España Cultura

James Cameron explica por qué ha tenido especial cuidado con el 3D de ‘Avatar: Fuego y ceniza’: “No produce cansancio en los ojos, es el cerebro”

El director explica que ha estado estudiando neurociencia para esta última entrega de la saga

Guardar
Primer tráiler de 'Avatar: Fuego y Ceniza'.

Durante años, James Cameron ha defendido el potencial inmersivo del cine 3D, pero reconoce que las molestias reportadas por el público tras ver películas como Avatar tienen su origen en el cerebro, no en los ojos. El director sostiene que los síntomas de dolor de cabeza, fatiga y náuseas habituales en estas proyecciones obedecen al modo en que el cerebro interpreta la profundidad artificial, un fenómeno profundamente ligado a la neurociencia de la visión. “Me he metido un poco en la neurociencia para poder, como autor de la película, complacer al público tanto como sea posible”, reconocía el director en una reciente entrevista.

Tal y como explica el director, al observar la realidad cotidiana, nuestros ojos y cerebro intervienen coordinadamente para calcular distancias. En ese proceso, se combinan la vergencia, que es el movimiento de los ojos para enfocar objetos a distintas distancias, y la acomodación, que ajusta el cristalino para mantener la nitidez. Este dúo funciona de forma sincronizada en el mundo real, pero en el cine 3D se produce una disociación. Los ojos pueden “enfocar” un personaje que parece cercano o lejano en la pantalla, mientras el cristalino permanece siempre fijado en el plano de la superficie, porque la pantalla es plana. Esta contradicción sensorial recibe el nombre de conflicto de vergencia-acomodación.

Cameron profundizó en la neurociencia aplicada al diseño estereoscópico durante la producción de Avatar: Fuego y ceniza, tras constatar que la incomodidad de los espectadores surgía de ese sobreesfuerzo cerebral por interpretar dos señales contradictorias sobre la profundidad. La consecuencia de este proceso incrementado es una sensación de malestar que puede traducirse en cefaleas, mareo, fatiga o la impresión subjetiva de que “algo no está bien” al integrar la información visual 3D. “Cuando la gente dice que le da cansancio en los ojos, en realidad no es por lo que están cansados, sino que es por el cerebro”, aclaraba el cineasta.

(Disney)
(Disney)

Así solucionó Cameron los problemas

El realizador asegura que, para disminuir estas molestias, introdujo mejoras técnicas específicas en Avatar: optó por una mayor tasa de cuadros por segundo, lo que suaviza los movimientos y reduce los saltos abruptos de profundidad que pueden saturar el sistema visual. Además, vigiló que la mayoría de las escenas se desarrollaran en una “zona de confort” estereoscópica, es decir, evitando exigir al cerebro procesamientos extremos de los efectos de profundidad.

James Cameron recalca que el público más sensible a estos efectos —personas con disfunciones de la visión binocular o propensas a migrañas— debe tomar precauciones adicionales, como sentarse en las filas posteriores de la sala, eludir ángulos extremos y realizar pausas frecuentes durante las proyecciones 3D. Los expertos consultados añaden que el desafío para el cine 3D reside en encontrar un equilibrio entre la espectacularidad y el respeto por los límites naturales del procesamiento visual humano. Al trasladar los hallazgos de la neurociencia al lenguaje audiovisual, Cameron sostiene que el cine inmersivo solo puede prosperar cuando respeta la lógica del cerebro humano. Su abordaje en Avatar marca un precedente sobre cómo la tecnología y el diseño consciente pueden minimizar el malestar, mejorando la experiencia de quienes buscan nuevas formas de ver el cine.

Temas Relacionados

james CameronAvatarAvatar: Fuego y cenizaCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

De ‘¡Qué bello es vivir!’ y ‘Plácido’ a ‘Mujercitas’: los clásicos y otras películas que puedes ver estas Navidades en la gran pantalla

Repasamos algunos de los títulos que se proyectarán en cines durante estas fiestas

De ‘¡Qué bello es vivir!’

¿Por qué Jon Hamm aparece bailando en todas las redes sociales? La respuesta está en una de las grandes series de 2025

Una imagen del actor de ‘Mad Men’ se ha vuelto viral y la razón no es otra que una de las grandes producciones de este año

¿Por qué Jon Hamm aparece

Llega a plataformas una de las películas de terror del año: contada desde el punto de vista de un perro, el primer animal nominado a premios

Su rodaje tuvo lugar a lo largo de tres años y se convirtió en un fenómeno viral en redes

Llega a plataformas una de

La película de aventuras que sigue siendo un éxito cada vez que se programa en televisión casi 30 años después de su estreno

Supuso la consagración en Hollywood de uno de nuestros actores más queridos e internacionales

La película de aventuras que

Snoopy y Charlie Brown se pasan a Sony: la compañía adquiere los derechos de Peanuts con una inversión millonaria

La empresa japonesa pagará 630 millones de dólares a la canadiense WildBrain por los derechos

Snoopy y Charlie Brown se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El alcalde de Almussafes asegura

El alcalde de Almussafes asegura que seguirá como alcalde pese a las denuncias de acoso sexual: “Continuaré con más dedicación que nunca”

“¿Qué hace un ‘travelo’ en la Falange?” 11 meses de prisión para el acusado de insultar a una mujer transexual que fue a una misa del grupo fascista

Putin amenaza de nuevo a Europa con un “conflicto armado a gran escala” si no se trata a Rusia “con respeto”

Navajas, cuchillos, machetes y katanas: los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en el espacio público en Cataluña

El caso Montoro está “en pausa” por la estrategia de las defensas para alargar la investigación: interminables recursos pidiendo la nulidad o el cambio de juzgado

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Gastos hormiga, vampiro y fantasma: cómo frenarlos para no arruinarte en Navidad y que la cuesta de enero no empiece en diciembre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 19 diciembre

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”