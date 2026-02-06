España Cultura

Javier Bardem se une junto a esta recién nominada al Oscar en una nueva comedia romántica al estilo ‘Cuando Harry encontró a Sally’

El español seguirá los pasos de mujer, que también anunció un proyecto similar estos días

Javier Bardem en 'F1: La
Javier Bardem en 'F1: La película'

Javier Bardem y la recién nominada al Oscar Kate Hudson unen fuerzas en una nueva comedia romántica que promete revivir la esencia de clásicos como Cuando Harry encontró a Sally. El filme, titulado Hello & Paris, reúne a dos figuras de primer nivel en una historia ambientada entre continentes, bajo la dirección de Elizabeth Chomko, conocida por What They Had.

La actriz Kate Hudson, actualmente en la carrera por el premio a mejor actriz gracias a su trabajo en Sung Song Blue, compartirá protagonismo con Javier Bardem, ganador del Oscar y referente del cine internacional. La elección de ambos actores ha despertado expectativas en la industria, no solo por el momento profesional que atraviesan, sino por la química que se espera de esta dupla ante la cámara.

El proyecto, anunciado en el marco del European Film Market de Berlín, se presenta como una comedia romántica inspirada en los referentes más emblemáticos del género. Los productores describen la película como un homenaje a títulos como Tienes un e-mail, Algo para recordar y la propia Cuando Harry encontró a Sally, en los que el humor y la emoción van de la mano. La trama de Hello & Paris gira en torno a un paisajista independiente y un escritor de éxito en crisis que, tras un primer encuentro poco prometedor en París, inician un intercambio transatlántico marcado por los libros, la cocina y una tensión romántica creciente. El guion, a cargo de la directora Elizabeth Chomko, adapta libremente la novela “That Part Was True” de Deborah McKinlay, seleccionada por el New York Times Book Review como Editors’ Choice. La historia explora el desafío de elegir entre la soledad y la posibilidad de compartir la vida con otro.

La producción cuenta con el respaldo de Finola Dwyer, dos veces nominada al Oscar por “Brooklyn” y “An Education”, quien se asocia a la empresa Fifth Season para llevar el proyecto a las salas de cine. La compañía 193, a Legendary Company, liderada por Patrick Wachsberger, se encargará de la venta internacional de la película. El equipo creativo destaca la visión de Chomko para aportar frescura y profundidad al género. Christopher Slager, jefe de cine de Fifth Season, señaló: “Javier Bardem y Kate Hudson harán que el público se enamore de la historia. Esperamos que el mundo la reciba con el mismo entusiasmo que nosotros.”

Kate Hudson compartió la primera
Kate Hudson compartió la primera foto de Song Sung Blue junto a Hugh Jackman (Instagram/Kate Hudson)

Recuperando la chispa del amor

El interés en torno a los protagonistas va más allá de este proyecto. Javier Bardem prepara también su aparición en el remake de “El cabo del miedo”, que será adaptado como serie para Apple TV. En esta producción compartirá pantalla con Amy Adams y Patrick Wilson, lo que consolida su presencia en la industria internacional y refuerza su perfil polifacético. La serie, aún en fase de desarrollo, representa una nueva incursión del actor español en el formato televisivo, con una apuesta de alto perfil que genera expectativas por el giro contemporáneo que recibirá el clásico.

En paralelo, la trayectoria de la familia Bardem-Cruz sigue sumando comedias románticas. Penélope Cruz, esposa de Javier Bardem, ha confirmado su regreso al género de la mano de la reconocida directora Nancy Meyers. Este nuevo proyecto, todavía sin título oficial, contará con Kieran Culkin, Jude Law, Emma Mackey y Owen Wilson en el reparto. Warner Bros. Pictures tiene previsto el estreno en cines para el 25 de diciembre de 2027. La participación de Cruz marca el reencuentro de la actriz española con la comedia romántica, bajo la dirección de la cineasta responsable de éxitos como Cuando menos te lo esperas y The Holiday.

La industria observa con atención el desarrollo de estos proyectos, en los que confluyen intérpretes de prestigio y creadores con experiencia en el género. Tanto Bardem como Hudson se preparan para asumir papeles que exploran el amor, la soledad y la conexión humana en contextos contemporáneos y cosmopolitas. El equipo de Hello & Paris destaca la combinación de humor, emoción y gastronomía como ejes de una propuesta que busca renovar la tradición de la comedia romántica para un público global.

