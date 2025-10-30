España Cultura

Asesinatos, extorsión y crimen organizado: el libro “secreto” que ha revolucionado Francia tras destapar el vínculo entre la industria musical y la mafia

La publicación de ‘L’Empire’, trabajo de investigación de tres periodistas franceses, ha encendido el debate público sobre la relación de las estrellas musicales y sus discográficas con el mundo criminal

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Fotografía del fallecido rapero francés
Fotografía del fallecido rapero francés Werenoi, junto a la cubierta del libro 'L'empire'. (EFE/Editorial Flammarion/Montaje de infobae España)

“Tras la brillante fachada del Imperio, prospera otra realidad más oscura”. Con estas palabras, los periodistas Simon Piel, Paul Deutschmann y Joan Tilouine resumen buena parte de lo recogido en el libro que, por sorpresa, acaba de inundar las librerías en Francia. El Imperio, así se titula, aporta una visión inédita sobre el submundo criminal donde convergen narcotráfico, negocios multinacionales y la industria musical que genera cientos de millones de euros anuales. “Nunca antes, en esta década, el dinero había circulado con tanta libertad ni alimentado la codicia de las figuras del crimen organizado con tanta impunidad”, escriben sus autores.

Bajo el deslumbrante éxito de hits, contratos millonarios y récords de streaming, surge el retrato de un entorno donde las amenazas, la extorsión e incluso los asesinatos se han vuelto parte del paisaje cotidiano. Tal y como se recoge en extractos publicados por el diario Le Monde, “dentro del círculo íntimo de ejecutivos de cuello blanco de las grandes discográficas, varios ya han recibido amenazas”. De hecho, la presión fue tal que los autores de la investigación decidieron mantener en total secreto la existencia del libro hasta escasos días antes de su publicación.

Varios sellos nacionales e internacionales quedan señalados

La violencia desencadenada tras la consolidación del rap como el género musical principal del país se ha traducido en atentados letales, venganzas y ajustes de cuentas. Un punto de inflexión ocurrió en verano de 2024 cuando un comando de asesinos irrumpió durante una reunión del entorno del rapero de origen marsellés SCH en La Grande-Motte, resultando en la muerte de uno de sus miembros. Ese episodio marcó, según los autores, el paso hacia una nueva era de “violencia sin límites” impulsada por organizaciones criminales jóvenes y extremadamente violentas.

Captura de un vídeo subido
Captura de un vídeo subido por 'DZ Mafia', una de las entidades criminales más activas en Francia en los útlimos años. (X)

Entidades criminales como la DZ Mafia, protagonista en episodios de violencia reciente, o la BMF (Black Manjak Family) figuran como operadores fundamentales en el entramado de influencia y poder que implicaría a estrellas de la música urbana del país como Gims, Jul, Koba La D, Naza o PNL. Del otro lado, sellos discográficos de talla internacional, como Universal y Sony, se ven mencionados en relación con acuerdos —en muchos casos, confidenciales y de alto riesgo— suscritos con actores financieros y criminales que actúan a través de sociedades pantalla.

La investigación señala que, en ese contexto, Believe, la distribuidora musical de Werenoi (el artista de mayores ventas en Francia en 2023 y 2024, fallecido en mayo del último año), habría establecido acuerdos con carteles de la droga ansiosos por acceder a los anticipos y beneficios del suceso discográfico. “Las lágrimas y los millones de euros se entrelazaron”, describen los periodistas, en referencia al impacto de su muerte.

La “base de operaciones”

Un ejemplo a destacar en el libro es el de Maes, emblemática figura del rap francés cuya vida dio un giro vertiginoso cuando optó por abandonar clandestinamente Dubai tras la emisión de una Notificación Roja de Interpol. El artista había llegado a la ciudad de Emiratos Árabes unidos tras las amenazas sufridas contra él y su familia. “A principios de diciembre de 2021, a modo de advertencia, un grupo de matones incendió tres vehículos del equipo de filmación que grababa un videoclip de Maes en el complejo de viviendas”, documentan los autores de El Imperio, tras más de dos años de investigación y dos centenares de entrevistas con testigos.

A pesar de la huida, su implicación en nuevas redes de poder y supuestos planes de venganza lo mantuvieron en el ojo de los investigadores franceses. De hecho, tal y como ellos mismos señalan “la gran mayoría de las figuras más destacadas del rap tienen vínculos con Dubai, su base de operaciones”. La capital del lujo también es escenario de nocturnas negociaciones entre raperos, influencers, estafadores, promotores de conciertos y narcotraficantes europeos, mientras algunos artistas fundan empresas y gestionan fortunas en cuentas opacas.

Panorámica de Dubai. (Amr Aldiky)
Panorámica de Dubai. (Amr Aldiky)

Así, mediante informes policiales y testimonios confidenciales, documentan que tras el exilio en Dubái, Maes se habría visto involucrado en operaciones violentas a distancia en las que se comunicaban mediante mensajería encriptada y con transferencias de fondos a colaboradores. “El precio del perdón, y también de la seguridad, lo han fijado alto: un millón de euros y el 50% de sus ganancias musicales”. La negativa del rapero a someterse a este chantaje lo sumió en una espiral de peligro y persecución internacional, culminando en su detención en Casablanca tras una compleja fuga por tierra y aire.

En los últimos compases de su libertad, el entorno de Maes quedó marcado por la intervención de la policía francesa y emiratí, la congelación de sus activos en Dubai y el aislamiento sin apoyos explícitos de otros colegas de la industria, como Gims. La investigación revela así los límites difusos entre industria musical, crimen globalizado y política, esposando la magnitud de un fenómeno donde “estos millones de euros alimentan la codicia… Desde París hasta Marsella, la sombra de poderosos narcotraficantes se cierne sobre el rap francés, dispuestos a todo para obtener su parte. Una amenaza que no deja de crecer”.

Temas Relacionados

Crimen OrganizadoRapMafiasLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dónde ver en cines ‘Las guerreras del K-Pop’, versión karaoke (o ‘sing-along’), este fin de semana de Halloween y cómo conseguir entradas

La película más vista de la historia de Netflix contará con sesiones en las que el público podrá cantar sus canciones favoritas siguiendo la letra en la pantalla

Dónde ver en cines ‘Las

Christopher Lloyd visita España con motivo del reestreno de ‘Regreso al futuro’: revelando los secretos de la saga y presumiendo de paella

El actor se pasó por El Hormiguero para revelar algunos de los secretos de la película

Christopher Lloyd visita España con

El thriller de supervivencia con Ana de Armas y Sydney Sweeney que ninguna se atrevió a promocionar: “Es delirante”

Se estrena en Prime Video la última película del ‘oscarizado’ Ron Howard, con un reparto de lujo y que cuenta una curiosa y violenta historia real

El thriller de supervivencia con

Un experto en música defiende ‘Berghain’, la nueva canción de Rosalía: “Se nota que ha estudiado música clásica”

El musicólogo Jordi Savall ha compartido sus impresiones y analizado el nuevo éxito de la cantante catalana

Un experto en música defiende

Robin Williams no seguía el guion de ‘El club de los poetas muertos’, según Ethan Hawke: “No pedía permiso, simplemente lo hacía”

El actor ha revelado algunos de los detalles del rodaje de la icónica película en la que Williams interpretaba a un particular profesor de literatura

Robin Williams no seguía el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT mantiene la prohibición

La DGT mantiene la prohibición de superar el límite en 20 km/h al adelantar en carreteras convencionales

Hoy ha venido a divertirse al “circo” del Senado el “houdini” Pedro Sánchez: pregúntame por “chistorras” que yo te responderé con “magdalenas”

La Justicia obliga a un padre que gana 1.300 euros al mes a pagar la pensión de alimentos de su hija de 24 años, pero no a su hermana gemela

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” y una comparecencia tras ser insultado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

Dos nuevos pederastas de la ‘Operación Peluche’ detenidos en Madrid: se suman a la lista de 35 acusados de delitos sexuales contra menores

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La nueva ley de alcohol y menores podría causar pérdidas millonarias en los bares por la prohibición del patrocinio de cerveza

Precio de la luz bajará aún más: aquí las tarifas por hora para este viernes 31 de octubre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

El BCE cumple el guion y mantiene los tipos de interés en el 2% respaldado por el crecimiento de la eurozona y la inflación controlada

DEPORTES

La respuesta de Iker Casillas

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”