Adiós a los muebles debajo de la encimera de la cocina: esta es la nueva tendencia que ayuda a ganar espacio. (Rent)

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La sustitución de los muebles bajo la encimera por cortinas textiles se ha consolidado como una de las tendencias más destacadas en el diseño de interiores para este 2026. Este cambio responde a la búsqueda de soluciones prácticas, económicas y personalizables, que permiten renovar el ambiente sin obras ni grandes inversiones. La incorporación de telas en lugar de puertas tradicionales ofrece una respuesta eficaz para quienes desean transformar el espacio de guardado en un elemento decorativo y funcional.

El regreso de las cortinas cortas inspiradas en antiguas cocinas y cafés europeos aporta una estética cálida y nostálgica. Los textiles suman color y textura, generando una atmósfera más relajada y acogedora. La tendencia se adapta a diversos estilos y tamaños de cocina, ya que brinda flexibilidad en la elección de estampados, colores, largos y sistemas de fijación. Así, la cortina deja de ser un simple accesorio para convertirse en una solución integral en la organización y el diseño del hogar.

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Este enfoque permite personalizar el entorno y facilita el acceso al espacio de guardado, sobre todo en muebles pequeños o rincones donde las puertas pueden resultar incómodas. La opción de cambiar la tela con facilidad abre la posibilidad de renovar el aspecto de la cocina cuando se desee, adaptándose a las estaciones o a nuevas preferencias estéticas.

Por qué poner cortinas debajo de la encimera de la cocina

La instalación de cortinas bajo la encimera se ha impuesto por sus múltiples ventajas. El ahorro económico es uno de los principales motivos, ya que no requiere reemplazar puertas ni modificar la estructura del mueble existente. Basta con instalar el textil sobre el bajo encimera actual, sin necesidad de obras ni herramientas complejas.

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La instalación de cortinas bajo la encimera se ha impuesto por sus múltiples ventajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cortinas aportan calidez y una imagen menos rígida que las puertas convencionales, gracias a la variedad de telas, colores y diseños disponibles. Renovar el estilo de la cocina resulta sencillo al intercambiar la tela según el momento o la ocasión. Además, la facilidad de limpieza es un factor relevante: las cortinas pueden retirarse para ser lavadas, lo que permite mantener la higiene del espacio sin complicaciones.

La practicidad también se refleja en la gestión del espacio. Las cortinas resultan especialmente útiles en sectores pequeños o rincones de difícil acceso, donde las puertas convencionales pueden obstaculizar el movimiento. El acceso rápido al área de guardado y la posibilidad de personalizar la cocina con textiles lisos, estampados o a rayas convierten a esta tendencia en una alternativa versátil y funcional.

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Qué tela elegir

La elección de la tela es clave para asegurar que la cortina cumpla su función en la cocina. Se recomienda optar por materiales que no acumulen polvo ni humedad y que puedan extraerse con facilidad para su lavado. El algodón, el lino y las mezclas lavables son especialmente apropiados en zonas cercanas a la pila o la cocina, donde la exposición a la humedad es constante.

El sistema de fijación también influye en la funcionalidad. Barrales pequeños, rieles o velcro permiten retirar y colocar la cortina sin dificultad, y adaptar la medida a cada mueble. Esta versatilidad facilita la limpieza y la renovación periódica del textil.

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La variedad de opciones disponibles en el mercado permite elegir entre telas lisas, estampadas o rayadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad de opciones disponibles en el mercado permite elegir entre telas lisas, estampadas o rayadas, y jugar con distintos largos según el diseño de la cocina. Actualizar la estética del ambiente resulta sencillo y económico, sin necesidad de modificar la estructura existente, lo que convierte a esta tendencia en una solución práctica y adaptable a distintos estilos de vida.