Disney prohibió a Miley Cyrus cantar las canciones de Hannah Montana: “Esas canciones tenían mi voz, mi cara, y no me permitían cantarlas”

Ella tenía lo mejor de los dos mundos. Nunca mejor dicho. La frase que abría la icónica serie Hannah Montana, The Best of Both World, resume, en clave irónica, el conflicto que Miley Cyrus vivió tras su paso por Disney Channel. Convertida en estrella mundial siendo aún una adolescente, la artista ha revelado que durante años no tuvo derecho a interpretar las canciones que la hicieron famosa.

En una entrevista para el pódcast The Ringer de Spotify, la cantante de 32 años, que acaba de publicar su noveno álbum de estudio, Something Beautiful este viernes 30 de mayo, explicó que, al terminar su etapa en Hannah Montana, no pudo seguir cantando los temas de la serie. “Después de dejar Disney, no me permitieron interpretar ninguna de las canciones de Hannah Montana”, dijo. Aunque reconoció que no tenía planes reales de incluir canciones como, por ejemplo, la intro de la ficción entre temas como We Can’t Stop o Wrecking Ball, la prohibición le molestó. “Fue triste saber que esas canciones tenían mi voz, mi cara, y no me permitían cantarlas”, ha reconocido.

La serie se emitió entre 2006 y 2011 y fue un fenómeno internacional. En ella, Cyrus interpretaba a una adolescente con doble vida: estudiante por el día y estrella pop por la noche. La ficción impulsó su carrera, pero también estableció un control férreo sobre su imagen y producción musical. Los derechos de los temas, al estar vinculados a Disney, no pertenecían a la artista, pese a haber sido grabados con su voz e interpretados por ella en pantalla.

Miley Cyrus en diálogo con The Interview Podcast

De niña a mujer, pero “orgullosa” de haber sido Hannah

El veto se mantuvo hasta 2024, cuando la compañía la incluyó en su galería de Disney Leyend, junto a figuras históricas del estudio. En ese momento, todo cambió. “Después de ser incluida como Leyenda Disney, me dieron permiso para interpretar esas canciones en el futuro, lo cual es genial”, declaró en la misma entrevista.

Tras abandonar el paraguas de Disney, Miley Cyrus, que tenía apenas 13 años cuando empezó a rodar la serie y terminó en 2011, con 18, buscó romper con su imagen infantil y construirse una carrera propia lejos de Hannah. En 2013 protagonizó uno de los momentos más comentados de los MTV Video Music Awards, al bailar twerking junto a Robin Thicke durante su interpretación de Blurred Lines. La sociedad para entonces, no estaba preparada para ella.

Miley Cyrus reacts as she is honoured at the 2024 Disney Legends Awards during Disney's D23 Expo in Anaheim, California, U.S., August 11, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

"Estoy aquí orgullosa de haber sido Hannah Montana porque ella ha nutrido a Miley de muchas maneras“, dijo en el discurso, y aludió con humor a esa etapa de ruptura. “No fui creada en un laboratorio y, si lo fui, debió haber un error en el sistema que provocó mi mal funcionamiento en algún momento entre 2013 y 2016. Lo siento, Mickey”, dijo al recoger el galardón.

Casi 15 años después de haber colgado la peluca rubia, Miley Cyrus ha consolidado su carrera como una de las voces más reconocidas del pop internacional. Ahora, con el permiso oficial para recuperar esas canciones, Cyrus cierra un círculo que durante mucho tiempo estuvo fuera de su control.