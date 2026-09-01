Detenido un hombre en Beni Enzar, frontera entre Marruecos y Melilla, por el secuestro de dos jóvenes y agredir sexualmente a una en Francia

El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla (EFE/Paqui Sánchez)

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La Policía Nacional detuvo a un ciudadano francés que se encontraba en búsqueda y captura por las autoridades galesas por un presunto delito de secuestro, agresión sexual, extorsión ligada al tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal, el pasado sábado 29 de agosto en el paso fronterizo entre Melilla y Marruecos. Las autoridades españolas interceptaron al acusado en Beni Enzar cuando intentaba entrar en España desde el reino magrebí, tal y como ha podido saber Europa Press.

Durante el control de documentación, los agentes consultaron las bases de datos policiales y detectaron una orden internacional de búsqueda y detención con fines de extradición emitida por Francia. Tras identificar la requisitoria, los policías verificaron su vigencia a través de los mecanismos de cooperación internacional. La confirmación permitió concretar el arresto y activar el procedimiento previsto para este tipo de solicitudes judiciales.

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Los hechos ocurrieron en octubre de 2023

Según ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía de Melilla, la orden francesa está vinculada a una investigación por hechos ocurridos en octubre de 2023 en la localidad de Dole, en el este de Francia. La causa se refiere a la presunta retención contra su voluntad de dos jóvenes por parte de varios individuos.

Un agente de la Policía Nacional (Europa Press)

La hipótesis de los investigadores sitúa el caso en un contexto de extorsión relacionado con el tráfico de drogas. Durante el tiempo que permanecieron privadas de libertad, las dos víctimas habrían sufrido agresiones físicas. Una de ellas también habría sido víctima de una agresión sexual, de acuerdo con la información trasladada por la Policía Nacional.

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Francia busca a otros posibles implicados

Aunque después de tres años han conseguido dar con uno de los implicados en lo sucedido en Dole en 2023, las autoridades francesas siguen manteniendo abierta la investigación para localizar a otros presuntos participantes. Además de este hombre, la policía ya había realizado otras detenciones en varios sospechosos dentro del caso.

Después del arresto, los agentes comunicaron al ciudadano francés los motivos de la detención y los derechos que le corresponden. A continuación, iniciaron las actuaciones para ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente. El procedimiento continuará dentro de los trámites de extradición solicitados por Francia, que deberá formalizar su reclamación ante la Justicia española.

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El paso de Beni Enzar en Melilla vuelve a operar por fases para los vehículos de la Operación Paso del Estrecho, a 1 de agosto de 2026 (Europa Press)

Cómo fue la reapertura de Beni Enzar días antes

El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla, reabrió sus puertas de forma gradual el sábado 1 de agosto a las 10:30 horas tras permanecer clausurado durante un total de 36 horas debido a la fuerte presión migratoria en la ciudad autónoma. El cierre se había iniciado el jueves por la noche, cuando se registraron intentos de entrada ilegal de migrantes en la zona después de la crisis migratoria del 30 de julio en Ceuta.

Durante este periodo de bloqueo, unas 2.000 personas y alrededor de 600 vehículos pertenecientes a la Operación Paso del Estrecho (OPE) quedaron completamente atrapados en las inmediaciones. La reapertura terrestre se llevó a cabo en fases estrictas debido al contexto migratorio en la ciudad autónoma vecina. Bajo este contexto, un mes después los agentes fronterizos han dado con el hombre que se encontraba en busca y captura en Francia.

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