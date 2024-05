En qué orden hay que leer las novelas de ‘Los Bridgerton’ para entender las diferencias con la serie de Netflix

Una escena de la primera temporada de 'Los Bridgerton' con Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page (Netflix)

Este jueves 16 de mayo, Netflix estrena los primeros cuatro episodios de la tercera temporada de Los Bridgerton, la serie de época producida por Shonda Rhimes que se ha convertido en una de las ficciones predilectas de la plataforma. Pastas de té, vestidos ostentosos, glamurosas galas y mucho cacareo social. Sus capítulos, basados en las novelas de Julia Quinn, son un regalo para los fanáticos del paisajismo romántico de Jane Austen y del drama de cualquier telenovela. Por primera vez, los nuevos capítulos se repartirán en dos tandas: los primeros llegarán esta semana al catálogo del gigante del streaming y los próximos cuatro aterrizarán el 13 de junio de este mismo año.

Tras el furor que la ficción ha causado, los seguidores que han acudido a la historia escrita en papel se han encontrado con un popurrí de títulos que les han generado cierta confusión. ¿Por dónde hay que empezar a leer las novelas de Quinn? ¿Qué orden hay que seguir si ya se ha visto la serie de Netflix y se quiere evitar todo tipo de spoilers? Hay que recordar que cada libro de la autora, al igual que la ficción, se centra en la historia de un hermano Bridgerton diferente, explorando su búsqueda del amor en la época de la Regencia londinense. Las novelas, sin embargo, presentan un orden cronológico distinto al que sigue la serie de Netflix.

“No vamos a ir necesariamente en orden, sino que vamos a ver a cada uno de los hermanos y sus historias”, declaró Rhimes en 2022 a Entertainment Tonight. El primer libro de Quinn que salió al mercado fue The Duke & I (El duque y yo, 2000), la historia que inspiró a la primera temporada de Los Bridgerton y que protagonizaron Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el duque Simon (Regé-Jean Page). El segundo libro, The Viscount Who Loved Me (El Vizconde que me amó), inspiró a su segunda temporada, liderada por el tórrido romance entre Anthony Bridgerton (Anthony Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley). Hasta aquí, todo en orden. El lío, o el cambio, se produce en esta tercera temporada.

El tercer libro, titulado An Offer From a Gentleman (Te doy mi corazón), que detalla la historia de amor de Benedict Bridgerton, no llegará a la pequeña pantalla hasta después de la tercera temporada, centrada en el relato entre Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), protagonistas del cuarto libro, Romancing Mr. Bridgerton (Seduciendo a Mr. Bridgerton). De esta forma, la ficción salta a la cuarta novela en su tercera temporada y se centrará en el relato del tercer libro más adelante.

¿En qué orden cronológico hay que leer los libros de ‘Los Bridgerton’?

Julia Quinn ha publicado un total de ocho novelas centradas en el apellido más consagrado en la socialité londinense de época. Tres de ellos han sido adaptados a la pequeña pantalla de la mano de Los Bridgerton pero, ¿cuál será el siguiente en recibir el ‘tratamiento Netflix’? “Creo que hay algunas pistas al final de la tercera temporada de hacia dónde nos dirigimos”, dijo Jess Brownell, showrunner de la serie, a TV Insider.

Además de las ocho novelas que ahondan en el romance impertérrito de los miembros de la familia más activa de la sociedad británica de postín, Quinn ha publicado alguna que otra secuela, como en el caso de La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton, una historia que también ha contado con su adaptación en Netflix.

Hasta entonces, quien quiera anticiparse a la ficción podrá hacerlo leyendo las obras de Quinn en orden cronológico:

The Duke & I (El duque y yo). The Viscount Who Loved Me (El Vizconde que me amó). An Offer From a Gentleman (Te doy mi corazón). Romancing Mister Bridgerton (Seduciendo a Mr. Bridgerton). To Sir Phillip, With Love (A Sir Phillip, con amor). When He Was Wicked (El corazón de una Bridgerton). It’s In His Kiss (Por un beso). On the Way to the Wedding (Buscando esposa).

El orden cronológico de los libros de los Bridgerton escritos por Julia Quinn

¿Qué orden sigue la serie de Netflix?

