Esta icónica saga de películas de terror inspirada en un suceso real triunfa en HBO Max: humor negro, suspense y trampas mortales para intentar engañar a la muerte

Imagen de 'Destino final 4'. (New Line Cinema)

En el mundo del streaming, es difícil saber con exactitud qué películas y series engancharán más a los usuarios de las plataformas. A veces, es cuestión de contar con una propuesta original, otras de tener un reparto carismático y otras, simplemente, de nostalgia. Eso sí, si tuviéramos que explicar por qué la franquicia de películas de Destino Final ha logrado situarse entre lo más visto de HBO Max, es porque aúna todos estos elementos.

La saga cuenta ya con más de dos décadas a sus espaldas y con seis películas que parten de una premisa parecida: un grupo de jóvenes escapa en el último momento de un accidente fatal que podría haber acabado con sus vidas. Sin embargo, engañar a la muerte no es tan sencillo, y deberán enfrentarse a un destino que los perseguirá hasta cumplir con lo inevitable.

La premisa es tan original como flexible. Desde la película original en 2000, esto ha permitido que tanto los fans de la franquicia como los espectadores ocasionales disfruten de cada secuela como si fueran historias independientes, sin necesidad de seguir un orden cronológico estricto. Prueba de ello es que, a pesar de que todas las partes se encuentran disponibles en HBO Max, son la cuarta y la quinta entrega las que más visualizaciones acumulan en la plataforma.

Tráiler de 'Destino final: Lazos de sangre', la sexta película de la saga de terror. (Warner Bros.)

La historia real que inspiró la saga

A pesar de caracterizarse por su humor negro y buscar siempre de entretener al espectador con sus giros sorprendentes, detrás de Destino Final se esconde también una reflexión ciertamente profunda sobre la ineludibilidad de la muerte. “En la mayoría de las películas de suspense, hay un antagonista físico, un asesino al que puedes ver e interactuar con él. En nuestra película, ese asesino era intangible, lo que hacía inevitable la posibilidad de la muerte. No podías escapar de él”, reflexionaba en una entrevista con Infobae Kerr Smith sobre el enfoque de la saga.

Así, Destino Final habla en realidad sobre el terror que esconde la idea de que un día, queramos o no, la muerte nos estará marcando sin que nos demos cuenta. Esto conecta con el suceso real que inspiró toda la historia, hallado por el guionista Jeffrey Reddick: “Volaba de regreso a Kentucky y leí una historia sobre una mujer que estaba de vacaciones y su madre la llamó y le dijo: ‘No cojas el vuelo de mañana, tengo un mal presentimiento‘. Cambió de vuelo y el avión en el que iba a volar se estrelló. Pensé que era espeluznante, ¿y si se suponía que iba a morir en ese vuelo?”.

Tonny Tod, el único intérprete que aparece en todas las películas de 'Destino final'. (New Line Cinema)

Su idea fue concebida en un principio para convertirse en un episodio de la famosa serie de Expendiente X. Sin embargo, por el camino se encontró con el interés de New Line Cinema, productora que impulsó el proyecto hasta convertirlo en una de las sagas de terror más icónicas del siglo XXI. “Es divertido. Es juguetón. Es arriesgado. Es como subirse a una montaña rusa”, expresaba también a Infobae Tony Todd, el único intérprete que se ha mantenido en todas las películas con el personaje de Billy Bludworth, experto en la muerte y la inevitabilidad del destino.