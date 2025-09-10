En marcha una serie sobre ‘Expediente Warren’ tras el éxito en cines de ‘El último rito’

Tráiler de 'Expediente Warren: El último rito

“Hay entusiasmo renovado en el universo de lo paranormal”. Con esas palabras, fuentes citadas por Variety marcan el clima en torno al anuncio de que la adaptación televisiva de Expediente Warren avanzó decisivamente: Nancy Won ha sido designada como showrunner, guionista y productora ejecutiva de la serie que prepara HBO Max, acompañada por Peter Cameron y Cameron Squires como escritores principales. Es el primer gran movimiento público del proyecto televisivo gestado a partir de la saga cinematográfica que, con la reciente Expediente Warren: El último rito, superó los 194 millones de dólares en las taquillas internacionales.

La noticia, anticipada en exclusiva por Variety, representa un cambio de velocidad para una serie cuyo desarrollo fue conocido desde 2023, pero de la que aún no se han revelado detalles argumentales. El fichaje de Won, junto al tándem Cameron-Squires, perfila una producción mediática de alto perfil, respaldada por los nombres de James Wan —cuyo sello Atomic Monster produce— y Peter Safran, ambos ligados al éxito original de la franquicia cinematográfica. Warner Bros. Television asume la producción y, de momento, HBO Max prefirió no hacer comentarios oficiales acerca de las noticias.

A diferencia de adaptaciones libres, la teleserie mantendrá continuidad directa con los hechos y personajes ya establecidos en los filmes. Expediente Warren (The Conjuring), estrenada en 2013, catapultó la figura de los investigadores de lo sobrenatural Ed y Lorraine Warren —interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga— a través de relatos inspirados en supuestos casos reales. La fórmula, desarrollada por James Wan, no solo produjo secuelas con el mismo sello, sino que expandió su radio de acción hacia las sagas de Annabelle y La monja. En su conjunto, las películas de The Conjuring Universe han amasado cerca de 2,500 millones de dólares en taquilla global, una marca significativa para el cine de terror contemporáneo.

La elección de Nancy Won como showrunner obedece a su dilatada experiencia en series de gran resonancia. Won ha escrito y producido en Sunny para Apple TV+, Tiny Beautiful Things y Little Fires Everywhere de Hulu, y la adaptación de Jessica Jones para Netflix. Además, su trabajo previo en Jericho y Supernatural refuerza su perfil dentro del género y la televisión de prestigio estadounidense.

A rebufo del éxito

El momento elegido para anunciar los avances en el proyecto televisivo coincide con el impacto comercial de Expediente Warren: el último rito, el cuarto largometraje de la serie principal, que acaba de estrenarse y superó los hitos de taquilla esperados. Esta sincronía subraya el estado de forma de la franquicia, que no solo mantiene su atractivo en cines, sino que busca expandir su alcance a nuevos formatos y públicos por medio del streaming.

A falta de mayores detalles sobre la estructura narrativa y los protagonistas, la combinación de nombres propios experimentados en televisión y la fuerza comercial de la saga augura otra incursión de peso para HBO Max en el territorio del horror sobrenatural. La elección de Won, Cameron y Squires apuesta por renovar, pero también por asegurar la cohesión de un universo cinematográfico que se ha transformado en fenómeno mainstream.