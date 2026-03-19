El “código manchego”: la fórmula económica de Pedro Almodóvar y su familia revelada en ‘La Revuelta’

Pedro Almodóvar durante su visita a 'La Revuelta' (La Revuelta)

Pedro Almodóvar participó en La Revuelta, el programa de TVE presentado por David Broncano, para presentar su más reciente película, Amarga Navidad, cuyo estreno está previsto para el viernes 20 de marzo. La intervención del director generó expectación entre el público por su carisma y la singular puesta en escena diseñada para la ocasión, que incluyó una presentación hiperbólica de Broncano y la presencia de Agustín Almodóvar, hermano del cineasta, entre los asistentes.

Durante la emisión, se destacó que Pedro Almodóvar cuenta con una trayectoria galardonada con dos premios Óscar, once premios Goya, cuatro César, cinco BAFTA, dos Globos de Oro, dos reconocimientos en Cannes, un León de Oro y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El director asistió acompañado de su hermano Agustín y de su sobrino Pablo. Como parte de la visita, entregó al equipo un flan elaborado por su hermana María Jesús, tradición en los rodajes de El Deseo, la productora familiar, y subrayó la relevancia cotidiana de su familia en su actividad profesional.

La aparición de Almodóvar fue antecedida por una introducción de David Broncano, quien adoptó un tono abiertamente exaltado al calificar al cineasta como “una institución, una religión”, y lo situó por encima de cualquier referente artístico, incluso de Leonardo Da Vinci. Almodóvar respondió con humor, prefiriendo una presentación más discreta. Posteriormente, compartió el flan casero, el mismo que aparece en una escena de Volver con Lola Dueñas y Penélope Cruz: “Es la misma receta”, afirmó. Al recordar el Goya a la mejor película por Dolor y gloria, el director evocó que Agustín dedicó el galardón a su hermana, responsable de este postre talismán.

El “código manchego”

Durante la conversación, Agustín Almodóvar expuso el fundamento del “código manchego”, una norma financiera que estructura tanto la vida familiar como la administración de la productora El Deseo. Este principio —descrito por Agustín— consiste en vivir por debajo de las propias posibilidades para facilitar la reinvención en caso de necesidad: “Imagínate que llega VOX al Gobierno y prohíbe el cine español. Así podríamos poner un bar”, bromeó.

Pedro Almodóvar reconoció que, pese al éxito y a un patrimonio que incluye obras de artistas de su generación, no se ocupa personalmente de su situación financiera diaria gracias a la gestión de su hermano y al apoyo de tres asistentes —dos dedicados a asuntos profesionales, a nivel nacional e internacional, y uno a cuestiones personales—. “No tengo casi ni que llamar a nadie. Solo dar órdenes. Trabajan conmigo continuamente”, explicó.

Pedro Almodóvar durante su visita a 'La Revuelta' (La Revuelta)

El cineasta recordó que Mujeres al borde de un ataque de nervios representó su salto a la fama internacional, permitiéndole obtener su primera nominación al Óscar. Relató también su experiencia con la censura de la MPA en Estados Unidos con Átame, cuando la película fue calificada como pornográfica y, tras las protestas, se creó la categoría NC-17 para filmes con contenidos explícitos.

Dinámica familiar y anécdotas personales

La entrevista permitió conocer detalles poco difundidos sobre la relación familiar de los Almodóvar. Agustín, lejos de ocupar un lugar central, se sentó entre el público: “Su función es estar ahí, controlando”, explicó Pedro Almodóvar.

El director admitió que a veces sufre bloqueos de memoria, llegando a olvidar el nombre del presentador: “De pronto no me acuerdo que tú te llamas David. De hecho, te voy a enseñar que tengo aquí apuntado ‘Broncano’, por si se me olvida”, confesó. Agustín permanece atento para asistirle cuando es necesario y, como responsable de firmar los contratos, mantiene una actitud formal. “Veo que lo está haciendo muy bien, de momento. Venía un poco asustado”, añadió Pedro.

El actor Leonardo Sbaraglia reflexiona sobre el exigente proceso de trabajar con directores como Pedro Almodóvar. En esta charla, profundiza sobre la tensión creativa, la búsqueda del personaje y la necesidad de separar la identidad propia de la del papel que interpreta.

La Revuelta evocó otros elementos habituales en el universo Almodóvar, como el flan casero de su hermana, al que la familia atribuye un valor protector. El director compartió reflexiones sobre su método de trabajo, la gestión de su imagen y el miedo escénico ante los bloqueos de memoria, así como anécdotas sobre su infancia en Calzada de Calatrava.

Entre los recuerdos, mencionó las historias de bandoleros que oía de su padre y el silencio en torno a la Guerra Civil en el entorno familiar. Broncano y Almodóvar intercambiaron datos personales sobre su edad y experiencias, en consonancia con el tono habitual del programa.