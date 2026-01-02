El actor de ‘Stranger Things’ que casi escoge ‘Leroy Merlin’ como el nombre de su alter ego musical: “Recordé que es el nombre de una cadena en Europa”

Instagram: @courtsyy

Stranger Things ha llegado a su fin, y con ella, una de las despedidas televisivas más populares de los últimos años, comparable a la que se vivió con Juego de Tronos, allá por 2019. Si la ficción inspirada en las novelas de George R. R Martin dio a conocer una nueva hornada de estrellas como Emilia Clarke, Sophie Turner o Pedro Pascal, la serie creada por los hermanos Duffer ha hecho lo mismo por Millie Bobby Brown o Joe Keery.

Quien empezó como el arrogante Steve Harrington, cuyo papel se limitó a secundario en la primera temporada de la serie, ha terminado convertido en uno de los grandes protagonistas de la ficción. También uno de los más queridos. El carisma -y el pelazo- del actor no solo resuenan en la actuación. También en la música.

Paralelamente a su éxito en la pequeña pantalla, Joe Keery ha construido una carrera musical como cantante, primero como integrante de la banda de rock psicodélico Post Animal -hasta 2019- y, en adelante, en solitario como Djo. Una trayectoria que nació, en parte, de la necesidad de marcar distancias con el fenómeno Stranger Things y evitar que su popularidad como actor condicionara la recepción de su música. “Todo empezó también como una forma de despistar”, explicaba el actor al periodista Josh Horowitz, definiendo el proyecto como “un experimento divertido”.

Podría no haber sido Djo

Tras el estreno de la primera temporada, en 2016, varios de los seguidores de la serie se percataron de que Steve Harrington era, efectivamente, el batería y cantante del grupo. “La gente venía a los conciertos gritándome ‘¡Steve Harrington, dios mio!’. Y ahí me di cuenta de que estaba a punto de convertirme en ‘ese tío’ para siempre”. Fue entonces cuando decidió abandonar la banda y seguir con su camino musical en solitario. El resultado fue Djo.

Pero ese no fue el nombre que tuvo siempre en mente. La elección del alias musical llegó, de hecho, a última hora. “Fue algo muy de último minuto”, reconoció Keery. “La noche antes estaba pensando: ‘¿Qué hago?”. Entre las opciones que barajó hubo una que durante unas horas le pareció especialmente acertada. “Había ido a algún sitio, creo que a Alemania, y cuando volví pensé: ‘Tengo un gran nombre’”. Ese nombre era Leroy Merlin.

La revelación no tardó en llegar. “Luego recordé que básicamente es como el Home Depot de Europa”, explicó referiéndose a los grandes almacenes en materia de hogar, ferretería, bricolaje y materiales de construcción, que tiene un fin muy similar a la multinacional francesa. “Debí haberlo visto en algún sitio y lo copié”, añadió. Finalmente, se quedó con Djo porque era un nombre, que, como explicó a iHeartRadio: “Es como mi nombre, pero es diferente. Es como un disfraz”.

Como músico en solitario ha sacado tres álbumes: Twenty Twenty (2019), DECIDE (2022) y The Crux (2025), este último publicado el pasado mes de junio. Con más de 38 millones de oyentes mensuales, su tema End of Beginning, convertida en viral por obra y gracia de TikTok, supera ya los mil millones de reproducciones en Spotify.