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Los tres trucos para que tu gato no tenga calor en verano: alimentación, hidratación y rutinas fijas

A través de redes sociales, varias cuentas divulgan sobre cómo sobrellevar el calor durante los meses más duros de verano

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Gato calor verano
Un gato está tendido al sol durante los momentos en los que más aprieta el calor. / Freepik

Si para los seres humanos el calor aprieta, para los animales domésticos, también. Las altas temperaturas durante el verano representan un desafío para los propietarios de mascotas. Una cuenta de Instagram especializada en el cuidado de animales, bajo el nombre de @bamboomascotas, ha compartido recomendaciones específicas para quienes conviven con gatos, específicamente. Según sus publicaciones, es fundamental adaptar rutinas y hábitos domésticos para proteger la salud de los felinos en días de calor.

La administradora de la cuenta, reconocida en la comunidad de amantes de los animales, explica varios consejos: “Llega el calor y el gato comienza a pasarlo mal; así que te voy a dar tres claves que puedes hacer en casa rápidamente para bajarle la temperatura al gato”. Mejorando su alimentación, modificando los horarios vitales del animal e hidratando al felino son las propuestas sugeridas.

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Las tres claves caseras para mejorarle la vida al gato durante el verano: bajarle la temperatura con su alimentación

La primera recomendación se enfoca en el horario de la alimentación. “Los gatos cuando comen se ponen a una temperatura de hasta 38-39 grados, cosa que es normal en carnívoros, pero no sudan”. Por este motivo, “ellos lo que hacen es comer al atardecer o al amanecer, y es allí donde tú le tienes que dar de comer”, detalla la especialista en la cuenta de Instagram. Este ajuste busca evitar que el animal eleve su temperatura corporal durante las horas más calurosas del día.

El segundo consejo responde a una inquietud frecuente entre los dueños: la logística de los horarios. “Me dices: ‘Es que no quiero levantarme tan pronto’. No te preocupes. Entonces lo que haremos es ponemos latitas, churros o lo que más le gusta el gato, sobre todo sopitas, eso sería lo más adecuado, y lo pones en la nevera veinte minutitos y luego se lo das. Ya verás que el gato se lo come tan ricamente y encima le bajarás la temperatura”, afirma la misma fuente. Enfatiza la importancia de ofrecer alimentos frescos, especialmente durante las olas de calor.

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La tercera clave, considerada por la cuenta como “superimportante”, aborda la hidratación. La publicación puntualiza: “Todo el mundo te dirá: ‘Tienes que ponerle más boles de agua’. Y eso es verdad, pero la pregunta es: ¿hay que ponerle más o hay que ponerlos de forma estratégica?“. La ubicación que considera más importante es ”en altura". Esta es la clave “para que el gato vaya a consumir más agua”.

¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

El creador de la cuenta de Instagram argumenta que el gato es tanto depredador como presa, y que al beber en el suelo se siente vulnerable. “Si le pones a diferentes alturas, el gato irá a beber con más frecuencia porque se sentirá menos vulnerable, mucho más seguro y verás que si lo aplicas durante todo el año, lo tendrás más hidratado todo el año”, indica en el vídeo. De hecho, el especialista advierte que la insuficiencia renal representa una de las principales causas de mortalidad en gatos. “Y sabiendo que todos los gatos se mueren, o la mayoría, de insuficiencia renal, podrás retrasarle esa insuficiencia renal o que no aparezca”, concluye.

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