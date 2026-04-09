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La quinta temporada de ‘Los Bridgerton’ va tomando forma: nuevos fichajes de un reparto en el que el hijo de Lord Marcus tendrá protagonismo

La serie de época más famosa de Netflix va poco a poco desvelando los secretos de su próxima tanda de episodios, que estará protagonizada por Francesca y Michaela

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Bridgerton - Temporada 5 (Captura de tráiler oficial)
Francesca y Michaela serán las protagonistas de 'Los Bridgerton' - Temporada 5

La serie Los Bridgerton incorporará a Tega Alexander (Tierra de mafiosos), Jacqueline Boatswain (La diplomática) y Gemma Knight Jones al elenco de su quinta temporada, que estará centrada en la relación entre Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali Baduza).

Alexander interpretará a Christopher Anderson, el hijo de Lord Marcus Anderson (Daniel Francis), descrito como un “Casanova de la época de la Regencia” cuya confianza esconde profundas dudas personales.

El rol de Helen Stirling, madre de Michaela, recaerá en Jacqueline Boatswain. Helen será una mujer que se encargará de orientar a su hija a lo largo de la temporada social londinense “con unas buenas dosis de vitalidad y disciplina”. Gemma Knight Jones dará vida a Lady Elizabeth Ashworth, amiga cercana y confidente de Michaela, caracterizada por su visión realista sobre las normas sociales. Seguramente, será fundamental para aconsejarle qué hacer para manejar sus sentimientos en la situación tan complicada que le espera. La mayor parte de los nuevos fichajes, se encuentran vinculados al entorno del personaje de Michaela.

Ocho episodios que prometen ser míticos

La producción de los ocho episodios comenzó en el Reino Unido este año, tras la difusión de un teaser y la confirmación de la trama principal, que se centraría, por primera vez, en una relación homosexual.

Hannah Dodd y Michaela Stirling (Créditos: Netflix)
La temporada 5 de Bridgerton confirma a su pareja protagonista (Créditos: Netflix)

La sinopsis oficial compartida por Netflix indica que, “dos años después de la muerte de su esposo John, Francesca decide volver al mercado matrimonial por motivos prácticos, pero la llegada de Michaela reavivará emociones que pondrán en duda sus planes”.

Desde mayo de 2025, la plataforma anunció la renovación de Bridgerton para una quinta y sexta temporada, manteniendo en reserva quiénes protagonizarán las siguientes entregas. El desenlace de la actual temporada dejará pendientes las historias de Eloise (Claudia Jessie), Gregory (Will Tilston) y Hyacinth Bridgerton (Florence Hunt), cuyo protagonismo seguramente se vaya afianzando esta quinta temporada.

Cambio de orden de las novelas

No queda claro el papel que tendrán las parejas que se han ido formando hasta el momento, cuya exposición se diluye una vez desaparece el foco sobre ellas, pero sí que parece claro que la relación entre Lady Violet (Ruth Gemmell) y Lord Marcus, seguirá siendo una de las tramas principales, así como la identidad de la nueva Lady Whistledown, una vez que Penelope Featherington (Nicola Coughlan), decidió renunciar para siempre al que había sido su ‘alter ego’.

El amor verdadero bien vale el riesgo. La temporada 4 de Bridgerton» regresa el 26 de febrero. (Netflix)

En esta ocasión, la producción de la serie se ha vuelto a saltar el orden de los libros, como ya ocurrió con la historia de Colin y de Penélope. Supuestamente, ahora le hubiera tocado el turno a Eloise, al menos es lo que todo el mundo esperaba, pero ha sido Francesca la elegida. El libro que se adaptará (siempre de forma bastante libre) será el sexto, titulado El corazón de una Bridgerton, en el que el género del pretendiente de la protagonista era masculino y aquí es femenino, un cambio muy importante que determinará de forma rotunda el devenir de la historia en lo que se refiere a las convenciones sociales.

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