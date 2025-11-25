Las películas ganadoras del Festival de Mar del Plata regresan al cine Gaumont

"Calle Málaga" de Maryam Touzani, candidata al Oscar por Marruecos, con la legendaria Carmen Maura

Las películas ganadoras del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata regresan al emblemático cine Gaumont de Buenos Aires. Es un hito para los cinéfilos de la ciudad. En su segunda edición, el ciclo “Lo mejor de Mar del Plata” ofrecerá, entre el 1 y el 10 de diciembre a las 20 horas, una selección de los títulos más destacados de la competencia internacional del certamen, único festival de clase A en América reconocido por la FIAPF, junto a nombres como Cannes, Venecia, Berlín y San Sebastián.

Entre las propuestas, Calle Málaga, dirigida por Maryam Touzani y candidata al Oscar por Marruecos, se erige como la gran protagonista. Esta producción no solo obtuvo el Astor de Oro a la Mejor Película, sino que también consagró a la legendaria Carmen Maura con el Astor a la Mejor Actriz. Además, el film fue distinguido con el Premio del Público, una coincidencia poco frecuente en la historia del festival, que este año celebró su cuadragésima edición. En la trama, Maura interpreta a María Ángeles, una octogenaria nacida en Tánger cuando era una posesión española, que se enfrenta a la posibilidad de perder su hogar cuando su hija, encarnada por Ariadna Gil, regresa de Madrid con la intención de vender el departamento familiar. La protagonista, decidida a evitarlo, explora nuevas formas de obtener ingresos y, en ese proceso, encuentra el amor en un marroquí interpretado por Ahmed Boulane. Las funciones de Calle Málaga están programadas para el lunes 1 y el sábado 6 de diciembre a las 20.

"La Gioia", de Nicolángelo Gelormini, obtuvo el Astor de Plata al Mejor director para este realizador cuya abuela nació en Buenos Aires

Otra de las obras destacadas es La Gioia, del realizador Nicolángelo Gelormini, quien recibió el Astor de Plata al Mejor Director. La película también fue reconocida con el premio ex aequo al Mejor Actor para Saul Nanni, presente en Mar del Plata como parte de la delegación italiana, en un año en que Italia fue país invitado. La Gioia, que tuvo su estreno en el Festival de Venecia, cuenta con Victoria Golino en el papel de una profesora de francés con una vida sentimental insatisfactoria, que cree haber hallado el amor en un estudiante, interpretado por Nanni, aunque las intenciones de este resultan ser otras. El público podrá verla el viernes 5 y el miércoles 10 a las 20.

El festival también sorprendió con Vache Folle (“vaca loca” en francés), una coproducción franco-suiza dirigida por Lorenzo Ventivoglio y Hugo Diego García, que se alzó con el Gran Premio del Jurado y el Astor al Mejor Actor ex aequo para García. Hijo de españoles radicados en Francia, García subió al escenario del teatro Auditorium el pasado 16 de noviembre para recibir su galardón. La película narra el regreso de Cedric, un exsoldado de la legión extranjera, a su pueblo natal, donde intenta dedicarse a la cría de vacas, pero termina involucrado en actividades criminales para sobrevivir. Ventivoglio, hijo de italianos afincados en Francia y también presente en Mar del Plata, participa además como actor de reparto. Vache Folle se proyectará el miércoles 3 y el lunes 8, ambas fechas a las 20.

La gran sorpresa de Mar del Plata fue sin lugar a dudas "Vache Folle" ("vaca loca" en francés), película franco-suiza dirigida por Lorenzo Ventivoglio y Hugo Diego García

La programación incluye también The Sea, de Shai Carmeli-Pollak, representante de Israel en la carrera por el Oscar a la Mejor Película Extranjera, que tuvo su estreno internacional en Mar del Plata y recibió una mención especial. El film, que podrá verse el martes 2 y el domingo 7 a las 20, sigue la historia de Khaled, un niño palestino de los territorios ocupados, interpretado por Muhammad Gazaw, quien, tras ser devuelto a su casa en un paso fronterizo durante una excursión escolar al mar, decide emprender solo el viaje hacia la playa, recibiendo ayuda de desconocidos en el camino. Su padre, encarnado por Khalifa Natour, inicia una búsqueda desesperada al enterarse de la desaparición de su hijo.

"The Sea", de Shai Carmeli-Pollak, la película que representa a Israel en la competencia por el Oscar a la Mejor película extranjera

El ciclo se completa con Leo & Lou, ópera prima del español Carlos Sotelo, que también obtuvo una mención especial. Esta aventura para todo público relata el viaje de Leo, una niña muda interpretada por Julia Follero, que escapa de un hogar para huérfanos con el objetivo de cumplir un sueño, y Lou, un hombre recién salido de prisión, a quien da vida Isak Férriz, que cree estar llevándola de regreso con sus padres. El elenco cuenta además con la participación de Maggie Civantos y Marta Larralde. Leo & Lou se exhibirá el jueves 4 y el martes 9 a las 20.La programación de “Lo mejor de Mar del Plata” en el cine Gaumont ofrece así una oportunidad única para reencontrarse con las producciones más celebradas del festival, en una cita que reúne a figuras consagradas y nuevos talentos del cine internacional.