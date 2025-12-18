Sony y Tencent cierran disputa legal por Light of Motiram, acusado de copiar la saga Horizon

Light of Motiram, de Tencent.

Sony Interactive Entertainment ha concluido su disputa legal con Tencent por Light of Motiram, un videojuego que la compañía japonesa consideraba una copia casi exacta de la saga Horizon. Tras varios meses de acusaciones, comparaciones visuales y negociaciones, ambas empresas llegaron a un acuerdo confidencial, lo que llevó a que el videojuego fuera retirado de las principales tiendas digitales, como Steam y Epic Games Store.

La controversia, que involucró denuncias de infracción de derechos de autor y competencia desleal, no podrá ser reabierta en los tribunales según la decisión judicial final, cuyos detalles específicos no han sido revelados.

Desarrollo del conflicto y los pasos legales

En noviembre del año anterior, Tencent presentó Light of Motiram, lo que provocó de inmediato comparaciones con la saga Horizon, desarrollada por Guerrilla Games para Sony. Las similitudes entre ambos títulos resultaron evidentes: los dos presentaban entornos postapocalípticos vibrantes, protagonistas enfrentándose a criaturas robóticas con inspiración animal y una estética visual similar a la de la franquicia de Sony. Las imágenes y los tráilers atrajeron rápidamente la atención de la comunidad de jugadores, que señalaba lo difícil que era diferenciar ambos juegos a simple vista.

En julio de este año, Sony optó por llevar el asunto ante la justicia de Estados Unidos, presentando cargos por infracción de derechos de autor y uso indebido de marcas registradas. Por su parte, Tencent sostuvo que las declaraciones de Sony sobre la originalidad de Horizon eran sorprendentes y expresó que la demanda tenía la intención de monopolizar el género correspondiente. Tras meses de negociaciones y conversaciones tensas, Tencent aceptó este mes suspender todos los anuncios y pruebas públicas de Light of Motiram mientras se desarrollaban conversaciones para alcanzar un acuerdo privado, del que no se han dado a conocer detalles económicos ni declaraciones adicionales por parte de las compañías.

Consecuencias legales y antecedentes en el sector de videojuegos

De acuerdo con los documentos judiciales recientes, la disputa quedó resuelta mediante un acuerdo confidencial que obligaba a ambas partes a asumir sus propios costes legales. Al archivarse el caso “con perjuicio”, se determina que no podrá ser presentado de nuevo en tribunales, salvo que surjan asuntos jurídicos diferentes. La retirada inmediata de Light of Motiram de las principales plataformas digitales, tras conocerse la decisión, refuerza el mensaje de intolerancia hacia conductas que pudieran interpretarse como plagio o utilización indebida de marcas conocidas.

Esta situación no es única dentro de la industria de los videojuegos, donde con frecuencia se presentan litigios por la copia de mecánicas, estilos gráficos y conceptos. Pero la pugna entre empresas del tamaño de Sony y Tencent —la última es considerada la mayor compañía de videojuegos a nivel mundial según ingresos— evidencia hasta qué punto la defensa de la propiedad intelectual se ha convertido en un tema central y global. Los precedentes demuestran que, en la mayoría de los casos, los acuerdos fuera de los juzgados y la confidencialidad suelen prevalecer sobre sanciones públicas y condenas ejemplares.

Impactos en la industria y repercusiones para los jugadores

La eliminación de Light of Motiram ha captado la atención tanto de la comunidad de jugadores como de la industria misma, que discute los límites entre la inspiración y la copia durante el desarrollo de nuevos videojuegos. Para los usuarios, el retiro del juego de las principales plataformas deja claro cómo los estudios líderes ejercen presión para proteger sus franquicias más importantes y muestran una política estricta hacia productos percibidos como imitaciones.

A pesar de su retirada de Steam y Epic Games Store, las cuentas en redes sociales, la página web y los canales de Light of Motiram continúan activos, lo que deja abierta la posibilidad de que el título vuelva en un futuro, pero en una versión modificada que cumpla con las restricciones legales determinadas por el reciente acuerdo. Los jugadores que seguían el desarrollo del juego han perdido el acceso legítimo al título, quedando en duda tanto sus expectativas como las inversiones hechas en pruebas o versiones beta. A futuro, varios especialistas consideran que este caso servirá como precedente para que empresas más pequeñas consideren más cuidadosamente los límites de la inspiración al crear nuevas propiedades intelectuales, mientras que los grandes estudios refuerzan y protegen digitalmente sus universos creativos.