Mujeres, la banda de culto que inspira al nuevo rock español: “Nos sorprende ser referentes, pero seguimos haciendo lo que al principio, tocar mucho y disfrutar”

El grupo de rock 'Mujeres' presenta su nuevo disco 'Es un dolor inexplicable'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

Se dice que unos cardan la lana mientras otros se llevan la fama, y en muchos casos es cierto. Pero basta preguntar directamente a muchos de los artistas y bandas que han surgido en los últimos años dentro del rock, desde Carolina Durante a Depresión Sonora o Dharmacide, para darse cuenta de que hay una pequeña gran banda que ha unido a todos de forma inconsciente. No son cabezas de cartel en los festivales más grandes, no suenan constantemente en la radio y no tienen unas cifras que pudieran llamar la atención a primera vista, pero esta banda de rock lleva casi 20 años tocando e inspirando por el camino por su forma de hacer música y de llevarla a los escenarios, donde esa lana se transforma en voces coreando al unísono sus canciones.

Hablamos de Mujeres, el grupo originario de Barcelona y formado por Yago Alcover (cantante y guitarra), Pol Rodellar (bajista) y Arnau ‘Tito’ Sanz (batería), quienes visitan Madrid para presentar Es un dolor inexplicable, el que es ya su séptimo álbum de estudio a las puertas de cumplir dos décadas de “rock y amistad”. Un lema simpático para una banda simpática, que alude a su canción más conocida —precisamente junto a Carolina Durante—, pero que representa muy bien su forma de concebir la música, como ellos mismos explican. “Somos un grupo que va tocando donde puede y disfruta de ello, igual que al principio. Eso es lo que nos mantiene unidos”, resumen los tres, porque da igual que lo diga Pol, Yago o Tito, que Mujeres siempre habla como uno solo.

Los primeros acordes de su álbum tienen mucho de los títulos iniciales de las películas de Woody Allen con esas letras blancas y elegantes. Habrá quien diga que todas sus canciones suenan iguales, pero lo cierto es que pocas bandas pueden decir tener un sonido tan característico y reconocible como el de Mujeres. “El grupo ha tenido dos etapas. Está la primera etapa que cantábamos en inglés, y de aquella guardamos cosillas, pero realmente el sonido nuestro lo cuadramos con Siento muerte", explican aludiendo al álbum que dedicaron con sorna a Isabel Díaz Ayuso por su gestión de la pandemia en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. “Quizás con el disco anterior (Desde flores y entrañas) investigamos un poco con temas más raros que se alejaban un poco de nuestro sonido habitual, pero en este disco nos hemos propuesto centrarnos en el sonido que es nuestro... e intentar volver a las canciones así cortas de dos, tres minutos que sean, eh, hits“.

El grupo de rock 'Mujeres' presenta su nuevo disco 'Es un dolor inexplicable'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

En busca de la misma canción, pero un poco más perfecta

Eso es exactamente lo que promete y lo que da Es un dolor inexplicable, lleno de temas bailables y pegadizos en los que siguen el compás de los anteriores trabajos. “Admitimos que hay algo de autoconsciencia de quererse mantener ahí y en las referencias o los lugares donde nos miramos al espejo. Cuando hablamos algunas veces de grupos que nos flipan, han durado mucho tiempo justamente con esta actitud como única norma posible. Esto se trata de seguir buscando la canción perfecta en esta fórmula”, argumenta la banda, que admite que cada uno de sus miembros puede traer distintas referencias, pero, a la hora de entrar en el estudio, funcionan como uno solo. “No somos como tres personas metidas allí, donde cada una aporta lo suyo, sino que es el grupo. Nos debemos al grupo y es la idea del grupo. Cada uno puede escuchar cosas diferentes o haría cosas diferentes, pero hay una serie de elementos que ya sabemos que tienen que estar en el plato, solo que cada vez son un poco mejores. Y creemos que en este disco se nota mucho”.

Curiosamente, este sonido de Mujeres ha pervivido incluso cuando ha colaborado con otros grupos hermanos —de discográfica, Sonido Muchacho, pero también de espíritu—, colaboraciones de las que salieron la mencionada Rock y amistad junto a Carolina Durante, pero también Al final abrazos junto a Cariño o Cardio y caladas junto a La Élite. En todos ellos con el mismo resultado: artistas únicos pero plegados ante el irresistible sonido de Mujeres. “Son las que más han funcionado porque son colaboraciones con bandas más escuchadas, y nos han abierto muchas puertas. Pero realmente, tanto la de La Élite, la de Carolina y la de Cariño, eran temas nuestros 100%, metiendo voz o alguna guitarra. Y quizás por eso te siguen sonando como muy nuestras”.

Irónicamente, los temas con otras bandas han elevado el nivel de fama de Mujeres, mientras la realidad es que muchas de esas bandas confiesan haberse mirado en el trío de Barcelona como inspiración, tanto para formar la banda en primera instancia como para imitar ese espíritu de constancia y pasión sobre los escenarios. “No somos muy conscientes de esas cosas. Sí que sentimos mucho el cariño, ¿no? Y vemos... un poco que hay una distancia generacional y que de algún modo, pues estamos más cerca de los Punsetes que de todos estos grupos. Pero sí que es verdad que nos ha tocado convivir en la escena, que a algunos grupos les ha ido mucho mejor que a nosotros y que también nos hemos aprovechado de esa estela”, reconoce el grupo, que a su vez se siente orgulloso del reconocimiento recibido por estas mismas formaciones: “Nos sorprende ser referentes, pero seguimos haciendo lo que al principio: tocar mucho y disfrutar”.

De izquierda a derecha, Pol Rodellar, Yago Alcover y Arnau Sanz. (Alejandro Higuera López/Infobae)

20 años de rock y amistad

Mujeres se ha convertido en ese hermano mayor para las bandas que triunfan ahora, como le puede suceder también a Los Punsetes o Kokoshca, pero es precisamente su mayor edad lo que les da un punto de experiencia y visión panorámica después de tanto tiempo sobre escenarios. “La industria se ha transformado muchísimo. La agresividad con la que se busca todo el rato que un grupo sea lanzado, la necesidad que hay también por parte de las discográficas, pero las promotoras también, de tener como nombres muy grandes que puedan vender muchas entradas para poder generar volumen de negocio... Ahora es casi imposible tocar sin ser un grupo ya super profesional”, razona la banda, que empezó compaginando la música con sus respectivos trabajos, pero que eventualmente ha podido pasar esos trabajos a un segundo plano para priorizar la música, algo que ven muy complicado actualmente para las bandas emergentes.

“Es muy difícil querer empezar un grupo sin trabajar desde la idea de que el grupo funcione. Y que el grupo funcione significa, en el fondo, que el grupo efectivamente sea rentable, es decir, que venda suficientes entradas, que tenga la capacidad de poder ser editado por un sello y, por lo tanto, que potencialmente sea lanzado para ser el próximo grupo del momento”, reconocen. Quizá por eso, desde su humilde posición, Mujeres intenta combatir ciertos “vicios” de la industria musical actual, que ha pasado por una campaña para fomentar la compra de vinilos en pequeñas tiendas locales, en las que los fans podían encontrar canciones inéditas en el streaming.

“A veces no se trata tampoco de querer tumbar el streaming, sino más bien de abrir ciertos interrogantes o mover ciertas iniciativas... ser consciente también de que las cosas que haces ahora podrán moldear un poco el futuro en el que viviremos, que el medio es el mensaje”, concluye la banda.

Este 2026 se presenta apasionante para Mujeres por la presentación del disco, pero ya piensan también en el año que viene, en el que cumplirán esos 20 años de rock y amistad: “Tenemos alguna sorpresita pensada”, prometen, a la vez que sueñan con otros 20 años unidos, ya sea montando su propio estudio para “autogestionarse los discos a lo Yo La Tengo” o simplemente montando un “bar chiquitito en el que poder poner una tapa de queso con algo de música”. No son los sueños más grandes ni inalcanzables, sino los de una banda que siempre ha sido fiel a sí misma y que, por el camino, ha inspirado y sumado a tantos otros fieles a su causa.