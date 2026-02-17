España Cultura

A este legendario actor de Marvel y ‘El señor de los anillos’ no le ha gustado nada ‘Hamnet’: “La imaginación de Shakespeare no vino de su historia familiar”

Apasionado de la obra del dramaturgo inglés, este actor considera que el filme no da una idea correcta del origen de ‘Hamlet’

Guardar
Los actores Paul Mescal y
Los actores Paul Mescal y Jessie Buckley comparten un momento íntimo en el set de la película 'Hamnet', ambientada en un exuberante bosque con vegetación densa (UIP)

La película Hamnet, favorita en la temporada de premios, ha reavivado el debate sobre las motivaciones íntimas de William Shakespeare. El filme sugiere que la tragedia personal del dramaturgo —la muerte de su hijo— inspiró la escritura de Hamlet, una hipótesis que no convence a todos en la comunidad artística. Entre los más escépticos se encuentra Ian McKellen, quien rechaza la idea de que la creatividad de Shakespeare esté anclada en su historia familiar. “No estoy muy interesado en tratar de averiguar de dónde vino la imaginación de Shakespeare, pero ciertamente no vino solo de la vida familiar”, afirma con contundencia el actor británico.

McKellen, con ochenta y seis años y una carrera que abarca más de seis décadas, es una voz respetada en la interpretación de los clásicos. Reconocido por su trabajo en el teatro y el cine, fue durante años un referente en la Royal Shakespeare Company (RSC) y el National Theatre, antes de alcanzar fama mundial como Gandalf y Magneto. Aunque reconoce que la figura de Shakespeare es ineludible, alerta sobre las licencias creativas del cine: “Como ocurre con Shakespeare in Love, estas historias tienen visiones extrañas sobre cómo se crean las obras. No podemos saber cómo era realmente su relación con su familia, y es improbable que Anne Hathaway no supiera lo que es una obra de teatro”.

Lejos de la jubilación, McKellen mantiene una agenda activa y diversa. El año pasado rodó Frank and Percy junto a Derek Jacobi, una película sobre dos hombres mayores que descubren el amor en los paseos con sus perros. Además, tiene pendiente el estreno de The Christophers, dirigida por Steven Soderbergh. Para el público de las grandes franquicias, el regreso de McKellen como Magneto en Vengadores: Doomsday y como Gandalf en El señor de los anillos: a la caza de Gollum —bajo la dirección de Andy Serkis— es motivo de expectación. A pesar del ritmo, el intérprete reconoce los desafíos de la edad y la necesidad de adaptar sus métodos de trabajo tras una caída en el teatro londinense en 2024.

Ian McKellen es un gran
Ian McKellen es un gran devoto de la obra de Shakespeare

Voz autorizada en la materia

En paralelo a su carrera actoral, McKellen explora nuevas formas de expresión como An Ark, una obra experimental en The Shed de Nueva York, donde la realidad virtual transforma la experiencia teatral. El formato permite que el público perciba a los actores como si estuvieran presentes, una innovación que según el actor, no reemplazará al teatro tradicional, pero añade un recurso valioso para la industria.

El compromiso social es otro pilar en la vida de McKellen. Agradecido por el reconocimiento de la comunidad LGBT+, destaca el valor de haber salido del armario en 1988 y su activismo en la campaña contra la Sección 28 en Reino Unido. Recuerda con emoción a su amigo Ian Charleson, figura clave en la lucha por la visibilidad, y valora la continuidad de su legado a través de premios y obras que impulsan a nuevas generaciones de actores.

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural. “He tenido una buena carrera, pero no he subido al Everest”, sentencia, poniendo en perspectiva su longevidad artística y la fortuna de seguir aportando a la escena internacional.

Temas Relacionados

Ian McKellenActoresHamnetCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La última película de Robert Duvall y su conexión española: se rodó en Mallorca y con este famoso deportista

El legendario actor de ‘El padrino’ tuvo su última aparición en este filme protagonizado por Adam Sandler que se puede ver en Netflix

La última película de Robert

Francis Ford Coppola recuerda a Robert Duvall tras su muerte: “Un gran actor y una pieza esencial de mis películas”

El director y el intérprete fallecido colaboraron juntos en un buen puñado de películas, entre ellas, ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’

Francis Ford Coppola recuerda a

Más allá del lujo y las mansiones de ‘Los Bridgerton’ y ‘Cumbres Borrascosas’: la novela sobre el pasado oculto de las grandes casas de Inglaterra

Anna Hope publica ‘Albión’, una historia sobre donde los conflictos familiares se entrelazan con el destino de los lugares heredados que fueron construidos con ayuda de la violencia y el dominio colonial

Más allá del lujo y

Esther García Llovet publica una novela sobre chicas adineradas y apáticas en un ‘resort’ de lujo en Alicante: “A los ricos se les va la pinza porque se aburren”

La escritora culmina su denominada Trilogía del Este, compuesta por ‘Spanish Beauty’, ‘Los guapos’ y, ahora, ‘Las jefas’

Esther García Llovet publica una

La novela que escandalizó a la Inglaterra victoriana y hoy es pionera del feminismo: la escribió Anne Brontë, la hermana menos conocida de la autora de ‘Cumbres borrascosas’

‘La inquilina de Wildfell Hall’, su segunda y última novela, hoy es considerada otro gran clásico

La novela que escandalizó a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ya circulan los primeros AVE

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te han mentido diciendo que las cajas de cambios automáticas no necesitan mantenimiento”

Cinco menores de edad fallecen en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

ECONOMÍA

España afronta su mayor crisis

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027