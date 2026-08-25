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El Museo Sorolla vuelve a abrir dos años después tras finalizar sus obras: esta es la fecha de regreso y sus grandes novedades

El proyecto, que originariamente comenzó en enero de 2022, está cerca de concluir con la incorporación de nuevas medidas que mejores la accesibilidad del centro

El Museo Sorolla en Madrid (Adobe Stock).
El Museo Sorolla en Madrid (Adobe Stock).
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El Museo Sorolla de Madrid reabrirá sus puertas en octubre de 2026, después de permanecer cerrado por más de dos años debido a un ambicioso proyecto de ampliación iniciado en enero de 2022. La finalización de la primera fase de las obras marca el regreso de una de las instituciones culturales más relevantes dedicadas al pintor valenciano Joaquín Sorolla y supone una transformación significativa en la experiencia de sus visitantes. La reapertura, prevista tras la conclusión de esta etapa inicial, ha sido confirmada por el Ministerio de Cultura. Según la información facilitada al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el museo volverá a recibir público en octubre de este año, coincidiendo con la entrega de los nuevos espacios y servicios resultantes de la ampliación.

La intervención comenzó en 2022 y se ha desarrollado en varias fases. Durante este periodo, el museo ha permanecido cerrado al público, permitiendo la ejecución de las obras sin interferencias y garantizando la seguridad de los visitantes y trabajadores. La primera fase, que ahora se da por concluida, permitirá la apertura de las áreas ampliadas, mientras que la segunda fase se centrará en la rehabilitación de la vivienda histórica que perteneció a Sorolla, con un plazo estimado de diez meses desde el inicio de esos trabajos. Entre las principales novedades tras la reanudación de actividades destaca la incorporación de nuevos espacios expositivos y de servicios, además de mejoras notables en la distribución y el acceso a las colecciones. El proyecto de ampliación responde tanto a la necesidad de incrementar la capacidad del museo como a la de actualizar sus instalaciones para cumplir con los estándares contemporáneos de accesibilidad y sostenibilidad.

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La ampliación incluye nuevos itinerarios, zonas de descanso y áreas adaptadas a diferentes perfiles de visitantes. Según lo previsto, estos cambios facilitarán una circulación más fluida y permitirán la organización de exposiciones temporales de mayor envergadura, así como actividades educativas y culturales para públicos diversos. El Ministerio de Cultura subraya que la actuación combina la ampliación física con la intervención sobre la casa histórica del pintor, uno de los elementos más emblemáticos del conjunto museístico. De este modo, se busca preservar el carácter original del espacio, al tiempo que se adaptan las instalaciones a las necesidades del siglo XXI.

Imagen de la entrada del Museo Sorolla CULTURA Jesús Hellín - Europa Press
Imagen de la entrada del Museo Sorolla CULTURA Jesús Hellín - Europa Press

Novedades tras la ampliación del museo

Uno de los pilares fundamentales de la reforma ha sido la accesibilidad universal. Desde el inicio del proyecto, se han implementado criterios rigurosos para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar plenamente de la oferta del museo. Las novedades en materia de accesibilidad incluyen ascensores accesibles identificados con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), equipados con señalización en braille y caracteres arábigos en alto relieve. Los aseos cuentan con pictogramas normalizados, alto relieve y contraste cromático para facilitar la identificación.

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El museo ha incorporado bandas señalizadoras visuales y táctiles, así como rampas e itinerarios accesibles que cumplen con la normativa técnica vigente. El Ministerio de Cultura exigió para la ejecución de las obras la contratación de una empresa homologada por la Fundación ARS, encargada de verificar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad incluidas en el proyecto. Además, el museo está en proceso de obtención del certificado de accesibilidad conforme a la norma AIS 1/2018, con un grado de cinco estrellas. Esta certificación se completará al finalizar la totalidad de la obra. El Museo Sorolla dispondrá de pantallas y paneles informativos con textos claros, señalización basada en pictogramas internacionales y sistemas de alto contraste. La taquilla y el auditorio estarán equipados con bucles magnéticos para personas con audífonos o implantes cocleares. Los contenidos audiovisuales estarán subtitulados y se reservarán las primeras filas para personas con discapacidad auditiva y visual.

En el ámbito digital, la página web del museo contará con un servicio de lectura de voz dirigido especialmente a personas ciegas o con baja visión. Además, se ofrecerán visitas guiadas con intérprete de Lengua de Signos Española (LSE). Para mejorar la accesibilidad cognitiva, se prevé la disponibilidad de folletos en lectura fácil para exposiciones temporales y, a partir de 2027, recorridos guiados adaptados a distintos grupos. También se ofrecerán sillas de ruedas gratuitas para quienes las necesiten durante su visita. Tras la reapertura en octubre de 2026, el Museo Sorolla continuará con la segunda fase del proyecto: la rehabilitación de la casa histórica de Joaquín Sorolla. Esta etapa tendrá una duración prevista de diez meses e implicará intervenciones específicas para conservar y modernizar este espacio, completando así la transformación integral del complejo museístico. Con estas actuaciones, el museo busca consolidarse como un referente de accesibilidad y modernidad, preservando su legado y abriéndolo a todos los públicos.

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