España Cultura

En marcha una serie sobre ‘Expediente Warren’ tras el éxito en cines de ‘El último rito’

HBO Max ha puesto en marcha una nueva producción en torno a la pareja de demonólogos y sus casos reales

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Tráiler de 'Expediente Warren: El último rito

Hay entusiasmo renovado en el universo de lo paranormal”. Con esas palabras, fuentes citadas por Variety marcan el clima en torno al anuncio de que la adaptación televisiva de Expediente Warren avanzó decisivamente: Nancy Won ha sido designada como showrunner, guionista y productora ejecutiva de la serie que prepara HBO Max, acompañada por Peter Cameron y Cameron Squires como escritores principales. Es el primer gran movimiento público del proyecto televisivo gestado a partir de la saga cinematográfica que, con la reciente Expediente Warren: El último rito, superó los 194 millones de dólares en las taquillas internacionales.

La noticia, anticipada en exclusiva por Variety, representa un cambio de velocidad para una serie cuyo desarrollo fue conocido desde 2023, pero de la que aún no se han revelado detalles argumentales. El fichaje de Won, junto al tándem Cameron-Squires, perfila una producción mediática de alto perfil, respaldada por los nombres de James Wan —cuyo sello Atomic Monster produce— y Peter Safran, ambos ligados al éxito original de la franquicia cinematográfica. Warner Bros. Television asume la producción y, de momento, HBO Max prefirió no hacer comentarios oficiales acerca de las noticias.

A diferencia de adaptaciones libres, la teleserie mantendrá continuidad directa con los hechos y personajes ya establecidos en los filmes. Expediente Warren (The Conjuring), estrenada en 2013, catapultó la figura de los investigadores de lo sobrenatural Ed y Lorraine Warren —interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga— a través de relatos inspirados en supuestos casos reales. La fórmula, desarrollada por James Wan, no solo produjo secuelas con el mismo sello, sino que expandió su radio de acción hacia las sagas de Annabelle y La monja. En su conjunto, las películas de The Conjuring Universe han amasado cerca de 2,500 millones de dólares en taquilla global, una marca significativa para el cine de terror contemporáneo.

La elección de Nancy Won como showrunner obedece a su dilatada experiencia en series de gran resonancia. Won ha escrito y producido en Sunny para Apple TV+, Tiny Beautiful Things y Little Fires Everywhere de Hulu, y la adaptación de Jessica Jones para Netflix. Además, su trabajo previo en Jericho y Supernatural refuerza su perfil dentro del género y la televisión de prestigio estadounidense.

Imagen de 'Expediente Warren: El
Imagen de 'Expediente Warren: El último rito'

A rebufo del éxito

El momento elegido para anunciar los avances en el proyecto televisivo coincide con el impacto comercial de Expediente Warren: el último rito, el cuarto largometraje de la serie principal, que acaba de estrenarse y superó los hitos de taquilla esperados. Esta sincronía subraya el estado de forma de la franquicia, que no solo mantiene su atractivo en cines, sino que busca expandir su alcance a nuevos formatos y públicos por medio del streaming.

A falta de mayores detalles sobre la estructura narrativa y los protagonistas, la combinación de nombres propios experimentados en televisión y la fuerza comercial de la saga augura otra incursión de peso para HBO Max en el territorio del horror sobrenatural. La elección de Won, Cameron y Squires apuesta por renovar, pero también por asegurar la cohesión de un universo cinematográfico que se ha transformado en fenómeno mainstream.

Temas Relacionados

Expediente WarrenCine de terrorThe ConjuringCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Madrid se llena de ‘villanos’ con cerca de 70 conciertos de jazz: “No hay ciudad en el mundo, ni Nueva York, con un desfile artístico tan potente durante estos meses”

Un ciclo de conciertos ‘Villanos del jazz’ abrirá las puertas de la ciudad a algunos de los artistas más destacados del género desde este 14 de septiembre a finales de noviembre

Madrid se llena de ‘villanos’

Cuando Michael Caine conoció por primera vez a Christopher Nolan: “Me trajo el guion de ‘Batman’ y se quedó tomando el té hasta que lo leí entero”

El legendario actor británico reveló la anécdota de su primer encuentro con el director de ‘Oppenheimer’

Cuando Michael Caine conoció por

Ni ‘Cien años de perdón’ ni ‘Mikaela’, esta es la película española que triunfa en Netflix: un thriller basado en hechos reales con Arón Piper y Luis Tosar

Daniel Calparsoro dirige ‘El correo’, película ambientada en el mundo del crimen que se ha situado entre lo más visto de la plataforma

Ni ‘Cien años de perdón’

Si te gustaron ‘El guardián invisible’ y la trilogía del Baztán, no te pierdas la nueva miniserie de menos de seis horas basada en una novela de la misma autora

Filmin incluye en su catálogo la adaptación francesa de ‘Todo esto te daré’, el libro con el que Dolores Redondo obtuvo el Premio Planeta en 2016

Si te gustaron ‘El guardián

La exposición de Disney en Madrid que celebrará el centenario de la compañía: fechas y precios

Entre los objetos que se exhibirán en ‘Disney: The Exhibition’ se encuentra el casco de Iron Man en ‘Vengadores: Infinity War’, o el conjunto de Indiana Jones en ‘Indiana Jones y el Dial del destino’

La exposición de Disney en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué implica el embargo de

¿Qué implica el embargo de armas a Israel? España depende de su tecnología aunque ya ha cancelado dos contratos de 1.000 millones de euros

Koldo contactó con el ex jefe de gabinete de Ribera para la licencia a la empresa del ‘caso hidrocarburos’

El Congreso convalida el Real Decreto Ley que amplía los permisos parentales con apoyo de todos los grupos salvo Vox

Koldo García concertó una cita con Delcy Rodríguez tras la salida de Ábalos de Transportes: “Estaré el jueves ahí”

Junts aboca al fracaso la reducción de jornada de Yolanda Díaz: “Defendemos al mecánico que no es el dueño de Ferrari”

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de septiembre

Más suelo, bolsas de vivienda protegida y facilidades fiscales: las claves de la nueva Ley de Vivienda andaluza

El BCE mantendrá sin cambios los tipos de interés y los expertos vaticinan que el ciclo de recortes “puede haber concluido”

Los pensionistas están protegidos en España, las familias jóvenes no: uno de cada seis hogares monoparentales no puede permitirse los recursos básicos

España se asoma a una “trampa demográfica”: de 2,6 hoy a solo 1,6 trabajadores por jubilado en 2050

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina