La dura advertencia de James Cameron a los ejecutivos de Hollywood por no querer más películas de ‘Avatar’: “¿Qué parte de ganar dos mil millones os hace dudar?”

James Cameron y el ultimátum al estudio de 'Avatar' para convencerles de hacer más películas.

El próximo diecinueve de diciembre, la saga Avatar regresa a la gran pantalla con Avatar: Fuego y ceniza, una tercera entrega que muchos consideran el estreno más esperado del año. Tras el éxito arrollador de las dos películas anteriores, con cifras de taquilla que redefinieron los límites del cine comercial, la atención mundial se concentra de nuevo en el planeta Pandora, epicentro del universo creado por uno de los realizadores más emblemáticos de Hollywood.

Buena parte de este éxito recae directamente sobre James Cameron. Ganador de tres premios Oscar por Titanic, el archiconocido cineasta lleva quince años al frente de Avatar desde que, en 2010, batiera todos los récords de taquilla (establecidos por el mismo una década antes con la película sobre el famoso transatlántico). Su visión, tanto en lo referente a la dirección de cada una de las películas de ciencia ficción como en la redacción de los guiones, ha sido determinante para consolidar la franquicia en lo más alto del cine comercial de nuestros días.

Sin embargo, el talento de Cameron no solo se limita al terreno creativo. El director ha demostrado en más de una ocasión su buen hacer en los despachos de Hollywood, tarea clave a la hora de obtener la confianza y los fondos necesarios para poder sacar adelante sus proyectos. En la misma línea, el propio cineasta ha confesado, en una reciente entrevista con Discussing Film, el pulso que hubo de mantener con los ejecutivos del estudio cuando la historia exigió extender la saga más allá de los planes iniciales.

Primer tráiler de 'Avatar: Fuego y Ceniza'.

El “contraargumento” de James Cameron

En la conversación, Cameron cuenta cómo, tras reunir a un equipo de guionistas para desarrollar tres guiones, la expansión narrativa condujo a que, en mitad del proceso, se decidiera dividir el segundo capítulo en dos nuevas películas: Avatar: El sentido del agua y lo que ahora los espectadores verán en Avatar: Fuego y ceniza. Esto supuso transformar lo que iba a ser la tercera película en la cuarta y ampliar el total de la franquicia a cinco largometrajes.

Sin embargo, esta repentina propuesta no fue recibida con entusiasmo por la dirección del estudio y, según relató Cameron, se encontró con una oposición considerable cuando la comunicó. “Recibí bastante resistencia del estudio”, precisa el director frente a las preguntas de su entrevistador sobre el asunto. Su respuesta, sin titubeos, se transformó en un ultimátum: “Mi contraargumento fue: ‘Esperad un momento. ¿Qué parte de obtener otra oportunidad de ganar 2.000 millones de dólares os hace dudar?’”.

No cabe duda de que el proyecto de James Cameron habría sido recibido con los brazos abiertos por muchas otras productoras y distribuidoras. Eso, junto con la convicción del director en su proyecto, respaldada por las impresionantes cifras de taquilla de la primera película de Avatar (2.900 millones de dólares en todo el mundo), acabó siendo decisivo para que el proyecto siguiera adelante y el cineasta tuviera vía libre para alargar la saga.

Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, y Neytiri, interpretada pod Zoe Saldaña, en una escena de la película de 2009 'Avatar'. (AP/20th Century Fox)

Pendientes de las cifras de ‘Avatar: Fuego y ceniza’

De momento, parece que la apuesta de Cameron va por buen camino. Avatar: El sentido del agua alcanzó los 2.300 millones de dólares a nivel mundial y se posicionó como la tercera película más taquillera de la historia del cine. Ahora, falta por ver cuál será la recepción de la tercera parte de la historia, de cuyo éxito depende que el director siga trabajando en Avatar 4 y Avatar 5, todavía sin un título oficial.

“No puedo contar los detalles, pero lo único que puedo decir es que cuando entregué el guion de El sentido del agua, el estudio me devolvió tres páginas de notas. Cuando entregué el guion de la tercera, recibí una sola página, así que iba mejorando. Cuando entregué el guion de la cuarta, la ejecutiva creativa encargada de las películas me escribió un email que decía: ‘Santo cielo’. Y le pregunté: ‘¿Dónde están las anotaciones?’ Y ella dijo: ‘Esas son las anotaciones’. Porque se desmadra, en el buen sentido”, explica el propio Cameron en la entrevista.

En Avatar: Fuego y ceniza, la historia lleva la tensión al máximo en Pandora con la llegada del Pueblo de las Cenizas, un clan Na’vi mucho menos pacífico que sus homólogos. Este grupo, dispuesto a recurrir a la violencia para alcanzar sus objetivos, irrumpe en el relato de la familia de Jake y Neytiri, quienes todavía afrontan el dolor por la muerte de Neteyam. Atrapados entre el peligro y la responsabilidad de proteger a los suyos, Los Sully buscarán formas de evitar que el conflicto escale y de mantener la unión de las tribus en un dilema moral tremendamente difícil de resolver.