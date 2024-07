Qué fue de Dylan Minnette, el protagonista de ‘Por 13 razones’ que se hartó de la actuación y se pasó a la música

Dylan Minette pasó de ser el protagonista de 'Por 13 razones' a integrante de Wallows

Dylan Minnette, reconocido mundialmente por su papel de Clay Jensen en la serie de Netflix Por 13 razones (13 Reasons Why), había logrado construir una sólida carrera en la actuación. Sin embargo, a pesar del éxito alcanzado con la popular serie, Minnette ha decidido dar un giro a su trayectoria profesional para centrarse en una de sus pasiones: la música. Este cambio de rumbo ha suscitado numerosas preguntas entre sus seguidores, quienes se muestran curiosos por conocer las motivaciones detrás de su decisión y sus actuales proyectos.

Minnette, quien desde una temprana edad ha estado inmerso en el mundo del entretenimiento, ha dejado claro que siempre encontró satisfacción en la actuación. En una declaración, el actor expresó: “Tuve suerte de encontrar el éxito actuando. Estuve en Por 13 razones, que fue muy popular y alcanzó su punto álgido. Pero también empezó a sentirse un poco como un trabajo”, confesaba el actor y músico en una entrevista. Por 13 razones se estrenó en 2017 y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. La serie, basada en la novela homónima de Jay Asher, aborda temas delicados como el acoso escolar, el suicidio y la salud mental, generando un amplio debate en la sociedad. Con su interpretación de Clay Jensen, un joven angustiado por la muerte de su amiga Hannah Baker (Katherine Langford) y la búsqueda de respuestas ante las cintas que ella dejó, se ganó el reconocimiento de la audiencia y la crítica.

Sin embargo, el éxito de la serie y la profunda relación con su personaje comenzaron a pesar sobre los hombros de Minnette. Tras cuatro intensas temporadas, el actor se encontró en una encrucijada. Aunque Por 13 razones le había otorgado una gran visibilidad y le abrió numerosas puertas, el continuo compromiso con el proyecto empezó a afectar su percepción de la actuación. El intérprete manifestó que la rutina de filmación y la carga emocional del personaje hicieron que actuar se sintiera más como una obligación que como una pasión.

Dylan Minnette

Fue entonces cuando surgió la oportunidad de canalizar sus inquietudes creativas hacia otro ámbito que siempre le había apasionado: la música. Minnette es guitarrista de la banda de indie rock Wallows, un grupo de rock alternativo que ha ganado notoriedad en la escena musical desde su formación. La banda, compuesta también por Braeden Lemasters y Cole Preston, ha lanzado varios sencillos y álbumes que han sido bien recibidos por la crítica y el público.

Para Minnette, la música representa una fuente renovada de inspiración y un medio para expresar sus emociones de manera diferente a la actuación. Desde que decidió enfocarse en Wallows, Minnette ha experimentado una nueva dimensión en su carrera artística. La banda ha recorrido numerosos escenarios y ha participado en festivales importantes, ganando una base sólida de seguidores. El artista ha señalado que esta etapa le ha permitido explorar su creatividad de manera distinta y conectarse con el público a través de la música.

No obstante, el actor no ha cerrado las puertas a su regreso a la actuación. Aunque por ahora su prioridad es la música, Minnette reconoce que la interpretación sigue siendo una parte fundamental de su vida y no descarta retomar proyectos en el futuro. Su declaración al respecto es clara: “Siento que estoy empezando a sentir inspiración para [actuar] otra vez. Cuando hayamos cumplido con nuestros deberes en Wallows y todos estemos listos para tomarnos un descanso como banda, será cuando tendré la inspiración perfecta para hacer algo”.