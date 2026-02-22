España Cultura

Anxos Fazáns, la directora que habla de las conexiones entre distintas generaciones a ritmo de música gallega: “Hacen falta más historias sobre la clase trabajadora”

La joven cineasta, después de adaptar la novela de Manuel Jabois ‘A estación violenta’, compone un pequeño y brillante drama sobre la identidad, las crisis que nos atraviesan y las segundas oportunidades

Guardar
Tráiler de 'Las líneas discontinuas', de Anxos Fanzás (Sideral)

La directora gallega Anxos Fazáns (Pontevedra, 1992) debutó en el largometraje con la estupenda A estación violenta, basada en la novela homónima de Manuel Jabois, en la que supo componer un doloroso retrato en torno a una generación perdida que en su momento fue salvaje pero que terminó por habitar un espacio fantasmal por culpa de las adicciones.

La joven demostró que tenía garra y sensibilidad para plasmar las emociones más salvajes y las más delicadas y, sobre todo, que era dueña de una personalidad propia.

Ahora estrena su segunda película, Las líneas discontinuas, que ha escrito ella misma junto a Ian de la Rosa (que acaba de estrenar en el Festival de Berlín su ópera prima Iván & Hadoum) y que supone un salto cualitativo con respecto a su debut.

“Las dos películas son muy diferentes entre sí, aunque haya algo en ellas en común que las recorra”, cuenta Anxos Fazáns a Infobae. “A nivel temático, las cosas que me preocupan son las mismas, las relaciones humanas, íntimas, los cuerpos, la identidad. Pero, en este caso, las decisiones estéticas estaban más medidas. Quería trabajar más las interpretaciones, pocos personajes en una sola localización. Hacerlo todo más pequeño y más sencillo”.

Dos personajes en proceso de transformación

La protagonista de Las líneas discontinuas se llama Bea (Mara Sánchez), una mujer de mediana edad que se encuentra en medio de una crisis, a punto de la separación y de dejar parte de su vida atrás. En su juventud formó parte de la escena musical gallega y ahora se ha adocenado. Después del rodaje de un videoclip, llega a casa cansada y ve que han entrado y lo han dejado todo hecho un desastre. En la cama, encontrará a un joven dormido, Denís (Adam Prieto). Aún no lo saben, pero ese será el inicio de una bonita historia de amistad.

Mara Sánchez en 'Las líneas
Mara Sánchez en 'Las líneas discontinuas', de Anxos Fanzás. (Sideral)

Denís también se encuentra en una disyuntiva vital, quedarse donde está o mudarse a Berlín, seguir trabajando en el puerto o vivir de la música, que es lo que le gusta (aunque haya estudiado traducción e interpretación). Es un chico trans, pero no es algo que sea fundamental en la historia, un paso más para la normalización del colectivo dentro del audiovisual en nuestro país.

“Cuando empecé a concebir la idea, estaba viviendo a mi alrededor la transición de varias personas que conocía, al mismo tiempo que me cuestionaba a mí misma la construcción del género a nivel teórico y personal. También comencé a investigar la representación de la cuestión trans en el cine y me di cuenta de que estaba muy estereotipada, así que desde el principio vi muy claro que no quería caer en los mismos clichés”, cuenta la directora. “Es decir, era importante que fuera un chico ‘trans’, pero no poner la transición y su condición transgénero en el centro, que no fuese su conflicto”.

Las líneas discontinuas explora la conexión entre dos personajes pertenecientes a dos generaciones diferentes. La directora utiliza la ternura, el humor y la empatía para acercarnos a esta historia sobre los futuros inciertos y las épocas de cambio y lo hace de una forma tan minimalista como sensible.

El debutante Adam Prieto y
El debutante Adam Prieto y Mara Sánchez en 'Las líneas discontinuas', de Anxos Fanzás. (Sideral)

Además de abordar la cuestión ‘trans’, Fazáns también se centra en otro tema normalmente marginado por las ficciones, el de la mujer madura, dándole un protagonismo fundamental a través de sus inseguridades. “La protagonista, además de haber cumplido los 50, está en una fase de estancamiento. Para mí es un personaje que inicia la película como parada, que lleva años en el mismo sitio y que de pronto todo eso se remueve, se agita, y toma decisiones que hacía tiempo que tenía que tomar... y entonces avanza y abraza ese cambio. Es una película que habla mucho del cambio y los dos personajes funcionan en forma de espejo el uno del otro”.

La música como motor de todo

Si hay algo que vincula A estación violenta con Las líneas discontinuas es la música como hilo conductor de ambas películas, de forma que se convierte en uno de los sellos propios de la autora. En este caso suenan temas de grupos como Triángulo de Amor Bizarro, The Rapants, Pálida y Russ. “He vivido bastante ligada a la escena underground gallega, así que me interesa mucho como elemento narrativo y cinematográfico, porque la música nos conecta muy fuerte con las emociones. A mí me gusta que los personajes escuchen música de verdad, no que sea diegética”.

Mara Sánchez interpreta a Bea
Mara Sánchez interpreta a Bea en 'Las líneas discontinuas', de Anxos Fanzás. (Sideral)

Por último, hablamos de la reivindicación de un tipo de cine que se aleja del elemento burgués y abraza el proletariado, el paisaje industrial. Aunque la película transcurre prácticamente en una casa, al final, la protagonista sale de ella y va al puerto, a los astilleros, donde ve a la gente trabajar y se da cuenta de que ha vivido en una especie de engaño.

“La cuestión de clase siempre estuvo presente, pero tenía miedo de que no se percibiera. Al final, ella siente una conexión con el puerto de Vigo, que es una ciudad muy obrera e industrial y, a partir de eso, suelta sus privilegios y decide empezar de cero. Es cierto que faltan más historias sobre las clases trabajadoras”.

Temas Relacionados

DirectorasDirectores EspañolesTransexualidadGaliciaPelículasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jaume Claret Muxart, 27 años y director novel nominado al Goya: “El público se educa. Si solo complacemos al espectador, acabaremos volviéndonos tontos”

‘Infobae’ entrevista al cineasta catalán, que debutó hace unos meses con ‘Extraño río’, una ficción sobre el despertar sexual de un adolescente en las orillas del Danubio. Este 28 de febrero la cinta opta a dos estautillas

Jaume Claret Muxart, 27 años

Javier Rey estrena la comedia ‘El fantasma de mi mujer’: “Si te comportas como un descerebrado, la vida te acaba pasando factura”

El intérprete aborda el género cómico en esta película dirigida por María Ripoll, repleta de equívocos, en la que comparte protagonismo con Loreto Mauleón y María Hervás

Javier Rey estrena la comedia

Kleber Mendonça Filho, director de ‘El agente secreto’: “Hablar de la dictadura brasileña de los 70 me servía para conectar con las ideas de extrema derecha actuales”

Entrevistamos al director, que estrena una de las grandes películas de la temporada de premios, un thriller político protagonizado por Wagner Moura

Kleber Mendonça Filho, director de

‘Cortafuego’, la película de Netflix sobre incendios que puso a prueba a Enric Auquer y Belén Cuesta: “Había una libertad y diversión que parecía un escape room”

Los actores protagonizan este thriller que llega a la plataforma sobre un guardabosques y una familia desesperada en busca de una niña

‘Cortafuego’, la película de Netflix

El documental nipón sobre Antonio Gaudí y la Sagrada Familia que consiguió una oleada de interés en todo Japón: “Una obra maestra del cine sobre obras maestras de la arquitectura”

Dirigido por Hiroshi Teshigahara y estrenado en 1984, terminaría convirtiéndose en el más conocido de sus trabajos documentales

El documental nipón sobre Antonio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Villarreal, el periodista que

Antonio Villarreal, el periodista que se ha atrevido a publicar los secretos de las tertulias: “Son la forma más fácil para que el poder actúe sobre la información”

Los arqueólogos se rebelan contra ‘el sueldo’ que les ofrece Madrid para supervisar las obras del Canal: “Denigra a la profesión, es una retribución indigna”

Juan Lobato, senador y exlíder del PSOE en Madrid: “Hemos hablado demasiado de Abascal y poco de por qué la gente vota a Vox. No hay un 20% de fachas en España”

Las hijas de un bodeguero de Valladolid quedan desheredadas por maltratar psicológicamente al padre fundador del grupo Pesquera

La Audiencia de Madrid expulsa a una mujer de su piso de alquiler por cobrar 500 euros a otras personas por las habitaciones

ECONOMÍA

La productividad por trabajador crece

La productividad por trabajador crece el doble que los salarios en un año de beneficios récord para los empresarios: “Hay un reparto desigual de la tarta”

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones