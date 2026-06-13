La serie ‘El Inmortal’ se despide a lo grande con su última temporada: una cuenta atrás frenética en la que las mujeres toman el poder del narcotráfico

La traición está servida y la guerra es inevitable. El imperio de 'Los Miami' se enfrenta a su final en una temporada cargada de acción, venganza y luchas de poder. La cuenta atrás ha comenzado.

Después de tres temporadas, El Inmortal llega a su fin. La serie de Movistar Plus+ ha estrenado la última tanda de episodios centrada en la evolución de la banda de los Miami, un grupo criminal que controlaba el tráfico de la droga en Madrid entre los años 80 y 90 y que se convirtió en el más poderoso de la capital.

La última entrega concentra el cierre de la ficción en seis capítulos y culmina un recorrido de siete años desde que se emitió por primera vez en 2022 la primera temporada.

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En este tramo final, La Rubia (Teresa Riott) se convertirá en heredera del control criminal y se situará en la cúspide del poder dentro de una estructura dominada por hombres. Sin embargo, son muchos los intereses puesto en su imperio y también muchas las trampas que le esperan por el camino.

Una serie sobre la banda de Los Miami

La serie, creada por José Manuel Lorenzo a partir de un artículo de prensa en el que leyó sobre el jefe de la banda, llamado Juan Carlos y al que denominaban ‘el Inmortal’. A partir de ahí comenzó un proceso de investigación que se alargó durante unos años para crear al personaje de José Antonio (Alejandro García) y todo el mundo que le rodeaba, no solo desde el punto de vista, sino también desde la perspectiva más personal y familiar.

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Ese trabajo previo sirvió de base a los guionistas Diego Sotelo y David Moreno. No consistía solo en reproducir un universo reconocible, sino en decidir en qué momento había que separarse de la realidad para convertirla en ficción y evitar conflictos legales o personales.

El reparto de la serie 'El inmortal', en su última temporada.

De esa decisión salió una fórmula que el productor compara con un cóctel de proporciones exactas entre verdad y relato inventado. Esa mezcla ha variado en cada temporada y también ha condicionado la puesta en escena, la fotografía y el ritmo narrativo.

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“Siempre tuvimos claro que queríamos hacer una mezcla entre thriller y drama costumbrista”, cuenta José Manuel Lorenzo a Infobae. “Y claro, vimos mucho cine de gánsters, a Coppola, Scorsese, pero siempre teniendo claro que la acción tenía que estar al mismo nivel que la parte humana de los personajes. Por eso, los vemos tanto pegando tiros como comiendo croquetas con su familia”.

Tres temporadas, tres estilos diferentes

Tanto el productor con el director Rafa Montesinos, que firma muchos de los episodios junto a David Ulloa, aseguran que una de las cosas de las que se sienten más orgullosos es que la serie ha ido mutando de estilo y nunca se han repetido los mismos esquemas. “Creo que, desde la producción, lo que intentamos en las tres es aportar algo nuevo, no caer en el error de estirar un chicle que habíamos creado ya. Y cada temporada tiene su propia personalidad, su propia cinematografía, su propia idiosincrasia, su propia personalidad. Y son muy distintas entre sí”, continúa Lorenzo.

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La primera temporada respondía al ascenso desde la marginalidad, con cámara al hombro, grano en la imagen y localizaciones asociadas a personajes que perseguían una fórmula de éxito. La segunda, según explica Lorenzo, era más pausada y elegante porque los protagonistas ya tenían algo que perder lo que habían conseguido y empezaban a actuar bajo el miedo.

Alejandro Garcia en 'El Inmortal' (Movistar Plus+)

La tercera cambia otra vez el lenguaje visual. Montesinos ha explica que la dirección y la fotografía se han adaptado al estado mental de la banda, hasta convertir el cierre en una cuenta atrás acelerada, con sensación de tiempo agotado.

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“Me gusta pensar que El Inmortal no es solo un thriller, porque yo quería contar la historia de un momento de España, de Madrid en relación con el mundo de la droga. Es lo que me gusta hacer en mis proyectos, darles un trasfondo histórico“.

Las mujeres al poder

El cambio más visible de la última temporada es el reparto del poder. El personaje de La Rubia, interpretado por Teresa Riott, se inspira en Ana Carmena, conocida como La Rubia, a quien se le atribuye haber sido la sucesora de ‘el Inmortal’ dentro del negocio de la cocaína.

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“Creo que es un giro redondo para el personaje. Y también lo veo como un soplo de aire fresco para las mujeres en este tipo de ficciones, creo que algo está cambiando y hay más confianza en los roles femeninos poderosos”, comenta Teresa Riott.

La Rubia interpretada por Teresa Riott, tiene por fin el papel que merecía en la serie 'El Inmortal' (Movistar Plus+)

En cuanto a José Antonio, se ha desvinculado del negocio e intenta mantenerse al margen. Viajará con su hija a Miami y se reencontrará con Rober (Marcel Borràs), que ha formado una familia con Paulina (Irene Esser). Sin embargo, alguien le traicionará y se verá obligado a volver a la acción para salvar a su familia.

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La fascinación por los mafiosos

Le preguntamos a Álex García, por qué cree que existe tal fascinación por los mafiosos, por los personajes al límite, al menos en las ficciones, en las que siempre se está a un paso entre la condena y la glorificación.

“Yo creo que tiene que ver con la imagen que se da en la actualidad, toda la gente intenta mostrar su lado más impoluto, con menos grietas, cuando realmente todos tenemos en nuestro interior tanta luz como oscuridad. Así que cuando ves en la pantalla a un personaje que hace las cosas con tanta desfachatez y con total impunidad te libera un poco tu parte inmoral, es como una especie de extraño morbo”, cuenta el actor. “Son también ficciones para que romanices al malo, aunque en nuestra serie se cuenten las consecuencias. Pero ver las miserias ajenas, creo que nos tranquiliza un poco para que pensemos, pues mi vida tampoco está tan mal”.

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Alejandro García y Teresa Riott durante la entrevista de 'El Inmortal' (Movistar Plus+)

Esa ambigüedad estará presente en toda esta última temporada en la que el personaje, acosado por apariciones de los muertos que lo acompañan, introduciendo así una búsqueda de redención en medio del derrumbe del mito de la inmortalidad. En cualquier caso, José Antonio seguirá fiel a los suyos algo que, en medio de toda esa violencia y corrupción, resulta de lo más sorprendente.

“Yo creo que El Inmortal te da una bofetada desde la cara más oculta del sistema, porque se encarga de desestructurarlo todo. Con ese personaje femenino que alcanza el poder, con un asesino que da lecciones de amistad y de lealtad. En ese sentido, es una serie bastante antisistema”.