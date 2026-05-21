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Dakota Tárraga rompe su silencio sobre su pasado con las drogas: “No buscaba morirme, pero si pasaba, me daba igual”

La exconcursante de ‘Hermano Mayor’ ha hablado en un podcast sobre las drogas, la pérdida de su hermano y el infierno que vivió junto a su familia

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Dakota Tárraga en una imagen de redes sociales. (Instagram)
Dakota Tárraga en una imagen de redes sociales. (Instagram)

Dakota Tárraga ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación mediática tras una de sus entrevistas más duras y sinceras hasta la fecha. La joven, que saltó a la fama hace años gracias a su explosivo paso por Hermano Mayor, ha sido la última invitada de La última llamada, el pódcast del creador de contenido Malbert. Alejada del personaje televisivo que muchos recuerdan, la alicantina se ha mostrado vulnerable, reflexiva y completamente transparente sobre algunos de los episodios más complicados de su vida.

La televisiva habló abiertamente de sus adicciones a las drogas y al alcohol, de cómo afectó su comportamiento a sus padres y del dolor que todavía arrastra tras la muerte de su hermano Iván. Una conversación intensa en la que Dakota ha dejado frases demoledoras que no han tardado en viralizarse en redes sociales.

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Aunque durante años muchos la identificaron únicamente con los gritos, enfrentamientos y escenas de tensión que protagonizó en televisión, lo cierto es que detrás de aquella adolescente había una historia marcada por el sufrimiento, la pérdida y una profunda sensación de vacío. Y ahora, con más madurez y distancia, Dakota parece decidida a contar su verdad sin maquillajes.

Dakota Tárraga en 'Hermano Mayor', (Cuatro)
Dakota Tárraga en 'Hermano Mayor', (Cuatro)

“Me daba vergüenza hasta verme”

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando Malbert le preguntó cómo recuerda hoy aquella etapa de su vida. Lejos de justificarse, Dakota reconoció sentir una enorme culpa por el daño que causó a su familia durante esos años.

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Me dio auténtica vergüenza. Vergüenza ajena, vergüenza por mis padres… Eso no se le hace a un padre”, confesó con visible emoción. Especialmente doloroso para ella es recordar el sufrimiento de su madre, a quien asegura que adora profundamente.

La influencer también detalló cómo eran sus rutinas en aquella época, dejando al descubierto hasta qué punto había tocado fondo. “Levantarme por la mañana, beberme tres litros, unas diez pastillas, irme a por tres gramos de coca… buscaba evadirme”, ha confesado. Un testimonio crudo que dejó al propio Malbert impactado durante la conversación.

Dakota explicó que su consumo se agravó tras la muerte de su hermano Iván, una pérdida que marcó un antes y un después en su vida. Según contó, comenzó refugiándose en tranquilizantes y benzodiacepinas hasta acabar completamente atrapada en una espiral autodestructiva.

El dolor por su hermano sigue muy presente

La muerte de Iván continúa siendo una herida completamente abierta para Dakota. De hecho, una de las frases más emotivas de toda la entrevista llegó cuando el presentador le preguntó si considera que ha logrado superar el duelo.

Dakota Tárraga y Malbert en el pódcast 'Última llamada'. (Instagram @itsmalbert)
Dakota Tárraga y Malbert en el pódcast 'Última llamada'. (Instagram @itsmalbert)

“No, no lo tengo superado y no quiero superarlo”, respondió con rotundidad. Para ella, superar esa pérdida implicaría olvidar a su hermano, algo que no está dispuesta a aceptar. “Mientras yo viva, mi hermano no se muere”, añadió emocionada.

Durante la charla también confesó que hubo momentos en los que dejó de preocuparse por su propia vida. “Yo no buscaba morirme, pero si me moría, me daba igual”, admitió. Una reflexión tan dura como honesta que refleja el estado mental en el que se encontraba durante aquella etapa.

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