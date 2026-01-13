España Cultura

La confesión de Rod Stewart sobre la historia real que inspiró una de sus canciones más conocidas y perturbadoras: “Fue la primera mujer con la que tuve sexo”

El legendario cantante de rock compuso la letra a partir de una experiencia vivida cuando tenía 16 años, pero en un primer momento no pensó que el tema fuera a tener éxito

Rod Stewart actúa en el Royal Albert Hall de Londres en noviembre de 2025. (REUTERS/Jack Taylor/Pool)

Pocas estrellas de la música hay en el mundo como Rod Stewart. El cantante británico es uno de los rockeros más exitosos de la historia después de haber sido vocalista en bandas como The Jeff Beck Group o Faces, además de por su también triunfante carrera en solitario, donde habría que destacar el himno Maggie May como el tema que propulsó esta última etapa.

Esta famosa canción nació, prácticamente, de la casualidad: Rod Stewart y su guitarrista, Martin Quittenton, se encontraban produciendo el que sería el nuevo disco del cantante, Every Picture Tells a Story, cuando la discográfica dijo que, junto a las ocho canciones que ya habían compuesto y grabado, querían una más. “Dije: ‘Tengo una canción más. No la he terminado’”, contaba Rod Stewart en una entrevista en 2013.

Esa canción era Maggie May, que habla sobre la experiencia de un joven que despierta a Maggie, una mujer mucho mayor que él con la que acaba tener relaciones sexuales, porque debe “volver a la escuela”. Stewart compuso la letra a partir de una melodía que Quittenton había compuesto, para lo que, como contaría mucho después, se inspiraría en una historia real.

Rod Stewart de joven. (GAB Archive/Redferns)

“Perdí mi virginidad con una mujer mayor”

El propio cantante ha contado cómo la idea le vino a partir de una experiencia vivida a los 16 años, durante un festival de música. “Fue la primera mujer con la que tuve sexo”, relata en una conversación en 2007 a la revista Q. "Perdí mi, para entonces, nada preciada virginidad con una mujer mayor que se me había insinuado con mucha vehemencia en la carpa".

Preguntado por más detalles, el artista comentó que no podía decir cómo de mayor era esa mujer con exactitud, “pero lo suficiente como para que se sintiera muy decepcionada por la brevedad de la experiencia”. La experiencia, eso sí, dejó al jovencísimo Rod Stewart con sentimientos encontrados y un recuerdo que, más adelante, le llevaría a escribir la canción.

De este modo, las letras de Maggie May aluden a una situación en la que la mujer mayor “le robó el alma”, y en retrospectiva, el músico ha descrito el episodio como incómodo y algo siniestro. En la canción, la herida parece radicar tanto en la experiencia sexual como en el sentimiento de abandono: “Maggie, no pude haberlo intentado más”. Eso sí, el nombre de la canción es ficticio, ya que hace referencia a la letra de una canción de los Beatles, Maggie Mae, en la que los de Liverpool narran la historia de una prostituta que le roba la cartera a un marinero.

La canción más exitosa de Rod Stewart pudo no ver nunca la luz

Sea como sea, el hecho de que esa letra acabara formando parte del disco Every Picture Tells le provocó serias dudas al cantante. “Incluso dudé un tiempo en omitirla del álbum”, confiesa Rod Stewart en la citada entrevista. Las razones de esos temores, sin embargo, no estaban relacionados con su intimidad, sino con la estructura de la canción en sí misma: “¿Cómo se podía esperar un sencillo exitoso con una canción que era solo estrofa, sin estribillo ni gancho?”.

Rod Stewart canta 'Forever Young'.

Por suerte, finalmente decidió lanzar la canción y no tardó mucho en darse cuenta de su error. Después de que un DJ de Nueva Jersey decidiera poner ese lado B del disco de Reason To Believe en el que incluyó Maggie May antes del lanzamiento del álbum, la canción se convirtió en todo un éxito y provocó que incluso la discográfica de Stewart decidiera invertir el orden de las canciones. El tema ya era, por aquel entonces, el primer número uno de Stewart de su carrera en solitario.

