Estos han sido los libros más vendidos durante 2025, según Kindle: las dos sagas españolas que han acompañado a ‘La asistenta’ como superventas del año

Montaje fotográfico con un podio
Montaje fotográfico con un podio con tres libros. En el centro, 'La asistenta', el libro de ficción más leído de España en Amazon. (Infobae España)

Tal vez por su reciente estreno en cines, o por haberse convertido en un fenómeno viral en TikTok, puede que a nadie le sorprenda la noticia de que La asistenta, de Freida McFadden, ha sido el libro más leído de este 2025. Así figura en la lista de los grandes superventas del año que ha publicado Kindle, la conocida marca de libros electrónicos creada por Amazon.

Sin embargo, el best seller estadounidense no ha sido el único título destacado en el mercado de los e-books: otras sagas han obtenido grandes cifras en un sector que, hoy por hoy, supone un 20% de las ventas totales en el sector editorial. En el podio de lo más leído, a La asistenta la acompañan dos series de libros firmadas por autores españoles que también pueden ser una buena opción para quienes busquen lecturas entretenidas, ligeras y adictivas.

Tráiler de 'La asistenta', la película basada en la saga de novelas de Freida McFadden.

Nuria Badal, de Fernando Gamboa

La saga Nuria Badal es una serie de tres libros escritos por el autor español Fernando Gamboa, conocido por sus thrillers osados y su capacidad para enganchar a los lectores con tramas de suspense y acción, no exentas de sorprendentes giros ni de toques de crítica social. Conocido por sus novelas policíacas y aventuras, Gamboa toma como protagonista a una agente de policía compleja y humana que protagoniza investigaciones intensas en escenarios como Barcelona y Cadaqués, enfrentándose a crímenes inexplicables, conspiraciones y situaciones que desdibujan la línea entre realidad y mito.

La saga incluye tres títulos principales: Piel, Ella: Hasta la muerte, todo es mentira y Redención, cada uno presentando un caso distinto pero con una fuerte evolución del personaje central. En Piel, Badal investiga una serie de asesinatos atroces en una Barcelona asfixiada por el frío y la violencia ocultas bajo la superficie de la ciudad; en Ella, viaja a la Costa Brava para resolver misteriosas desapariciones que desafían toda lógica; y en Redención, se adentra en una conspiración política que pone en peligro su vida mientras lucha por justicia y verdad.

Trilogía de Fernando Gamboa de
Trilogía de Fernando Gamboa de la saga 'Nuria Badal'. (Amazon)

Caballeros disolutos, de José de la Rosa

El sevillano José de la Rosa es quien firma la saga de novelas románticas históricas Caballeros disolutos. Ambientada en la época de la Regencia inglesa (principios del siglo XIX, la época de Los Bridgerton) en estos libros no faltan la pasión, el drama o la intriga, como tampoco esa fascinante estética que solo posee la alta sociedad londinense.

Cada libro sigue la relación entre dos protagonistas cuyas vidas (y en muchos casos sus reputaciones) están marcadas por secretos, rivalidades y deseos desatados, lo que da pie a explorar fórmulas como el clásico enemies to lovers a profundizar en conflictos personales propios de la aristocracia regencial. Para ello, el autor se sirve de un estilo tan fluido como evocador, que no deja de lado las descripciones ni el desarrollo emocional de cada pareja, sin por ello mermar el ritmo de las historias que cuenta.

Los libros más leídos de 2025, según Kindle

Al margen de estas sagas literarias, Kindle ha dado también un listado de los veinte títulos más exitosos entre sus lectores. Esta es la nómina completa:

  • La Biblioteca de la Medianoche, de Matt Haig
  • PIEL: No confíes en nadie. Ni siquiera en ti mismo, de Fernando Gamboa
  • La asistenta, de Freida McFadden
  • La Cala, de Gregg Dunnett
  • Por si un día volvemos, de María Dueñas
  • El ladrón de miedos, de Luis David Pérez
  • Cita a ciegas, de Patricia Bonet
  • El secreto de la asistenta, de Freida McFadden
  • La mujer del médico, de Daniel Hurst
  • Harry Potter y la piedra filosofal, de J. K. Rowling
  • Un Pasado Escondido, de Blake Pierce
  • La cirujana, de Leslie Wolfe
  • La chica sola, de Blake Pierce
  • Cuando estamos prohibidos, de Abril Laínez
  • BLACKWATER I. La riada, de Michael McDowell
  • REDENCIÓN, de Fernando Gamboa
  • Diario para estoicos, de Ryan Holiday
  • El vendedor de naranjas, de Blanca Miosi
  • Alas de ónix, de Rebecca Yarros
  • La Esposa Perfecta, de Blake Pierce

