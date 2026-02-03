Penélope Cruz regresa a la comedia romántica: esta será su nueva película en Hollywood junto a un espectacular reparto

Penelope Cruz volverá a la comedia romántica. REUTERS/Mario Anzuoni

La actriz española Penélope Cruz regresa a la comedia romántica de la mano de Nancy Meyers en un nuevo proyecto que reúne a un reparto de primer nivel en Hollywood. La película, aún sin título oficial, marca el retorno de la cineasta responsable de clásicos del género como Cuando menos te lo esperas y The Holiday, y contará además con la participación de Kieran Culkin, Jude Law, Emma Mackey y Owen Wilson. Warner Bros. Pictures será la encargada de llevar la producción a la gran pantalla con un estreno previsto para el 25 de diciembre de 2027.

La confirmación de Cruz como protagonista refuerza la apuesta por el atractivo internacional del proyecto. La actriz española atraviesa un momento destacado en su carrera tras el reciente estreno en el Festival de Sundance de The Invite, comedia dirigida por Olivia Wilde y coprotagonizada por figuras como Seth Rogen, Ed Norton y la propia Wilde. Esta producción generó gran interés en el circuito internacional después de convertirse en la mayor venta del certamen, con la compañía A24 adquiriendo los derechos de distribución. En paralelo, Cruz se prepara para el lanzamiento de The Bride!, dirigida por Maggie Gyllenhaal y también bajo el sello de Warner Bros.

El resto del reparto reúne a intérpretes de amplio reconocimiento. Kieran Culkin, famoso por su papel principal en la serie de HBO Succession, ha sido galardonado con el Oscar, el BAFTA y el Globo de Oro por su trabajo en A Real Pain, la comedia dramática de Jesse Eisenberg. Jude Law acaba de participar en la serie de Netflix Black Rabbit y en la producción de Disney Star Wars: Skeleton Crew, además de formar parte del elenco de Eden, la próxima película de Ron Howard programada para 2025. Emma Mackey viene de estrenar Ella McCay, dirigida por James L. Brooks, y se encuentra inmersa en rodajes como el de Peaked para A24 y la esperada adaptación de Narnia por Greta Gerwig para Netflix. Owen Wilson, por su parte, ha sumado nuevos seguidores gracias a su papel en la serie de Marvel Loki y su reciente actuación en Stick, de Apple TV.

El proyecto representa el esperado regreso de Nancy Meyers a la dirección tras una ausencia de más de una década desde el estreno de The Intern en 2015, película que contó con Anne Hathaway y Robert De Niro en los papeles principales. Meyers consolidó su reputación en Hollywood en los años 2000 con comedias románticas de alto presupuesto, escenarios lujosos y elencos de renombre, tras su éxito como guionista en títulos como Private Benjamin y Father of the Bride. En los últimos años, la cineasta trabajó intensamente para sacar adelante este nuevo filme. Inicialmente, el proyecto se desarrolló dentro de Netflix, pero la plataforma optó por cancelarlo a principios de 2023 debido a diferencias presupuestarias.

Nancy Meyers en el rodaje de 'The Holiday'

Vuelta a casa por Navidad

La negociación económica se convirtió en uno de los principales obstáculos. Meyers solicitó un presupuesto mínimo de 150 millones de dólares (unos 138 millones de euros), mientras que Netflix no quiso superar los 130 millones (unos 120 millones de euros). Estas cifras situaban la película como potencialmente la comedia romántica más cara de la historia, un dato que generó debate en la industria debido a que este tipo de producciones suelen ubicarse en la franja media de inversión. Tras la salida de Netflix, Warner Bros. inició conversaciones para rescatar el proyecto y finalmente se convirtió en su nueva casa, aunque los detalles actuales sobre el guion y el presupuesto definitivo se mantienen bajo estricta reserva.

En las primeras versiones, el filme llevaba el título provisional de Paris Paramount y giraba en torno a una joven escritora y directora que se enamora de un productor. La pareja, tras realizar varias películas exitosas, atraviesa una ruptura sentimental y profesional, pero se ve obligada a reencontrarse cuando surge una nueva oportunidad laboral que los enfrenta a retos personales y profesionales, incluyendo la gestión de estrellas temperamentales. El planteamiento tenía un carácter semi-autobiográfico, aunque fuentes cercanas a la producción indican que el argumento ha experimentado cambios y la sinopsis actual no ha sido divulgada por el estudio.

El hermetismo de Warner Bros. respecto a la trama alimenta la expectación en torno al proyecto, mientras el reparto y la dirección de Meyers aseguran el interés de la industria y el público internacional. La fecha de estreno, fijada para el 25 de diciembre de 2027, refuerza la tradición de la cineasta de programar sus películas durante la temporada navideña, buscando captar a las audiencias familiares y consolidar su regreso a la primera línea de la comedia romántica en Hollywood.