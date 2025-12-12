‘Frontera’, la película que aborda la ayuda a los refugiados durante la dictadura franquista que dialoga con el presente: “Está pasando lo mismo, la historia se repite”

Trailer de 'Frontera', la última película de la directora Judith Colell con Miki Esparbé, María Rodríguez Soto, Asier Etxeandia, Bruna Cusí y Jordi Sánchez

Cuando todavía ni siquiera se tenía conciencia del cine dirigido por mujeres en nuestro país, ademas de pioneras fundamentales que abarcan de Ana Mariscal a Cecilia Bartolomé pasando por Josefina Molina y Pilar Miró, ahí estaban en los años noventa cineastas como Chus Gutiérrrez, Icíar Bollaín, Isabel Coixet, María Ripoll o Judith Colell.

Estas mujeres sentaron las bases de los adelantos en materia de género de los que ahora estamos tan orgullosos. Con su esfuerzo y dedicación hicieron camino para dar visibilidad a la mirada femenina tras la cámara, históricamente ninguneada.

Ahora, Judith Colell, una de las abanderadas de este movimiento (fundadora de CIMA y actual presidenta de la Academia de Cine Catalán), estrena Frontera, una película histórica ambiciosa que se basa en las ‘Rutas de la libertad’, esos senderos entre Francia y España por las que los judíos intentaban escapar de la barbarie nazi.

Las fronteras del pasado y las del presente

Frontera se ambienta en 1943 y reconstruye la historia de un pequeño pueblo de los Pirineos cuyos habitantes, desafiando las restricciones impuestas por el régimen franquista, ayudaron a cientos de refugiados a cruzar la frontera hacia Francia para huir del nazismo.

La película se inspira en hechos reales: entre 1943 y 1945, unas 80.000 personas atravesaron los Pirineos arriesgando sus vidas en el intento. A Judith Colell le llegó el proyecto a través de la productora Marta Ramírez, con la que ya había trabajado en Elisa K. “Pensé que era un proyecto muy grande, pero me interesó mucho porque, en cierta manera, también dialogaba con el presente. Estábamos contando una historia del año 43, pero se podría trasladar perfectamente a nuestros días, a un pueblo del Pirineo al que empiezan a llegar inmigrantes o refugiados y tienen que decidir cómo los reciben”, cuenta la directora a Infobae España.

Rodaje de la película 'Frontera', dirigida por Judith Colell

Colell piensa que hay tres posiciones: los que ayudan incondicionalmente, los que condenan incondicionalmente y los que están allí y dicen: bueno, esto no va conmigo, yo no hago nada malo, pero tampoco nada bueno. Y de pronto algo, una frase, un, un hecho, una persona les hace cambiar y decir: basta, yo tengo que ayudar.

En Frontera encontramos a Manel (Miki Esparbé), encargado de la aduana de un pueblo fronterizo y a su mujer, Merce (María Rodriguez Soto). También al responsable de las fuerzas del orden, Jose Antonio (Asier Etxeandia) y el alcalde franquista Ovidi (Jordi Sánchez).

La tranquilidad del enclave se romperá cuando un grupo de judíos que escapan de los nazis, intenten cruzar la frontera para salvar sus vidas. Pero los alemanes que han ocupado Francia no lo permitirán, generándose en Manel y Merce la necesidad de ayudarlos. Para ello contarán con Juliana, Bruna Cusí, que lleva años en la resistencia.

“De alguna manera todo eso se está repitiendo, hay personas que tienen que huir de la guerra, personas que tienen que huir de los genocidios, del hambre. Y después encontramos el paralelismo del auge de la ultraderecha, como si no hubiéramos aprendido nada. Cuando lees las encuestas del CIS que dicen que una parte de la gente joven piensa que con Franco se vivía mejor, es que no tienen ni idea de lo que es una dictadura”, continúa la directora.

María Rodríguez Soto, Miki Esparbé y Bruna Cusí en 'Frontera', de Judith Colell (Filmax)

En la película las mujeres tienen un papel fundamental en ese mundo de hombres. “Quería reivindicar a las mujeres de esa época, porque perdieron su libertad y se tuvieron que enfrentar a un enorme retroceso, pasar de la República al Franquismo, donde lo único que podían hacer era ser amas de casa, obedecer y callar. Así que quería darles un lugar a esas mujeres luchadoras, que decidían, que eran activas y se implicaban con aquello que pasaba a su alrededor".

Un thriller histórico en los Pirineos

El proceso de documentación ha supuesto uno de los mayores retos para Judith Colell. La directora ha explicado que “no hay tanto escrito sobre el tema, pero sí que encontré artículos y libros que hablan de los pasadores. Todo ese material fue muy interesante, descubrí historias fascinantes de personas, algunas incluso cercanas a la familia Franco, que ayudaban a la gente a huir de los nazis”. Colell también ha destacado la relevancia de la documentación fotográfica y pictórica, así como la consulta con especialistas, para recrear con fidelidad la atmósfera de la época.

La película se ha rodado en varios idiomas (castellano, catalán, francés, alemán y el dialecto pallarès), lo que refuerza su carácter coral y su vocación de retrato colectivo. La fotografía, a cargo de Andreu Adam Rubiralta, convierte el paisaje pirenaico en un personaje más, con una luz que contrapone la luminosidad del día y la oscuridad de la época. Según ha señalado Colell, “el Pirineo no solo es un escenario, es un espejo emocional”, y ha subrayado el trabajo del equipo artístico en vestuario, dirección de arte, diseño sonoro y fotografía para lograr una ambientación que transmita el miedo, la alerta constante y la amenaza latente.

Con Frontera, Judith Colell propone un thriller histórico que trasciende la reconstrucción de un episodio poco conocido de la posguerra española para interpelar al espectador sobre la responsabilidad individual y colectiva ante la barbarie, la fragilidad de la paz y la necesidad de no olvidar.