La historia del barrilete más grande del mundo: superó los 1.200 metros cuadrados y rompió un récord mundial

El barrilete 'The Hope', con más de 1.200 metros cuadrados, estableció un récord mundial en el Festival Internacional de Cometas de Berck-sur-Mer, Francia

El equipo Al-Farsi estableció un récord mundial en el Festival Internacional de Cometas de Berck-sur-Mer, al norte de Francia, al volar el barrilete más grande reconocido hasta la fecha: “The Hope”.

Esta hazaña fue certificada por Guinness World Records el 17 de abril de 2018, congregando a entusiastas y público para ser testigos de un logro técnico con un fuerte mensaje ambiental.

Un gigante en el cielo y un mensaje universal

El cometa, construido a pedido del equipo Al-Farsi por Peter Lynn Kites en Nueva Zelanda, cuenta con más de 1.210 metros cuadrados extendidos en tierra y cerca de 1.128 metros cuadrados en vuelo.

Para su fabricación se emplearon 1.800 metros lineales de tela y casi 2,2 kilómetros de cuerda. La colaboración entre ambas entidades buscó conseguir una estructura duradera, ligera y lo suficientemente manejable para asegurar un vuelo seguro.

Durante la preparación para el intento de récord, el grupo esperó pacientemente a que las condiciones meteorológicas fueran óptimas. Según Guinness World Records, el equipo se detuvo cuando el viento y la dirección resultaron inestables, reintentando al día siguiente cuando el clima fue favorable.

Para desplegar el barrilete sobre el terreno y levantarlo, los miembros del equipo unieron esfuerzos, y el uso de un tractor fue imprescindible, ya que la magnitud del artefacto impedía que pudiera ser sostenido por una sola persona.

Uno de los puntos distintivos de “The Hope” es el mensaje medioambiental visible en su vela, donde se lee “Amamos nuestro planeta” en nueve idiomas, junto a un mapa mundial y símbolos que abordan la preservación del agua, el cambio climático y la seguridad alimentaria.

El objetivo es sensibilizar sobre la necesidad de proteger el entorno y alentar la cooperación internacional. Abdulrahman Al-Farsi, líder del grupo, afirmó: “Estamos llamando a la gente a preservar el medio ambiente de cualquier forma posible”.

Tradición, comunidad y avance técnico

El equipo Al-Farsi es una organización sin fines de lucro con más de 25 de experiencia dedicada a difundir la cultura del vuelo de barriletes y promover valores comunitarios.

En sus encuentros participan personas de todas las edades, con actividades como el vuelo libre y el kitesurf. Estas jornadas buscan compartir alegría, incentivar la creatividad y unir a participantes de diversos orígenes.

El barrilete más grande del mundo logra volar tras encontrar las condiciones climáticas ideales (Guinness World Records)

En cuanto al récord anterior, también reconocido por Guinness World Records, la marca fue alcanzada en 2005 cuando Peter Lynn Kites y el equipo Al-Farsi fabricaron un cometa con la bandera de Kuwait, que logró 1.019 metros cuadrados extendidos y 950 metros cuadrados en vuelo.

La diferencia de casi 200 metros cuadrados con respecto a “The Hope” marca el avance técnico conseguido trece años después.

Un vuelo impecable y un símbolo de cooperación

El último vuelo de “The Hope” no solo sobresalió por su tamaño, sino también por su impecable ejecución técnica. El cometa se elevó y permaneció en el aire sin necesidad de una cometa piloto ni líneas secundarias, confiando únicamente en su diseño y la destreza del equipo.

Este logro refleja los progresos en ingeniería y colaboración, y refuerza la importancia del trabajo conjunto en el mundo del vuelo de cometas.

El equipo Al-Farsi promueve la cultura del vuelo de barriletes desde hace más de 25 años, con actividades inclusivas y fomento de valores comunitarios (Guinness World Records)

“The Hope” vuela como símbolo de conciencia ecológica y de la capacidad humana de trabajar en conjunto, superando desafíos técnicos y culturales para transmitir un mensaje global de cuidado ambiental y cooperación.