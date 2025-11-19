Todo lo que tienes que saber de ‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’: sinopsis, reparto y estreno de la nueva entrega en la saga de misterio de Netflix

Benoit Blanc (Daniel Craig) regresa para investigar el caso más peligroso de su carrera en el tercer y más oscuro capítulo de la saga de suspenso policial de Rian Johnson. (Netflix)

La saga de intriga favorita de tu saga de intriga favorita ya está aquí. Puñales por la espalda vuelve, y lo hace nuevamente con un estreno doble, pasando primero por cines para luego recalar en plataformas, en concreto Netflix, y que más gente pueda desentrañar este nuevo caso junto a Benoit Blanc, el detective al que da vida Daniel Craig.

Después del éxito de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, Netflix y Rian Johnson sellaron un acuerdo estimado en cerca de 450 millones de dólares para producir dos secuelas directas de la franquicia. De acuerdo con el anuncio oficial difundido por Netflix, la producción y el estreno de esta tercera parte refuerzan la apuesta de la plataforma por el género de misterio clásico adaptado a la era digital. Johnson, tras cosechar elogios por reinventar la estructura de las historias detectivescas, decidió escribir una nueva trama poco después de finalizar la segunda película.

La nueva historia, titulada en español Puñales por la espalda: De entre los muertos, tendrá de nuevo como eje central la figura del detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig. El propio realizador subrayó que el objetivo principal es sorprender al público: “Es un reto descubrir cómo puede ser completamente diferente de esta secuela y de la primera”, destacó Johnson, según Netflix. Así, la conectividad entre las distintas entregas de la saga estará limitada al personaje central, manteniendo independencia argumental entre casos y escenarios. Sin embargo, algunos seguidores especulan sobre el regreso de personajes introducidos como cameos en Glass Onion, que podrían evolucionar en futuras películas.

El reparto de la tercera entrega, divulgado por la productora, incluye nombres de peso en la industria cinematográfica internacional. Junto a Craig, figuran Glenn Close, Jeremy Renner, Josh Brolin, Cailee Spaeny, Josh O’Connor, Andrew Scott, Mila Kunis, Thomas Haden Church y Kerry Washington. Además, corren rumores sobre posibles apariciones de Tom Hardy y Lindsay Lohan, aunque aún no han sido confirmadas oficialmente. Rian Johnson mantiene bajo secreto los perfiles de los personajes y los detalles del guion. La trama, según la información difundida, girará en torno a un asesinato complejo y la investigación de Blanc entre una larga lista de sospechosos, en consonancia con el estilo de las novelas de misterio británicas clásicas.

Imagen de 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. (L-R) Andrew Scott, Mila Kunis, Daryl McCormack, Glenn Close, Kerry Washington and Cailee Spaeny in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Cr. John Wilson/Netflix © 2025

Todo un fenómeno de misterio

El primer tráiler de Puñales por la espalda 3: De entre los muertos ya ha sido publicado, y con él se confirmó el título en español. El avance deja ver el tono enigmático y el mosaico coral de personajes, sin desvelar detalles fundamentales sobre la identidad de la víctima ni la red de relaciones entre los nuevos sospechosos. El misterio, como marca de la casa, preserva su lugar central en la narrativa y mantiene el espíritu de obras como las de Agatha Christie y John Dickson Carr. Johnson expresó: “Hay todo un espectro de estilos desde Carr hasta Christie, y explorarlo es una de las cosas más emocionantes de hacer películas de Benoit Blanc”, según declaraciones difundidas oficialmente.

El fenómeno ‘Puñales por la espalda’ se consolida así como una saga contemporánea que apuesta por retomar tradiciones narrativas con talento estelar y giros inesperados. Netflix ratificó su confianza en la franquicia y en su realizador, así como confirmó un estreno previo en cines el próximo 28 de noviembre, para aterrizar definitivamente en la plataforma a partir del día 12 de diciembre. De este modo, el regreso de Daniel Craig como Benoit Blanc queda garantizado, y la expectación crece entre los seguidores del género policial.