Snoopy y Charlie Brown se pasan a Sony: la compañía adquiere los derechos de Peanuts con una inversión millonaria

Snoopy y Charlie Brown se pasan a Sony

A los 75 años del debut de Charlie Brown y Snoopy, la franquicia Peanuts entra en una nueva fase tras la adquisición mayoritaria de Sony. Según la información publicada por Sony Pictures Entertainment y Sony Music Entertainment (Japan), el grupo japonés acordó con la canadiense WildBrain la compra de casi el 39% de su participación en Peanuts Holdings LLC, operación valorada en unos 457 millones de dólares estadounidenses. El cierre del acuerdo depende de diversas condiciones habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias correspondientes, según confirmaron ambas compañías.

El movimiento financiero implica que Sony incrementará su control indirecto sobre Peanuts Holdings LLC hasta el 80%, sumando la adquisición actual a la participación previa que ya poseía Sony Music Entertainment (Japan). El 20% restante del capital continuará en manos de la familia de Charles M. Schulz, creador original de la histórica tira cómica lanzada el 2 de octubre de 1950. Desde hace seis años, Sony Music Entertainment (Japan) formaba parte de los accionistas de la empresa, y ahora, tras la salida de WildBrain, Sony Pictures Entertainment y SMEJ tomarán decisiones conjuntas sobre el futuro del universo Peanuts, integrado en el portafolio global del grupo japonés.

La operación se enmarca en un contexto de fuerte competencia por los derechos de propiedad intelectual de marcas con amplio reconocimiento internacional. Sony informó que tras esta adquisición, Peanuts Holdings LLC —incluida Peanuts Worldwide— pasará a ser una subsidiaria consolidada dentro del conglomerado. La gestión diaria del negocio continuará en manos de Peanuts Worldwide, pero bajo la dirección estratégica principal de Sony Music Entertainment (Japan), que coordinará acciones y desarrollos en cooperación con Sony Pictures Entertainment.

Shunsuke Muramatsu, presidente y CEO de Sony Music Entertainment (Japan), declaró a través de un comunicado que desde 2018 la empresa participa en la alianza de Peanuts y ha visto cómo “una marca global icónica con 75 años de historia” mantiene su vigencia. Subrayó: “Con esta mayor participación, estamos entusiasmados por elevar aún más el valor de la marca apoyándonos en la red global y la experiencia colectiva del Grupo Sony”. A la vez, Muramatsu reiteró el compromiso con el legado de Charles M. Schulz y su familia, especificando como prioridad la preservación de los valores originales del universo Peanuts, integrado sobre los personajes de Charlie Brown, Snoopy y todo el elenco.

El mensaje del presidente de SMEJ remarcó también la voluntad de la compañía de proyectar la marca hacia nuevas audiencias y generaciones, sin perder su “encanto clásico”. Desde la entrada de Sony en Peanuts Holdings, la expansión del negocio ha avanzado con la exploración de nuevas estrategias de propiedad intelectual, presencia en productos de consumo, experiencia digital y el acercamiento con los legítimos herederos del legado Schulz.

Esta imagen publicada por Apple TV+ muestra una escena de "Snoopy Presents: A Summer Musical". (Apple TV+ via AP)

Una franquicia duradera e icónica

En palabras de Ravi Ahuja, presidente y CEO de Sony Pictures Entertainment, la posibilidad de proteger y desarrollar el futuro de Peanuts representa una oportunidad estratégica para el grupo. En el comunicado conjunto, Ahuja calificó la franquicia de “duradera e icónica” y expresó la intención de que Sony use sus capacidades para mantener el atractivo de los personajes entre las próximas generaciones. Por la parte vendedora, Josh Scherba, CEO de WildBrain, describió a Sony como “un socio clave” y manifestó confianza en que, con el control mayoritario del grupo japonés, Peanuts “seguirá en buenas manos”. La salida de WildBrain de la estructura de Peanuts Holdings no interrumpirá la gestión ordinaria de la marca, según los términos establecidos.

La historia de Peanuts comenzó modestamente en siete periódicos estadounidenses, pero el universo creado por Schulz desarrolló una expansión sin precedentes. Actualmente, la franquicia abarca series televisivas, especiales de animación, filmes, parques temáticos y una amplia gama de productos de consumo. Además, Peanuts ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos con una presencia significativa en plataformas digitales y redes sociales, consolidándose, según Sony y WildBrain, como “una de las marcas más queridas del entretenimiento mundial”.

El traspaso de control mayoritario a Sony y la conformación como subsidiaria consolidada dentro del grupo japonés marcan una nueva etapa para Peanuts Holdings LLC, en la que los desafíos giran en torno a la expansión internacional y el equilibrio entre la innovación y la fidelidad a la identidad original forjada hace más de siete décadas.