Cuando aparecer de niño en una única película te sigue llenando los bolsillos de dinero 50 años después: “Me llegan los cheques cada tres meses”

De izquierda a derecha: Jeffrey Voorhees, Danny Lloyd, Carrie Henn y Peter Ostrum, actores infantiles que desaparecieron de la industria tras triunfar en su primera película. (Montaje de Infobae España)

La vida puede definirse de muchas maneras, pero sin duda, una ellas es que es aquello que cambia por completo cuando menos lo esperábamos. En el mundo del cine, esto es muy fácil de ver: ¿cuántas veces hemos escuchado a un actor contarnos aquel papel al que dijo que no, pensando que sería un fracaso, sin saber que la película pasaría a la historia del cine? ¿Y cuántas veces al revés?

El séptimo arte cuenta incluso con casos de niños actores a los que contrataron para un papel relativamente menor para una película que, con el paso del tiempo, se vuelve tan famosa que, cada vez que regresa a los cines o la emiten en televisión, les supone un nuevo ingreso económico. Esto ocurre por los llamados residuals, pagos continuos que muchos intérpretes reciben por sus derechos de imagen. Hoy en día, no es tan habitual que se incluyan en los contratos de los actores, pero eso no evita que muchos firmados hace décadas sigan garantizando que los cheques sigan llegando.

Peter Ostrum, el primer niño en pisar la fábrica de chocolate

Para muchos, pensar en Charlie y la fábrica de chocolate es pensar en Johnny Deep rodeado de umpalumpas, e incluso puede que los más jóvenes lo asocien con Timothée Chalamet. Sin embargo, la primera versión del clásico de Roahl Dahl se estrenó en 1971 y tuvo como protagonista a un jovencísimo Peter Ostrum, que hacía de Charlie Bucket en Un mundo de fantasía junto a Gene Wilder como el gran magnate chocolatero.

Gene Wilder y Peter Ostrum en 'Un mundo de fantasía'. (Warner Home Video)

Ostrum no volvería nunca más a aparecer en una película, pero en cierto modo, podría decirse que no le haría falta. Al principio, la película no tendría una gran acogida, pero gracias a sus continuas retransmisiones televisivas y su éxito en formato de VHS se convirtió en una película de culto que, de la noche a la mañana, pasó a reportarle una inesperada fortuna.

Ostrum, que por aquel entonces ya había abandonado su sueño de convertirse en actor y había decidido ser veterinario, utilizó el dinero de los residuals para comprarse un caballo. Hoy, más de cincuenta años desde que Un mundo de fantasía se estrenó, las emisiones en televisión son muchas menos, pero aun así siguen llegando. “Cada tres meses recibo un cheque de entre 8 y 9 dólares”, contaba el exactor no hace mucho al periódico británico del Daily Mirror.

Jeffrey Voorhees, cuando ser devorado por un tiburón es lo mejor que puede ocurrirte

Cuando tenía 12 años, Jeffrey Voorhes fue elegido para participar en una monster movie dirigida por un director al que casi nadie conocía. El nombre de ese cineasta era Steven Spielberg, y la película se llamaba Tiburón. “Morir merece la pena”, diría tiempo después el intérprete infantil que, en su única aparición en la gran pantalla, es devorado por el animal en la playa al inicio de la película.

Jeffrey Voorhees en 'Tiburón', de Steven Spielberg. (UIniversal Pictures)

Cada vez que Tiburón aparece en una televisión o en el cine, Voorhees recibe una pequeña cantidad de dinero, y no solo eso, sino que en su caso ha decidido aprovechar al máximo su papel en la famosa película. Regularmente, asiste a convenciones de fans a cambio de 10.000 dólares (por cada uno de esos eventos), vende autógrafos y hasta se permite hacer algún que otro vídeo personalizado por encargo. Incluso ha llegado a ganar dinero vendiendo los cheques caducados de sus residuals.

Carrie Henn, un caso extraterrestre

Al igual que con Tiburón, también han pasado casi 50 años desde que se estrenó Alien, el octavo pasajero. Carrie Henn no actuaría en la famosa película de Ridley Scott, pero sí en su segunda parte, Aliens: El regreso, dirigida por James Cameron y también todo un clásico de la ciencia ficción, por el que, desde 1986, recibe dinero de forma habitual gracias a las emisiones y a las ventas.

Sigourney Weaver y Carrie Henn en 'Aliens: El regreso'. (20th Century Fox)

El papel de Henn en esa película es bastante importante, ya que interpreta a la única niña superviviente de la colonia espacial. Con apenas nueve años, la niña que se presentó al casting sin haber actuado nunca se convirtió famosa en todo el mundo, si bien decidió que la actuación no iba a ser su profesión y, en vez de eso, decidió dedicarse a la enseñanza. "No era mi sueño. ¿Lo disfruté? Sí. ¿Fue una experiencia increíble? Sin duda. ¿Lo volvería a hacer? Por supuesto”, ha contado en entrevistas ante la sorpresa que supuso que abandonara el mundo del cine. Eso sí, como Voorhees, Henn sigue acudiendo a todo tipo de eventos como invitada a cambio de dinero.

El caso que no pudo ser: Danny Lloyd

Cuando hablamos de actores infantiles que, tras aparecer en una única película, se hicieron famosos en todo el mundo, es muy fácil pensar en Danny Lloyd, al que todos conocen como el niño de El resplandor. El hijo de Jack Torrance, que aparece en la película de Stanley Kubrick con tan solo seis años, se convirtió muy pronto en una estrella infantil que no volvería a figurar en los créditos de ninguna otra película.

Sin embargo, Lloyd nunca llegaría a ver dinero por su participación en la película tras el pago inicial, y es que Stanley Kubrick era famoso precisamente por quedarse con todos los derechos de sus películas. Como el resto de miembros de esta lista, sin embargo, ha sido habitual verle en convenciones y otro tipo de eventos. Además, traicionó su condición de aparecer en un único largometraje cuando realizó un breve cameo en Doctor Sleep, la secuela de El Resplandor estrenada en 2019. Esperemos que, por esa aparición estelar, sí recibiera un poco más de dinero.