistema de reconocimiento no intrusivo para su instalación. Puertos del Estado reconoce que “la vida útil” de todos estos equipos “está próxima a su finalización, por lo que procede realizar una sustitución de todos ellos en un plazo máximo de tres años”. Como muestra de su obsolescencia, el escáner adquirido para la Autoridad Portuaria de Barcelona ya ha sido dado de baja y ha sido sustituido por uno nuevo. Ahora le toca el turno al de Algeciras, Vigo y Valencia.

Ya en 2020 el Puerto de Algeciras intentó comprar un nuevo escáner de rayos X para analizar los contenedores. La inversión prevista alcanzaba los 6,7 millones de euros. Pero hubo un problema, explican fuentes de Vigilancia Aduanera destinados en este puerto: que la licitación la ganó una empresa china. EEUU se negó entonces a financiar parte de la operación, ya que no quería que el control de mercancías que llegaría a EEUU desde Algeciras dependiese de un rival geopolítico, aunque la empresa china solo suministraba el material. “Temas de espionaje y esas cosas”, señalan las mismas fuentes. Algeciras es el primer puerto de España y cuarto de Europa por tráfico de mercancías y personas. Por ejemplo, entre enero y julio de este año, 329.000 camiones han llegado por carretera al Puerto de Algeciras. También han llegado por mar 2,7 millones de contenedores. Las empresas interesadas tienen hasta el 28 de septiembre para presentar sus ofertas para suministrar estos escáneres.

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