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Incendio en un edificio de Valencia tras el desalojo de unos bajos okupados desde 2020

La Policía y Bomberos han desalojado a los vecinos y se encuentran trabajando en las labores de extinción

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Un aparatoso incendio se desató en los bajos de un edificio en el barrio de Benicalap, Valencia. El fuego se produjo poco después del desalojo de unos locales que estaban ocupados desde 2020, generando una enorme columna de humo.

Un edificio de Valencia, en el barrio de Benicalap, se ha incendiado esta tarde comenzando por las plantas bajas abandonadas. Según han alertado los vecinos, esta mañana la Policía Nacional había procedido al desalojo de los bajos, que llevaban okupados desde 2020 -cuando se decretó el toque de queda por la Covid-19- tras años de reclamaciones de la asociación de vecinos de Benicalap.

La columna de humo negro, que ha comenzado en la parte baja del edificio, ubicado en la calle Picayo, ha ascendido hasta los primeros pisos. La Policía y los bomberos han desalojado los números 23 y 25 de la calle y se encuentran trabajando en las labores de extinción. Hasta el lugar se han personado seis camiones de bomberos, junto con numerosos vehículos de Policía Nacional y Policía Local, tanto en la calle principal como en la parte trasera del edificio y han cerrado el perímetro una manzana alrededor.

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Además, los vecinos han declarado que escucharon una explosión sobre las 16:30 horas, cuando varias personas se encontraban en el interior de los bajos soldando las persianas para evitar que vuelvan a ser okupados. Según han relatado algunos vecinos, una chispa de la soldadura podría haber alcanzado algún resto de basura que se encontraba dentro de los bajos y haber provocado el incendio, aunque las causas aún se desconocen.

Imagen del edificio incendiado en el barrio de Benicalap, Valencia (Infobae)
Imagen del edificio incendiado en el barrio de Benicalap, Valencia (Infobae)

Alrededor de las 17:00 horas, se ha escuchado una segunda explosión en uno de los primeros pisos del edificio, lo que ha provocado que el humo negro crezca y suba hasta pisos superiores del edificio de cuatro pisos. Hasta allí se han personado los servicios médicos, que han tenido que asistir a varios vecinos -de los cerca de 80 desalojados- intoxicados por la inhalación del humo.

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(Noticia en ampliación)

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