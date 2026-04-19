Fabio Cannavaro, entrenador de Uzbekistán en el Mundial 2026, le quita la presión a su equipo previo al debut: “Incluso un punto sería un gran logro”

Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006, tendrá su primera experiencia como DT en el torneo de clubes más importante del mundo - crédito Brian Snyder/REUTERS

El entrenador italiano Fabio Cannavaro aseguró en una entrevista con el canal Prime Video Sport IT que la selección nacional de Uzbekistán debutará en el Mundial con una mentalidad de “no tener nada que perder”, destacando la resistencia y el carácter de sus jugadores de cara a su primer partido el 17 de junio frente a Colombia en la Ciudad de México.

Según explicó Cannavaro en declaraciones recogidas por Prime Video Sport IT, el técnico asumió el cargo tras negociar rápidamente con la Federación de Fútbol de Uzbekistán, priorizando la oportunidad de dirigir en el Mundial sobre cualquier aspecto financiero: “Para alguien que participó en la Copa del Mundo como jugador, regresar como entrenador después de tantos años es un verdadero regalo del destino”, afirmó.

Con Uzbekistán, Fabio Cannavaro celebró el título de la FIFA Series durante la última fecha FIFA - crédito Toby Melville/REUTERS

Al referirse a las expectativas para el torneo, Cannavaro destacó que el equipo uzbeko no cuenta con figuras destacadas internacionalmente, pero resaltó el esfuerzo y la determinación de sus futbolistas: “Será muy difícil para cualquiera jugar contra nosotros. Quiero que mis jugadores demuestren al mundo que nunca se rendirán en la Copa del Mundo”, sostuvo el exdefensor italiano durante la entrevista.

El seleccionador confirmó que la presión es un factor clave en la competencia, pero insistió en la importancia de que sus futbolistas enfrenten cada encuentro como una oportunidad, sin temor a las circunstancias: “Estamos en un grupo donde incluso un punto sería un gran logro. Jugamos contra equipos muy buenos, pero estoy trabajando para que el equipo deje de lado la emoción y los nervios”, declaró Cannavaro a Prime Video Sport IT.

Jugador de Uzbekistán advierte a Colombia y Portugal antes de los partidos en el Mundial 2026

Uzbekistán jugará por primera vez en su historia una Copa Mundial de la FIFA - crédito Maxim Shemetov/REUTERS

En vísperas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Uzbekistán prepara su debut histórico en el torneo. El 17 de junio, el equipo asiático se enfrentará a Colombia, seguido de un duelo contra Portugal y el cierre ante República Democrática del Congo, con la expectativa de todo un país posada sobre sus hombros.

La gesta de Uzbekistán, que alcanzó la clasificación tras un dramático partido en Abu Dhabi, ha sido interpretada por sus futbolistas como una oportunidad única y un desafío de profundo significado nacional.

Abbos Fayzullayev, protagonista central de la campaña, detalló al medio uzbeko kun.uz las dimensiones del reto: “Nadie va allí pensando que va a perder. Pero debemos exigirnos el máximo de nosotros mismos. Si pasamos la fase de grupos, creo que nadie se va a quejar. Puede ser algo inesperado”.

Uzbekistán enfrentará por primera vez en su historia la fase de grupos Mundialista, y lo hará en el imponente estadio Azteca ante la selección sudamericana. Al ser consultado sobre la magnitud del grupo, Fayzullayev no dudó en calificar a Colombia y Portugal como “rivales fuertes”, sin restar mérito a la fortaleza de otras selecciones. “Nadie duda de eso. Pero en el fútbol todo puede suceder. Si llegas preparado o no, se nota en el Mundial. Pero estoy mentalmente preparado”, afirmó

Estos son los partidos del grupo K en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia será el primer rival de Uzbekistán en una Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).