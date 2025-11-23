España Cultura

David Harbour habla de cómo participar en ‘Stranger Things’ cambió por completo su vida: “Destrozó por completo mi concepción de lo que iba a ser”

El actor protagonista de una de las series más exitosas de Netflix ha contado cómo, cuando empezó en este proyecto, no fue capaz de imaginar las dimensiones que alcanzaría

Guardar
David Harbour atiende a los
David Harbour atiende a los medios en un acto promocional de la quinta temporada de 'Stranger Things'. (Daniel Cole/Reuters)

Si pensamos David Harbour, rápidamente acuden a nosotros algunas películas y series en las que ha participado recientemente el actor. Thunderbolts*, Hellboy, Viuda negra y, sobre todo, Stranger Things.

La famosa serie de Netflix, que en apenas unos días estrenará la primera parte de su última temporada, contó con el actor estadounidense como uno de sus protagonistas desde su primera entrega, algo que hizo que el intérprete pasara de ser una figura destinada a tener papeles secundarios a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la industria.

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí. Tags: Stranger Things, Netflix, Millie Bobby Brown

“‘Stranger Things’ me abrió muchímas puertas”

Sobre esto mismo ha hablado el actor en una entrevista mantenida con la revista Variety, donde le han preguntado por el éxito de la serie. “Cuando empezamos la serie”, comienza diciendo en su respuesta, “era otoó de 2015, y el modelo de las series originales de Netflix era como House of Cards y Orange is the New Black. Pensé que sería una especie de serie de ciencia ficción, que a algunos les encantaría, pero a otros, ya sabes, no les gustaría. Pero nunca imaginé el atractivo universal y el espíritu de la época en que se ha convertido.

Y es que Stranger Things, junto con otras producciones como Juego de Tronos, Narcos, True Detective o Westworld, fue una de esas series pioneras que llevó a las plataformas de contenido a convertirse en lo que son hoy: la principal fuente de ocio para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. “Mucha gente me conoce ahora, y me ha dado una base de fans bastante amplia. Así que, en términos profesionales, me abrió muchísimas puertas”, considera Harbour al respecto.

Un cambio total en sus proyecciones para el futuro

El intérprete también ha hecho referencia a cómo el hecho de que le eligieran para el papel de Jim Hopper, el jefe de policía que ejerce como el único protagonista masculino adulto de la serie “destrozó por completo” su concepción de lo que iba a ser su vida.

“Llegué a un punto a los 35 años: disfrutaba mucho ser el número siete en la lista de candidatos para, digamos, una película de acción de Denzel Washington, y también protagonizar obras en el Public Theater de Nueva York”, comenta. “Era una vida maravillosa, fantástica, una vida de alquiler de una habitación en el East Village, y Stranger Things cambió esa vida por completo en muchos sentidos”.

Ahora, el actor recibe muchas llamadas de quienes buscan ofrecerle papeles principales a cambio de grandísimas sumas de dinero. “Lo único que no ha cambiado es mi intención, y creo que mi intención siempre ha sido contar historias hermosas y extrañas que abran a la gente. Eso ha sido igual antes y después de Stranger Things, pero todo lo demás ha cambiado”.

David Harbour en "Stranger Things".
David Harbour en "Stranger Things". (Netflix)

Un 2025 con varios golpes

En las últimas semanas, la imagen del actor también ha experimentado otro volantazo después de que varios meses publicaran una denuncia de Millie Bobby Brown contra él por “acoso e intimidación” en el set de la famosa serie.

Según medios como Rolling Stone, la denuncia implicaría “páginas y páginas” de acusaciones de bullying laboral, sin que se mencione conducta sexual inapropiada, pero que acabó provocando una investigación interna por parte de Netflix que se extendería durante meses. Este proceso hizo que, durante la grabación de esta quinta y última temporada, la actriz protagonista estuviera siempre acompañada de un representante personal como medida de protección.

En la misma línea, este mismo año se ha confirmado el divorcio de Harbour con la cantante Lilly Allen, quien ha abordado públicamente el colapso de su relación en su nuevo álbum West End Girl, donde narra presuntas infidelidades de su exmarido, junto con su “doble vida” y otros conflictos íntimos. Una situación que habría afectado profundamente al estado de ánimo del actor.

Temas Relacionados

David HarbourStranger ThingsNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ni la música, ni el cine, ni los libros: este es el sector que domina el mundo del entretenimiento con una facturación que supera los 2.300 millones de euros

Los mercados digitales, que ya suponen un 26% del PIB en España, han potenciado las ventas de una industria que ha aumentado su facturación en casi un 30% desde 2019

Ni la música, ni el

En España se estrena más cine estadounidense que español: este es el ranking de países que más películas llevan a la gran pantalla

Los títulos producidos en nuestro país solo generan un 17% de los ingresos totales en taquilla, lejos del 68,8% logrado por los estrenos originados en EE.UU.

En España se estrena más

‘Ciudad sin sueño’, la película que nos introduce en la Cañada Real para derribar los muros de la discriminación a través de la empatía

El director Guillermo Galoe culmina un proyecto de seis años en los que ha establecido lazos con la comunidad del asentamiento

‘Ciudad sin sueño’, la película

El Márgenes vuelve a Madrid: así es el festival en el que puedes disfrutar de las películas más alternativas junto a espectáculos en directo

Con películas internacionales y talento emergente, el certamen arranca este domingo con un gran espectáculo que combina cine con música

El Márgenes vuelve a Madrid:

El Wrapped de Spotify se acerca: cuándo y cómo ver el repaso anual de música más esperado

Tal y como sucede cada año a final de curso, la plataforma de música en streaming hace un informe con los artistas y canciones más escuchados

El Wrapped de Spotify se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma que no

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

El Puerto de Mallorca declara la guerra a los chicles que dejan los turistas y contrata una empresa capaz de limpiar 4.500 en seis horas

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

Rechazada la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana venezolana: la Justicia concluye que sus antepasados no fueron expulsados en 1492

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Iberia denuncia ante las autoridades el robo de datos personales de sus clientes a través de un ciberataque

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Más del 90% de solicitudes de incapacidad permanente son rechazadas por la Seguridad Social”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

Florentino Pérez, sobre el ‘caso

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales