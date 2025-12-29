España Cultura

El Netflix gratuito creado por varios responsables de Wikipedia con más de 4.000 películas

El catálogo de esta plataforma incluye varias obras maestras como ‘El acorazado Potemkin’, ‘Qué bello es vivir’ y varios títulos de la filmografía de Charles Chaplin

Imágenes de 'El chico', la película de Charles Chaplin.

La llegada de las plataformas de contenido bajo demanda ha transformado la manera en que el público accede a series y películas, proponiendo extensos catálogos que invitan a pasar horas descubriendo producciones de todos los géneros imaginables. Esta revolución, que ha modificado los hábitos de millones de personas y marcado el pulso de la industria audiovisual, parece no detenerse mientras la competencia entre gigantes como Netflix y Warner Bros. se intensifica, dejando a las plataformas más modestas la difícil tarea de buscar su lugar en un mercado saturado.

En medio de este panorama de suscripciones, estrategias comerciales y ofertas de todo tipo, destaca una propuesta radicalmente distinta: WikiFlix, un proyecto creado por editores responsables de Wikipedia que fusiona la filosofía del conocimiento libre que caracteriza a la famosa enciclopedia online con el formato de los grandes servicios de streaming.

Lejos de apostar por la rentabilidad, WikiFlix ofrece acceso gratuito a más de 4.000 películas de dominio público, rescatadas de repositorios como YouTube, Internet Archive o Wikimedia Commons, y disponibles para ver sin necesidad de registrarse ni pagar. El resultado: un inmenso abanico de grandes títulos que van desde obras maestras del cine clásico a películas que provocaron un antes y un después en el cine de sus países y del resto del mundo.

Un repositorio de cine clásico

La interfaz de WikiFlix resulta familiar para quienes ya utilizan servicios de streaming convencionales. Su diseño, inspirado en Netflix, presenta filas temáticas y un logo que rinde homenaje al coloso del sector, aunque la estética sacrifica el atractivo visual en favor de la practicidad. Se puede crear una cuenta, principalmente para guardar una lista de visionados, pero no hay incentivos comerciales ni anuncios. El verdadero valor reside en el catálogo: títulos históricos del cine mundial como Viaje a la luna, El gabinete del doctor Caligari, Nosferatu o El acorazado Potemkin, junto a películas menos conocidas de cinematografías como la japonesa, la india o la portuguesa.

Imágenes de 'El acorazado Potemkin', considerada una de las mejores películas de la historia.

El criterio de selección de las películas prioriza aquellas con abundantes enlaces internos en Wikipedia, lo que facilita el acceso a obras relevantes o populares, pero también existen colecciones temáticas cuidadosamente seleccionadas por la comunidad. Ejemplo de ello es la sección dedicada a directoras de cine, en la que puede encontrarse el cortometraje iraní The House Is Black (1962), que, con solo 22 minutos de duración, es destacado como una de las películas más importantes del país asiático.

Una lista negra de películas

WikiFlix no dispone de reproductor propio, sino que redirige a los usuarios a los archivos originales en plataformas externas. A pesar de esta limitación técnica, resulta sorprendente la magnitud y diversidad de su oferta, que incluye también animación soviética y rarezas como una versión de 1986 de Virus, una de las películas japonesas más caras de su época. El catálogo, aunque eminentemente anglófono y con predominio de clásicos, no excluye títulos de interés para los hispanohablantes, como Verbena trágica, una cinta estadounidense rodada con actores españoles.

La comunidad que impulsa WikiFlix mantiene una lista negra de películas, asegurando que los usuarios no se topen accidentalmente con material como propaganda política durante sus exploraciones. Aunque tales títulos siguen siendo accesibles mediante búsquedas específicas, la plataforma subraya su preferencia por el entretenimiento antes que por el contenido educativo o polémico. Al ser una herramienta diseñada inicialmente en inglés, la disponibilidad de subtítulos en español depende de cada archivo y tiene aún mucho margen de mejora.

Así, WikiFlix representa un recordatorio de que es posible acceder legalmente y sin coste a una parte fundamental de la historia del cine. Aunque puede que su catálogo no tenga la inmediatez ni la actualidad de fenómenos como Stranger Things, la propuesta invita a descubrir rarezas, musicales soviéticos, películas mudas de aventuras y producciones exóticas que, de otro modo, quedarían relegadas al olvido.

