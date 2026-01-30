España Cultura

La primera serie hecha con inteligencia artificial ya está aquí: Darren Aronofsky presenta ‘On This Day… 1776′

El director de ‘La ballena’ o ‘Réquiem por un sueño’ se embarca en esta producción que ya ha lanzado sus dos primeros episodios en abierto

Guardar
Imagen de 'On this day...1776',
Imagen de 'On this day...1776', la primera serie hecha con Inteligencia artificial

El principio de las producciones hechas con inteligencia artificial ya está aquí. La productora Time Studios acaba de estrenar los primeros episodios y el tráiler oficial de la serie animada On This Day…1776, un proyecto liderado por el cineasta Darren Aronofsky (La ballena, Réquiem por un sueño) y desarrollado junto a su estudio de inteligencia artificial Primordial Soup. Esta propuesta se presenta como una de las apuestas más innovadoras en la conmemoración próxima del 250º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

La serie, disponible en el canal de YouTube de Time, introduce una narrativa semanal que recorre los acontecimientos más significativos del año 1776, considerado el punto de inflexión en la historia de la nación. Cada episodio, de formato breve, revive hechos históricos a través de una combinación de técnicas de animación tradicional y recursos de inteligencia artificial. El resultado busca ofrecer una visión vibrante y actualizada de la Revolución Americana, lejos de los habituales tintes sepia y representaciones distantes.

El lanzamiento de On This Day…1776 coincide con un momento clave para la memoria colectiva de Estados Unidos. El país se prepara para celebrar, en julio de 2026, los doscientos cincuenta años de la firma de la Declaración de Independencia. En este contexto, el proyecto propone “reencuadrar la Revolución no como un desenlace previsible sino como un experimento frágil moldeado por sus protagonistas”, según el equipo creador. Esta perspectiva busca acercar los eventos fundacionales a nuevas audiencias, explorando sus incertidumbres y tensiones originales.

Desde el punto de vista tecnológico, la serie representa una apuesta pionera. Primordial Soup, el estudio de Aronofsky, ha desarrollado esta producción en colaboración con Google DeepMind, integrando capacidades de inteligencia artificial en el proceso creativo. El propio Aronofsky, nominado al Premio de la Academia por obras como “The Whale”, encabeza la producción ejecutiva junto a Ari Handel y Lucas Sussman. Este último lidera también la sala de guionistas, y Jordan Dykstra se encarga de la música original.

El uso de inteligencia artificial no pretende sustituir el trabajo artístico, sino ampliar las posibilidades de la narración audiovisual. Así lo expresó Ben Bitonti, representante de Time Studios, quien declaró: “Este proyecto es una muestra de cómo el uso reflexivo, creativo y liderado por artistas de la inteligencia artificial puede expandir lo posible y permitir a los narradores llegar a lugares antes inalcanzables, sin reemplazar el oficio”. Además de los avances tecnológicos, la serie recurre a actores sindicalizados para las voces en off, aportando un matiz humano a los relatos históricos.

Imagen de 'On this day...1776'
Imagen de 'On this day...1776'

Reviviendo la Guerra de Independencia

El enfoque de cada episodio es concreto: revivir un momento crucial de 1776 alrededor de la fecha en que sucedió, hace dos siglos y medio. El primer capítulo traslada al espectador a Somerville, Massachusetts, donde George Washington izó la Bandera de la Unión Continental como un gesto para elevar la moral de sus tropas. El segundo episodio se centra en el impulso de Benjamin Franklin a Thomas Paine para que, mediante su pluma, diera voz a las ideas de sentido común que marcarían la retórica revolucionaria.

La serie no solo apuesta por la fidelidad histórica, sino que también busca renovar el modo en que se presentan los grandes relatos nacionales. Al prescindir de elementos convencionales como tambores, desfiles o tonos celebratorios, On This Day…1776 plantea una aproximación más cercana y contemporánea a los acontecimientos. El formato episódico y breve responde a los hábitos de consumo actuales, facilitando el acceso a un público amplio a través de plataformas digitales.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialDarren AronofskySeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Se cumplen 20 años de la película que estuvo a punto de no hacerse y cambió las reglas de la industria de Hollywood: “es muy raro que saliera bien”

El Festival de Sundance ha rendido un homenaje a esta película que revolucionó el concepto del cine independiente americano y le dio un nuevo sentido

Se cumplen 20 años de

Polémica en un cine de Italia con Oliver Laxe tras acusar a ‘Sirat’ de colonialista: “Soy una persona que juzga mucho, pero no cometo el mismo error dos veces”

El director pasó por una sala para presentar la película y acabó en una acalorada discusión con un espectador italiano acerca de la cuestión del Sáhara Occidental

Polémica en un cine de

Crítica de ‘Los Bridgerton 4. Parte 1′: la mítica serie histórica de amor y lujo se reinventa a través de un romance ‘interclasista’

La producción de Netflix consigue mantener el nivel e interés gracias a un nuevo enfoque en la historia de amor entre Benedict Bridgerton y una joven doncella

Crítica de ‘Los Bridgerton 4.

Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Aída y vuelta’ a la nominada al Oscar ‘Marty Supreme’

El regreso de los miembros de la mítica serie o lo nuevo de Timothée Chalamet son algunos de los protagonistas

Los mejores estrenos de la

Una película española se cuela en el top 25 mundial de las películas mejor valoradas de 2025

La Concha de Oro de San Sebastián se cuela entre las 25 películas mejor valoradas del año, según los usuarios de Letterboxd

Una película española se cuela
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso paga 18,2 millones para

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

El PIB español supera expectativas y cierra 2025 con un crecimiento del 2,8% tras un inesperado acelerón en el cuarto trimestre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 30 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El IPC arranca el año moderándose cinco décimas hasta el 2,4%, su nivel más bajo en siete meses

DEPORTES

Un Alcaraz lesionado se impone

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League