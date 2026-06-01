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Lombrices: causas, síntomas y cómo eliminar este parásito intestinal

Esta enfermedad parasitaria es más común en los niños de entre 5 y 10 años

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Una mujer con dolor de tripa (Magnific)
Una mujer con dolor de tripa (Magnific)

La presencia de lombrices intestinales es una de las infecciones parasitarias más frecuentes en el mundo, especialmente entre los niños en edad escolar. Aunque suele generar preocupación entre las familias, los especialistas recuerdan que se trata de una afección común, generalmente fácil de tratar y que rara vez provoca complicaciones graves.

Estas pequeñas lombrices blancas conocidas médicamente como oxiuros (Enterobius vermicularis) viven en el intestino humano y se transmiten con gran facilidad. Su capacidad para propagarse rápidamente en colegios, guarderías y hogares explica por qué miles de personas se contagian cada año sin siquiera ser conscientes de ello.

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Según la Clínica Mayo, muchas personas infectadas no presentan síntomas, lo que favorece la transmisión silenciosa del parásito. Sin embargo, cuando aparecen señales, estas suelen ser muy características y permiten sospechar la infección con relativa facilidad. La infección por oxiuros es una de las parasitosis intestinales más comunes a nivel mundial y afecta principalmente a niños de entre 5 y 10 años, aunque puede presentarse a cualquier edad.

Los oxiuros son gusanos pequeños, delgados y de color blanco que pueden medir entre 6 y 13 milímetros de longitud. Se alojan en el intestino grueso y, durante la noche, las hembras migran hacia la zona anal para depositar miles de huevos microscópicos en los pliegues de la piel. Este proceso es el responsable del síntoma más característico de la infección: el intenso picor anal nocturno.

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Los niños son más propensos a tener lombrices (Magnific)
Los niños son más propensos a tener lombrices (Magnific)

¿Cómo se produce el contagio?

La transmisión ocurre cuando una persona ingiere accidentalmente los huevos del parásito. Estos pueden encontrarse en alimentos, bebidas, juguetes, ropa de cama, toallas, pomos de puertas o cualquier superficie contaminada. Una vez dentro del organismo, los huevos eclosionan en el intestino y se convierten en gusanos adultos en pocas semanas.

El ciclo se perpetúa fácilmente porque el picor lleva a rascarse la zona afectada. Los huevos quedan atrapados bajo las uñas y posteriormente se transfieren a otras superficies o directamente a la boca, favoreciendo la reinfección. Además, los huevos pueden sobrevivir entre dos y tres semanas fuera del cuerpo humano.

Principales síntomas de las lombrices

Aunque muchas personas no presentan molestias, los síntomas más habituales incluyen:

  • Picazón intensa alrededor del ano, especialmente durante la noche.
  • Picor o irritación en la zona vaginal en niñas y mujeres.
  • Insomnio o dificultad para dormir.
  • Irritabilidad y nerviosismo.
  • Rechinar de dientes durante el sueño.
  • Dolor abdominal ocasional.
  • Náuseas o malestar digestivo leve.

En la mayoría de los casos, la infección no provoca consecuencias graves. Sin embargo, las infestaciones intensas pueden ocasionar complicaciones poco frecuentes. Entre ellas se encuentran infecciones urinarias, pérdida de peso o la migración de los parásitos hacia los órganos genitales femeninos, donde pueden causar inflamación vaginal o uterina.

Cómo eliminar las lombrices

El tratamiento habitual consiste en medicamentos antiparasitarios administrados por vía oral, que eliminan los gusanos adultos. La Clínica Mayo señala que, para evitar recaídas, suele recomendarse tratar simultáneamente a todos los miembros del hogar, incluso cuando no presentan síntomas.

Además de la medicación, la higiene desempeña un papel fundamental para romper el ciclo de transmisión. Los especialistas aconsejan lavarse las manos frecuentemente, especialmente después de ir al baño y antes de comer; ducharse cada mañana para eliminar posibles huevos depositados durante la noche; cambiar diariamente la ropa interior; lavar ropa de cama, pijamas y toallas con agua caliente; mantener las uñas cortas y limpias; evitar rascarse la zona anal y desinfectar regularmente superficies de uso frecuente.

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