España Cultura

Hannah Montana está de vuelta: Miley Cyrus prepara un encuentro especial por el 20 aniversario

La cantante ha lanzado un enigmático vídeo en el que se puede ver la icónica peluca que llevó en la serie de Disney Channel

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Miley Cyrus prepara el regreso
Miley Cyrus prepara el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

La noticia sobre el regreso de Hannah Montana ha despertado entusiasmo entre los seguidores de la serie y de Miley Cyrus. La artista anunció que en marzo de 2026 organizará un evento especial para conmemorar el 20 aniversario del exitoso programa de Disney Channel, una celebración que incluirá música y sorpresas para los fans, según anunció la propia cantante con un vídeo en el que se podía ver su icónica peluca.

Durante una entrevista concedida el 22 de julio de 2025 a SiriusXM, Cyrus confirmó que el evento rendirá homenaje al legado cultural de la serie y a su impacto en su carrera como estrella internacional. La cantante, que alcanzó la fama interpretando a Miley Stewart, adelantó que la celebración contará con actuaciones en vivo, nuevas versiones de canciones emblemáticas, merchandising exclusivo y oportunidades para que los seguidores participen en encuentros personales con el elenco. “Sin Hannah, realmente no existiría esta versión de mí”, expresaba la artista en una entrevista.

Entre las actividades previstas, la intérprete mencionó la posibilidad de regrabar algunos de los temas más recordados de la serie, así como la organización de sesiones de firmas y encuentros con los fans. Además, se planea el lanzamiento de productos exclusivos relacionados con la franquicia, lo que ha elevado las expectativas de quienes crecieron con la historia de la doble vida de Miley Stewart y Hannah Montana. Varios medios detallan que la propuesta incluye actuaciones en directo y una serie de sorpresas aún por revelar, lo que ha incrementado la expectación en torno al evento.

El anuncio de la celebración provocó una reacción inmediata en las redes sociales y en los motores de búsqueda. Según datos recogidos, las búsquedas relacionadas con el aniversario de Hannah Montana aumentaron un 4.900% tras la noticia. Los seguidores han comenzado a solicitar un concierto de reunión en el que se interpreten éxitos como Best of Both Worlds y Nobody’s Perfect, dos de los temas más representativos de la serie.

Imagen de la icónica peluca
Imagen de la icónica peluca de Hannah Montana

El legado de la serie y el papel de Disney

Hannah Montana debutó en 2006 y se mantuvo en antena hasta 2011, consolidándose como un fenómeno global. El elenco principal estuvo formado por Miley Cyrus, Emily Osment, Mitchel Musso y Billy Ray Cyrus. La serie, que combinaba comedia, música y drama adolescente, dio origen a álbumes que encabezaron las listas de ventas, una película que arrasó en taquilla y una gira con localidades agotadas. El impacto de la producción se extendió más allá de la pantalla, convirtiéndose en un referente para toda una generación y generando una amplia gama de productos derivados.

Aunque Disney no ha confirmado oficialmente su participación en el evento, la coincidencia con el lanzamiento de la plataforma unificada Disney+ y Hulu en 2026 ha alimentado las especulaciones sobre la posible difusión del especial a través de este nuevo servicio. La expectativa de que la compañía destaque contenidos relacionados con Hannah Montana en su catálogo digital ha crecido entre los seguidores y la prensa especializada.

A sus 32 años, Miley Cyrus reconoce que el papel de Hannah Montana fue determinante en la construcción de su identidad artística y personal. La celebración del aniversario se perfila como una oportunidad para que la artista y sus seguidores revivan juntos la huella que la serie dejó en la cultura pop y en la vida de quienes la acompañaron desde sus inicios.

Temas Relacionados

Hannah MontanaMiley CyrusAniversario Hannah MontanaDisney ChannelDisney+Cultura pop

Últimas Noticias

De dónde salió el dinero para construir la torre Eiffel

Para conocer su origen es necesario retroceder hasta finales del siglo XVIII, cuando la antigua colonia francesa de Saint-Domingue, en el Caribe, fue escenario de una de las revoluciones más radicales de la historia

De dónde salió el dinero

La verdad detrás del mito de El Cid, un mercenario a sueldo de musulmanes y cristianos: “Está totalmente en contradicción con el héroe nacional”

La historiadora y catedrática de la Universidad de Cambridge, Nora Berend, presenta un ensayo en el que cuenta cómo un personaje histórico caracterizado por el pillaje y el oportunismo acabó convirtiéndose en una leyenda a favor de ciertos intereses políticos

La verdad detrás del mito

Continúa la polémica con el “expolio” de Sijena: Aragón reclamará una obra del Museo del Prado si se confirma el peritaje que declara “ilegal” su traslado

El historiador contratado por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Juan José Nieto, alertó de que la tabla de ‘La Natividad’ no debió venderse al estar protegido por la Ley de Patrimonio

Continúa la polémica con el

Hace 500 años, una epidemia en España dejó vivos a solo 17 habitantes de este pueblo, que desde entonces celebra una de las fiestas más antiguas de la Península

En municipio riojano de Quel tiene lugar una celebración mantenida de forma ininterrumpida desde el año 1479

Hace 500 años, una epidemia

El nuevo ‘thriller’ policíaco de Mark Ruffalo junto al creador de ‘Mare of Easttown’ que apunta a ser una de las mejores series de este año: “No puedo esperar”

El actor, nominado cuatro veces al Oscar, protagoniza una serie de siete episodios interpretando a un antiguo sacerdote convertido en agente especial del FBI

El nuevo ‘thriller’ policíaco de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a seis años de

Condenado a seis años de prisión un empresario cordobés por crear empleos ficticios y defraudar más de 150.000 € a la Seguridad Social

Un menor británico se cuela en un avión en el aeropuerto de Menorca y aterriza en Italia

Una profesora de autoescuela enseña qué hacer cuando un coche va pegado al tuyo por detrás: “Si frenas de golpe, ese coche te impactará”

El Servicio Canario de la Salud deberá indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña a la que amputaron ambas piernas por un tratamiento inadecuado

El exceso de velocidad causa 1 de cada 4 accidentes mortales: el 60% de los conductores supera el máximo en las convencionales y autopistas

ECONOMÍA

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

Así queda la jubilación activa tras los últimos cambios: un año de demora da derecho a un 45% de pensión

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de La Liga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

¿Cuánto cuesta ser abonado de

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de La Liga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”

Estos son los cinco deportes más lesivos: no hay ninguno de contacto en los dos primeros puestos