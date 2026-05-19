Gonzalo Alhambra vuelve al ‘Origen’ y al flamenco tras su paso por ‘La Voz’: “En Andalucía se le podría dar todavía más valor a los músicos, hay muchos increíbles”

Gonzalo Alhambra, cantante. (Cedida)

Cuando Gonzalo Alhambra se encontraba estudiando Derecho, su novia le regaló una guitarra. Tenía, pues, veinte años cuando decidió hacer un grupo con sus amigos y empezó a tocar un instrumento con el que muchos de los espectadores de La Voz le verían en 2020. Años después, ya no sigue con esa novia, ni ha terminado Derecho, pero la música ha pasado de ser un hobby a ser una profesión. “Vivo de esto actualmente, gracias a Dios, pero mi mayor sueño es poder dedicarme a esto para siempre”, dice en su entrevista con Infobae.

Y es que, a pesar del “punto de inflexión” que supuso la voz; a pesar de haber pasado de tocar en los bares de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a llenar salas donde suenan canciones como Lo demás me sobra, Desde que tú no estás o Me voy pa’ Andalucía, Gonzalo Alhambra siente que su carrera ha sido hasta hoy “muy de ir escalando, de ir poco a poco”. Un ensayo y error constante en el que, de momento, la última lección ha sido: “Al final, lo que más le gusta a la gente es lo que a mí también me gusta”.

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Esta es la premisa que ha reinado en Origen, su nuevo disco, donde el cantante ha decidido alejarse de los diferentes registros comerciales que manejó en Uno, su álbum debut, para volver al flamenco pop que le llevó hasta la voz. “Hubo un montón de gente que me dijo: ‘Ten cuidado, porque el flamenco tiene un techo muy bajito y a lo mejor solo llegas a lo local o lo regional’. Se equivocaban: en toda España, e incluso fuera del país, el flamenco tiene un montón de espectadores y de fans. A la gente le gustan las raíces”.

Gonzalo Alhambra lanza 'Origen', su segundo disco. (Cedido)

La lección de ‘Me voy pa’ Andalucía’

Las etapas en esa vuelta al Origen de Gonzalo Alhambra no han sido sencillas. Tras concluir en La Voz como finalista, el músico y su equipo decidieron esperar un tiempo para preparar bien el siguiente paso. “En Uno nos dejamos la piel. Queríamos que sonara a pop moderno y estuvimos durante dos meses en un estudio increíble en Morón de la Frontera, encerrados con los mejores músicos de España, pero no funcionó. Fue muy difícil asimilar eso”.

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Paradójicamente, tras el poco impacto del disco, el equipo de fútbol de Sanlúcar de Barrameda le pidió a Gonzalo Alhambra hacer una canción para el Día de Andalucía (28 de febrero). “Me voy pa’ Andalucía se grabó en dos días prácticamente, se hizo con una guitarra de un amigo que vino aquí y otro grabó el bajo; tocábamos el bajo, el cajón y unas palmas porque nos salía de más adentro”. La canción fue un éxito absoluto. “Fue la primera vez que volví a mi origen, y le gustó muchísimo a la gente. Nos dimos cuenta de que teníamos que volver atrás, ofrecer lo que a mí en realidad me gustaba”.

Habían encontrado una nueva dirección, y ahora solo faltaba apostar por ella. Las primeras canciones de Origen confirmaron la buena recepción, hasta el punto de que Gonzalo Alhambra se ha convertido en uno de los nuevos referentes del flamenco pop. Todo gracias a esa vuelta al inicio, con apuestas como quitar los instrumentos de percusión y sustituirlos por sonidos más cotidianos y caseros. “En Lo demás me sobra el ritmo; lo hacemos golpeando una mesa, porque queríamos que el sonido fuera lo más parecido a una fiesta con amigos donde tú estás en la calle tomándote una cervecita. Con el resto de temas hicimos algo parecido”.

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Videoclip de 'Me voy pa' Andalucía', de Gonzalo Alhambra.

Flamenco en Andalucía, en España y en el mundo

Si alguien ha acompañado a Gonzalo Alhambra en todo este viaje es Manuel Casado, productor de todos los discos del cantante hasta la fecha y responsable directo del sonido de Origen. Suya fue, por ejemplo, la idea de hacer una nueva versión de Me voy pa’ Andalucía que reuniera a otros grandes nombres del flamenco andaluz, entre ellos Marta Santos, Juanlu Montoya, El Duende Callejero, Raule, Salistre, Ginés González y Rocío Soto. “Eran tantos que no sabíamos cómo colocarlos a cada uno”, recuerda el cantante, “pero eso le dio un punto muy alegre. Además, le metimos sonidos más modernos y más brillo para que rompa al final”.

Pero no todas las canciones de Origen son para los andaluces. “La verdad es que nos hemos dado cuenta de que lo que yo hago, que es un flamenco pop que tiene ese toque actual, llega a toda España e incluso fuera de ella”. Gonzalo Alhambra recuerda cómo, no hace mucho, un grupo de fans lo llamó mientras estaba tomando un café en el pueblo de Vejer de la Frontera. “Me pararon unas personas que eran de Cuba y que vivían en Miami para decirme que les encantaba mi música. Me pareció increíble. Solo que ya haya gente de fuera de mi casa, incluso, a la que le gusten mis canciones”, ríe.

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Gonzalo Alhambra reconoce que los artistas andaluces son muy valorados dentro y fuera de la comunidad autónoma, aunque opina que “quizá se le podría dar todavía más valor”. Preguntado por qué debería hacer el próximo gobierno de Andalucía en el ámbito de la música y el flamenco, el cantante señala que este género podría tener mucha más visibilidad. “En las televisiones, por ejemplo, podrían hacer que no solo haya música urbana actual, sino que se le diera valor a la música nacional, porque no es solo andaluza, es de toda España. Al igual que en los eventos que haga la Junta de Andalucía: que apuesten por los músicos y artistas de la tierra, que hay muchos increíbles”.

Gonzalo Alhambra, en la gira de 'Origen'. (Concert Tour)

De cara al futuro, Gonzalo Alhambra prepara una gira en verano que le llevará por festivales como el Summer Fest de Málaga o el Concert Music de Chiclana de la Frontera, así como por salas de Chipiona (1 de agosto), Madrid (10 de octubre), Barcelona (16 de octubre), Sevilla (23 de octubre) y de nuevo Málaga (6 de diciembre), entre otras paradas.

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