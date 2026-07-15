España

El estado de los embalses de España miércoles 15 de julio

La reserva de agua en el país bajó en un -1,80 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Guardar
Google icon
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)

De los 56.043 hm3 de capacidad que tienen los embalses de agua en España, actualmente el 75,29 % se encuentra llena, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este miércoles 15 de julio.

La información oficial muestra que la captación de este recurso hídrico bajó en comparación con la semana anterior.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

PUBLICIDAD

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: miércoles 15 de julio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 42.192 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 75,29 %.

Variación de hace una semana: -1.007 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,80 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 39.073 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 69,72 %.

Situación de las reservas de agua en España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 80,09%.

Aragón: 73,01%.

Asturias: 80,48%.

C. Valenciana: 52,10%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 75,56%.

Castilla-La Mancha: 66,21%.

Cataluña: 84,92%.

Comunidad de Castilla y León: 78,31%.

Extremadura: 76,52%.

Galicia: 73,57%.

Murcia: 29,73%.

Navarra: 68,30%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

PUBLICIDAD

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ni melón ni sandía: la otra fruta del verano que previene el estreñimiento, protege la vista y cuida la piel

Esta fruta es especialmente refrescante e hidratante gracias a su alto contenido en agua

Ni melón ni sandía: la otra fruta del verano que previene el estreñimiento, protege la vista y cuida la piel

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

España ha vuelto a una final de Mundial tras una histórica victoria ante Francia y, junto con la alegría del logro deportivo, los jugadores han asegurado un nuevo ingreso económico

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Los compradores de vivienda ganan poder de negociación frente a los propietarios: les exigen rebajas tras caer las ventas

Las compraventas bajaron en mayo un 7,3% respecto al mismo mes de 2025 y el tiempo necesario para vender una casa se ha triplicado, lo que anima a los futuros propietarios a ‘regatear’

Los compradores de vivienda ganan poder de negociación frente a los propietarios: les exigen rebajas tras caer las ventas

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

El club canario ha firmado un acuerdo con la academia privada que lleva el fútbol base de Fresno del Torote-Serracines. Algunos padres denuncian la subida de precios, el Ayuntamiento se desentiende y la oposición que con estas subidas dejan tirados a los jóvenes de la localidad

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

David Sánchez reactiva los “pa’lante” de Miguel Ángel Rodríguez, que tiene a Pedro Sánchez como su condenado final: ¿quién será el siguiente?

La Policía Nacional detecta la venta de una nueva droga “intensamente psicoactiva” en un falso club de fumadores de Madrid

ECONOMÍA

Los compradores de vivienda ganan poder de negociación frente a los propietarios: les exigen rebajas tras caer las ventas

Los compradores de vivienda ganan poder de negociación frente a los propietarios: les exigen rebajas tras caer las ventas

La energía decidirá quién lidera la nueva revolución industrial: cómo el sol y el viento pueden convertir a España en la gran fábrica europea de IA

El dinero manda: el 61% de los españoles prioriza el salario al elegir una empresa frente a la conciliación y el ambiente laboral

Despiden a un trabajador un día después de coger la baja por ansiedad y la Justicia obliga a la empresa a readmitirle e indemnizarle

Adif busca 1.531 trabajadores: estas son las plazas de empleo público, los perfiles demandados y cómo presentar la solicitud

DEPORTES

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

Con baile incluido, España apabulló a la Francia de Mbappé y se prepara para hacer historia

Pedro Porro se lleva el MVP del partido ante Francia: segundo gol en el Mundial 2026 e indiscutible para De la Fuente

Francia - España, hoy, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: La Roja está en la final de Nueva York