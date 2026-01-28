Courtney Love deja tirado al equipo de la película que cuenta su vida y su turbulenta historia con Kurt Cobain: “Estamos destrozados”

Una de las imagines icónicas de Courtney Love junto a Kurt Cobain y su hija Frances Bean Cobain (Photo by KMazur/WireImage)

Se ha proyectado en el Festival de Sundance uno de los documentales que más darán que hablar en los próximos meses. Se trata de Antiheroine, en el que se explora la vida de Courtney Love, su relación con Kurt Cobain y sus problemas de adicción, así como los problemas a los que se enfrenta en la actualidad.

Sin embargo, a pesar de las expectativas, la cantante y actriz no estuvo presente en la presentación de la pelicula. Según ha comunicado el director del certamen, Eugene Hernandez, Love no ha podido asistir al estreno, una ausencia que el codirector del film, Edward Lovelace, ha definido ante el público como motivo de “profunda desilusión”, agradeciendo a la artista la confianza depositada para narrar su historia desde una perspectiva íntima y honesta. “Estamos destrozados porque no esté aquí”.

La película, dirigida por Edward Lovelace y James Hall, se adentra en los episodios más relevantes y oscuros de la carrera y vida personal de la cantante de Hole, con especial atención a su proceso de autoexploración, el impacto duradero de la relación con Kurt Cobain, su lucha contra las adicciones y la recuperación de la voz creativa.

El largometraje, de 98 minutos de duración, incluye escenas de archivo, testimonios de amigos y músicos como Michael Stipe (líder de REM), Melissa Auf der Maur, Eric Erlandson, Billie Joe Armstrong, Patty Schemel y Butch Walker, así como grabaciones recientes que capturan su retorno al escenario después de largos años de retiro.

Nirvana - The Man Who Sold The World (MTV Unplugged)

El documental narra el traslado de Love a Londres en 2019 como punto de inflexión, tras haber completado dos años y medio de sobriedad. En su propio testimonio, Love narra cómo se instaló en la capital británica únicamente con su perro y un reducido equipaje invernal, en un intento de apartarse del escrutinio y las habladurías que han acompañado su figura durante décadas. “Todo el mundo tiene una historia de Courtney”, reconoce en la película, reflejando el peso de una imagen mediática marcada por escándalos y rumores.

Las etapas de Love en Londres y sus reflexiones sobre años de presencia intermitente en el foco público (con apariciones en galas y actos de moda, pero sin entrevistas extensas ni música nueva) sirven de marco para un regreso tanto personal como artístico.

El filme avanza sobre las huellas de su historia amorosa con Kurt Cobain, documentada a través de material doméstico y grabaciones inéditas, aportando testimonio directo sobre el vínculo que unió a ambos artistas y el efecto devastador de las adicciones.

Michael Stipe, buen amigo de la pareja, describe la relación como “locamente enamorados, con un respeto mutuo evidente”, mientras Love rememora la conexión instantánea y la sensación de refugio compartido ante el rechazo familiar y la mirada pública.

La narrativa audiovisual aborda también el periodo que condujo a la trágica muerte de Cobain en 1994, el distanciamiento previo entre ambos y el impacto emocional de la pérdida, así como la persistencia de las teorías y bromas que continúan señalando a Love más de treinta años después.

Según reflexiona la propia artista, “Kurt Cobain entra en la sala antes que Courtney. Esa va a ser mi vida”.

Retos, traumas y creatividad

A lo largo del documental, se alternan testimonios sobre la adicción a las drogas (descrita por la bajista Melissa Auf der Maur como un fenómeno extendido entre la comunidad musical de los años noventa) y recuerdos de la infancia de Love, marcada, según su relato, por la inestabilidad, la custodia retirada a su padre tras un episodio relacionado con consumo de LSD y un incidente de abuso a los diez años.

Entre los momentos más impactantes que expone la cinta, Love relata un intento de violación sufrido en Los Ángeles, episodio que transformó en la letra del tema Retard Girl.

Courtney Love en su particular 'podcast' (YouTube: Fashion Neurosis)

La artista rememora cómo, tras escapar de la situación, canalizó el trauma en una canción compuesta inmediatamente después en su apartamento.

El regreso a la música y el proceso de sanación emocional se convierte en leitmotiv de Antiheroine. En una de las escenas documentales, Love interpreta por primera vez una canción de Nirvana en un karaoke, superando el bloqueo emocional asociado a su pasado conjunto con Cobain. “Nunca había cantado ningún tema de Kurt… Han pasado treinta y seis años. Pensé, ‘a la mierda, voy a hacerlo’”, comenta antes de una versión de Bloom.

Tras la actuación, reconoce el esfuerzo emocional: “Hacerlo ha sido muy raro. Ha dolido mucho. Ha sido catártico”. Entre 2020 y 2021, Love experimentó problemas de salud graves que pusieron en riesgo su vida. En la película, detalla cómo la práctica diaria del budismo y el canto le ayudan a sobrellevar la fragilidad física y mental: “Me puse tan enferma que casi muero”.

En sus palabras, la música es un instrumento de reconstrucción personal: “En cuanto empiezo a cantar, el dolor desaparece. Cuanto más escribo, más me alejo de la mierda. Una canción puede cambiarlo todo. Si no puedo creer en eso, no creo en nada”.

Vínculo con el cine y la familia

El largometraje no olvida la faceta cinematográfica de Love, especialmente su papel en El escándalo de Larry Flint, bajo la dirección de Milos Forman, un trabajo del que afirma: “Milos Forman me salvó la vida. Sin duda. Se empeñó en que interpretara ese papel y luchó por mí”. La irrupción en el cine vaticinó tanto éxitos como dificultades; la propia cantante admite que la fama modificó su relación con sus compañeros de Hole y precipitó su aislamiento.

Kurt Cobain y la pequeña Frances Bean (Instagram/@thespacewitch)

Frances Bean Cobain, la hija que Love tuvo con Kurt Cobain en 1992, aparece en imágenes de archivo, aunque no participa en entrevistas. El documental aborda la complejidad de su relación, marcada por periodos de distancia y la emancipación de Frances tras un colapso personal de Love.

La artista reconoce: “No fui la madre más fácil, no podía concentrarme en ella, luego desaparecí durante un tiempo, reforcé mi práctica budista y conseguí estar limpia y sobria”.

Nueva etapa creativa y proyectos musicales

El tramo final del documental se centra en los trabajos recientes de Love en Londres, donde ha retomado la composición y la grabación de nuevas canciones. La propia artista destaca que una de esas piezas está dedicada a su hija, mientras Michael Stipe la define como una “canción pop clásica con grandes melodías y letras”.

Además, Love ha confirmado una colaboración con Stipe (amigo y padrino de Frances Bean), cuyo resultado califica de “emocionante” al afirmar sobre la voz de Stipe: “Es aún mejor que antes”.

En junio de 2024, Love volvió a reunirse en el estudio con Melissa Auf der Maur, antigua bajista de Hole, retomando la colaboración después de 24 años. Hacia finales de ese año, la cantante ha participado en un tema junto a 070 Shake y Auf der Maur, ampliando así su presencia en la escena musical contemporánea.

Desde la producción, la guionista Julia Nottingham ha explicado que el objetivo de la cinta ha sido mostrar que la historia de Courtney Love “es mucho más amplia que los titulares”, subrayando su carácter complejo y humano, y añadiendo que la versión presentada en Sundance la describe como “sincera, cruda y sin filtros”.

Courtney Love en una imagen de archivo hace seis años

El documental Antiheroine aún no ha desvelado la fecha de publicación de las nuevas canciones ni el título definitivo del álbum, aunque la sinopsis oficial indica que este trabajo discográfico significará el retorno de Love tras más de una década sin novedades.

En una de sus declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, la artista resume su filosofía sobre el proceso de creación y ‘sanación’: “Este álbum es mi manera de recuperar mi historia. Nadie puede contar mi historia, salvo yo”.