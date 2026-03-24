‘Los Bridgerton’ ya tienen protagonistas para su quinta temporada: un cambio respecto a los libros que introduce la primera pareja homosexual

(Netflix)

El último mes, desde que Netflix estrenó la segunda parte de la cuarta temporada de Los Bridgerton, ha estado marcado por la incertidumbre y el debate entre los seguidores de la serie, que especulaban sobre quién sería la próxima protagonista de la saga (todo apuntaba a que sería una mujer). Este martes, la plataforma ha despejado por fin la incógnita al anunciar qué historia centrará la nueva entrega de los hermanos de la alta sociedad de la Regencia británica.

Así que, querido lector, allá va: contra todo pronóstico, Hannah Dodd, quien da vida a Francesca, tomará el relevo de estos últimos ocho capítulos que han estado protagonizados por Luke Thompson interpretando a Benedic. Pese a que todos los rumores y muchos de los deseos de los fans apuntaban a que la temporada estaría centrada en Eloise, finalmente no será así.

Dodd ha estado muy presente en la promoción de la temporada, motivo por el que se especulaba que sería también candidata ideal para liderarla. Si la última parte de la trama de Francesa está marcada por la muerte de su marido, John Stirling, el giro ha dejado a su personaje listo para avanzar hacia una nueva etapa: en concreto con la prima de su marido, Michaela Stirling, interpretada por la actriz Masali Baduza.

La serie ya ha comenzado su producción

Ese punto de partida será clave en la quinta temporada. La serie retomará a una Francesca marcada por el duelo, quien además no ha conseguido quedarse embarazada y tener un heredero, pero también dispuesta a reinsertarse en el mercado matrimonial. Sin embargo, y como ya se ha dejado entrever en esta temporada, la figura de Michaela cambiará por completo el rumbo de su historia.

La plataforma de streaming presentó a los personajes centrales de la quinta temporada de Bridgerton (Créditos: Netflix)

Con esta decisión, Netflix y Shondaland vuelven a alterar el orden de las novelas de Julia Quinn y adelantan la historia de Francesca —correspondiente al sexto libro— a la de Eloise, que en la saga literaria ocupa el quinto lugar. No es la primera vez que la serie se toma esta licencia: ya ocurrió con Colin, cuya historia llegó antes que la de Benedict, cambiando de orden las temporadas tres y cuatro a diferencia de los libros.

Según la sinopsis que ha difundido la plataforma, la trama continúa dos años después de la pérdida de John, cuando Francesca decide volver al mercado matrimonial por razones prácticas. Pero cuando la prima de John, Michaela, regresa a Londres para ocuparse de la finca Kilmartin, los complejos sentimientos de Francesca la llevarán a cuestionarse si debe atenerse a sus intenciones pragmáticas o dejarse llevar por sus pasiones.

La serie ya está en producción y todo apunta a que se estrenará entre el año que viene o 2028.

La temporada 5 de Bridgerton confirma a su pareja protagonista (Créditos: Netflix)

“Esas historias de amor han sido tradicionalmente excluidas de géneros como las series de época, y las personas queer existían, siempre han existido y siempre existirán", ha afirmado Dodd en el comunicado de prensa emitido por Netflix. “Por eso se merecen una historia de amor como cualquier otra persona”.

La diferencia entre la novela y la serie

En la novela El corazón de una Bridgerton, su historia la sitúa en Escocia tras su matrimonio con John Stirling, conde de Kilmartin, hasta que enviuda apenas dos años después de la boda a causa de un aneurisma cerebral.

Hasta ahí, la serie se mantiene fiel al material original. Sin embargo, su segunda oportunidad en el amor introduce un cambio relevante: donde en las páginas aparece Michael Stirling —primo de John y enamorado en secreto de Francesca—, la ficción presenta a Michaela. En los libros, tras la muerte de John, Michael hereda el título y las tierras de Kilmartin, pero, consumido por la culpa y la sensación de estar ocupando el lugar de su primo, decide marcharse a la India.

La novela arranca con el reencuentro de ambos cuatro años después. Francesca, decidida a volver al mercado matrimonial con la intención de tener un hijo, se cruza de nuevo con Michael, cuyo amor no ha hecho más que intensificarse con el tiempo. A medida que ella empieza a mirarlo con otros ojos, lo que surge entre ambos se mueve entre la atracción, la lealtad y el peso constante del recuerdo de John.

Sin embargo, el cambio de orden de la temporada no ha gustado a todo el mundo. “Otra temporada más viendo a Eloise sintiéndose sola y huyendo del mercado matrimonial, la misma trama repetida. ¿Por qué?“, ha escrito la usuaria @Small_Lxdy en X.