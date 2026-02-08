‘Sirat’ triunfa en los Premios Gaudí con ocho galardones, incluyendo el de Mejor película en lengua no catalana

El equipo de 'Sirat' recoge el Premio Gaudí a la mejor película de habla no catalana. (Alberto Paredes / Europa Press)

Sirat ha vivido una nueva gran noche en el Teatre el Liceu de Barcelona. Allí se ha celebrado la gala de los Premios Gaudí 2026, donde la película de Oliver Laxe se ha impuesto en ocho categorías, incluyendo la de Mejor película en lengua no catalana. De este modo, la travesía en el desierto de un padre en busca de su hija sigue de dulce a pocas semanas de la gala de los Premios Goya, con la vista puesta también en los Oscar en los que compite como Mejor película en habla no inglesa y en Mejor sonido.

Es por estos últimos premios que Oliver Laxe no ha podido acudir a los premios entregados en Barcelona. Desde Estados Unidos, donde se encuentra en plena campaña para poder llevarse alguna de las dos estatuillas a las que opta, el director ha visto como su película se proclamaba como vencedora en las categorías de Mejor dirección artística, Mejor música original, Mejor sonido, Mejores efectos audiovisuales, Mejor fotografía, Mejor dirección de producción, Mejor maquillaje y peluquería y, finalmente, Mejor película en lengua no catalana.

“El sonido, como el cine, es un trabajo en equipo, y en nuestro caso ha sido extraordinario”, ha destacado en su discurso Yasmina Praderas, una de las encargadas del sonido de la película. “Queremos agradecer a Oliver por embarcarnos en esta aventura y también compartir este premio con todas nuestras compañeras nominadas porque nuestro trabajo es invisible pero imprescindible”. La nominación a los Oscar de Praderas, Villavieja y Casanovas es un hito histórico: se trata del primer equipo íntegramente femenino que podría llevarse una estatuilla.

Tráiler de 'Sirat'

‘Frontera’, el ejercicio de memoria histórica de Judith Colell, consigue tres premios

Los Premios Gaudí también han consagrado la propuesta de Frontera, la película de Judith Colell en la que se revive la huida de los refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial y que acabaron cruzando la frontera española. La cinta ha ganado el Premio Gaudí a la mejor película, el Premio especial del público a la mejor película, el de Mejor vestuario para Mercè Paloma y el de Mejor actriz secundaria para Bruna Cusí.

“Es muy importante que los espectadores conecten con el cine en nuestra lengua”, ha reivindicado la directora en el último discurso de la gala. “Frontera habla de límites, pero sobre todo habla de personas, gente que se ve obligada a irse y buscar refugio”. En un mundo que parece que quiere levantar muros es más que necesario defender la solidaridad y la empatía, este premio es para todas esas personas que buscan refugio”.

La directora de cine Gemma Blasco gana el premio a dirección novel por 'La Furia' durante la gala de los Premios Gaudí. (Alberto Paredes / Europa Press)

El resto de premiadas de la noche han sido Sorda (Mejor actor secundario para Álvaro Cervantes, Mejor guion adaptado y Mejor dirección para Eva Libertad), Tardes de soledad por partida doble (Mejor documental y Mejor montaje), Olivia y el terremoto invisible (Mejor película de animación), De sucre (Mejor cortometraje), La furia (Mejor dirección novel para Gemma Blasco y Mejor actriz para Ángela Cervantes), Mi amiga Eva (Mejor guion original), Molt lluny (Mejor protagonista masculino para Mario Casas) y Flow (Mejor película europea).