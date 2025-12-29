España Cultura

Muere Cecilia Giménez, la restauradora conocida por el ‘Ecce Homo’ de Borja

La conocida restauradora ha fallecido a los 94 años de edad en la residencia de su pueblo, donde llevaba viviendo varios años

Guardar
Imagen de Cecilia Giménez junto
Imagen de Cecilia Giménez junto al 'Ecce Homo'. (Toni Galán / Agencia EFE)

La restauradora de arte Cecilia Giménez Zueco, conocida por su restauración del Ecce Homo de Borja, ha fallecido este lunes a los 94 años de edad, según ha informado el Santuario de la Misericordia (ubicado en la misma localidad) en un comunicado a través de sus redes sociales.

Su famoso trabajo en 2012 para restaurar la pintura mural, datada del siglo XX, cobraría relevancia internacional por alejarse tanto del cuadro original, lo que convirtió la imagen del cuadro en un elemento recurrente en medios de comunicación y redes sociales. Desde entonces, cientos de miles de personas visitarían el Santuario de la Misericordia para contemplar en primera persona el icono repintado.

El origen de este mediático suceso parte del mal estado de la obra original, una cuestión que llevaría a esta parroquiana a asumir sin autorización el trabajo de restauración. Sin embargo, el resultado de esta buena obra acabaría por desfigurar la imagen que en su día pintó el artista Elías García Martínez, y que gozaba de cierto valor sentimental en el pueblo. Las imágenes serían vistas en todo el mundo, y años después, su historia ha sido revisada por investigaciones, reportajes y hasta documentales.

'Ecce Homo Reloaded. The Movie': Tráiler de una película ficticia basada en la historia de la mala restauración del 'Ecce Homo' de Borja en 2012.

Una vecina muy querida

Hoy, Cecilia ha sido recordada como una mujer dedicada a la pintura desde joven, una actividad que desarrolló de manera autodidacta durante gran parte de su vida, y que se manifestó a través de numerosas obras más allá de la restauración del Ecce Homo. En sus últimos años de vida, vivió en la residencia de ancianos de Borja junto a su hijo, que tiene parálisis cerebral. “Siempre te recordaremos”, han expresado desde la cuenta oficial del Santuario.

Al principio, Cecilia no se sintió nada cómoda con las reacciones que provocó su trabajo con el Ecce Homo. Su decisión de pintar sobre el cuadro original fue motivo de mofa, pero muy pronto la convertiría también en un icono por quien todo el mundo sentía simpatía. De hecho, tal y como ha expresado a Europa Press Eduardo Arilla, alcalde del pueblo, el punto de inflexión llegaría cuando poco después miles de personas se trasladaran al santuario con motivo de la Romería de San Bartolomé y Cecilia para aplaudir a la mujer.

Más turistas y más dinero para el pueblo

El impulso turístico que provocó el cuadro, además, destinaría una gran cantidad de fondos (unos 600.000 euros, según estima la agencia) a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y Santuario de la Misericordia, lo que permitió mejorar sus instalaciones y prestar más servicios a los internos con menos recursos de la residencia en la que Cecilia vivió durante años. “El cambio sufrido (no buscado) por el santuario es innegable: hubo un antes y un después del repinte del Ecce Homo”, afirman desde una web sobre el turismo de la localidad.

En 2012, Cecilia Giménez llevaría a cabo otro gesto solidario al donar una de sus pinturas, Las bodegas de Borja, para una subasta a través de la plataforma eBay. El dinero conseguido en esta venta se destinó a Cáritas Borja, lo que reafirmó el carácter altruista que caracterizó a esta mujer.

Temas Relacionados

Ecce HomoPinturaArte EspañaAragónEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Todo lo que hay que saber sobre la gira de despedida de Don Omar: Los últimos conciertos del rey del reguetón en España

El cantante actuará este verano en nuestro país, en Tenerife y en Sevilla, dos citas que prevén ser un auténtico acontecimiento

Todo lo que hay que

¿Por qué la música infantil hace a los niños más felices? El documental que analiza el fenómeno de las canciones populares hasta ‘Baby Shark’

Dentro de la colección ‘Music Box’, de HBO Max, se presenta este interesante estudio dirigido por la documentalista Penny Lane

¿Por qué la música infantil

La historia del periodista que investigó los mayores escándalos de los Estados Unidos: del Watergate a las torturas militares en Abu Ghrai

Se estrena en Netflix un documental sobre la figura de Seymour Hersh, uno de los grandes reporteros de investigación de la historia reciente que se caracterizó por su espíritu combativo

La historia del periodista que

Si odias las comedias navideñas y prefieres llorar, no te pierdas este drama de Netflix: una película basada en la muerte de la madre de Kate Winslet

El pasado 24 de diciembre aterrizó en la plataforma ‘Adiós, June’, la primera película dirigida por la actriz británica

Si odias las comedias navideñas

El mejor cine en lo que llevamos de siglo XXI (25 películas en 25 años): de ‘Deseando amar’ a ‘Barbie’ pasando por el fenómeno de ‘Parásitos’

Celebramos el 25 aniversario de lo que llevamos de siglo eligiendo una película por cada año entre aquellas propuestas que han tenido una relevancia cultural más representativa

El mejor cine en lo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo deja la puerta abierta

Feijóo deja la puerta abierta a Vox en las elecciones que vienen en 2026: “Mi cordón sanitario es Bildu”

Feijóo defiende la gestión de Xavier Albiol en el desalojo del antiguo instituto de Badalona: “La ley se está cumpliendo”

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Cambio de tendencia histórico: los mayores de 55 años sufren por primera vez una tasa de paro superior que la mayoría de trabajadores de la población activa

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Joan Laporta, imputado por una

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ayudó a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División