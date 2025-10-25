España Cultura

Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre el premio Planeta a Juan del Val: “No hay nada que objetar”

El escritor se ha abstenido de sumarse a la oleada de críticas por la entrega del galardón

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Pérez Reverte opina sobre el
Pérez Reverte opina sobre el premio Planeta a Juan del Val: "Nada que objetar"

Horas después de anunciarse que Juan Del Val se convertía en ganador del Premio Planeta 2025, la controversia sobre el sentido y función del prestigioso galardón se desató en redes y ámbitos literarios. El debate cobró nueva fuerza cuando Arturo Pérez-Reverte, autor de la saga de Alatriste y figura insoslayable de las letras españolas, expresó su punto de vista acerca de la naturaleza eminentemente comercial del premio. “El Planeta no es un premio que se gane o se pierda. Es el lanzamiento comercial de un libro que se pretende vender mucho. Considerado desde ese punto de vista, nada hay que objetar. Cada editor hace las promociones como le parece adecuado”, escribió Pérez-Reverte en su perfil social.

Lejos de alimentar la polémica, su mensaje fue percibido como un diagnóstico certero del rumbo que ha tomado el Premio Planeta. El propio Del Val, durante la noche de la gala, reforzaba esa misma perspectiva: “El Planeta es literatura comercial y a mucha honra”. Así, la defensa del carácter mediático y comercial se erigió como bandera en una edición marcada por las críticas y el interés del público. Ninguna de las voces escépticas logró desplazar del centro del debate la discusión sobre el valor real del premio en la actualidad.

La designación de Del Val como ganador ha multiplicado la expectación habitual de este certamen. Su figura, conocida por la presencia habitual en espacios televisivos como El Hormiguero y La roca, ha sido durante años blanco de comentarios cruzados, sumando seguidores y detractores en partes iguales. Su aproximación al mundo literario, desde un perfil eminentemente mediático, ha situado aún más lejos la frontera entre los intereses culturales y las estrategias de mercado en la literatura española actual. El Planeta, en este contexto, parece explorar más que nunca su dimensión como fenómeno editorial capaz de catapultar cifras de ventas y perfilar tendencias.

De izquierda a derecha: el
De izquierda a derecha: el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el escritor Juan del Val; la escritora Ángeles Banzas, y el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, durante la gala de entrega del Premio Planeta de novela 2025 Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 15 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). La edición 2025 de los Premios Planeta. (Lorena Sopena / Europa Press)

A vueltas con los premios

La obra ganadora, Vera, una historia de amor, verá la luz el próximo 5 de noviembre. A través de la relación entre una mujer de la alta sociedad de Sevilla, dispuesta a dejarlo todo por un hombre joven de origen humilde, Del Val aborda el conflicto sentimental amplificado por las diferencias sociales. El anuncio de la novela ha avivado debates previos al lanzamiento, tanto por la controversia en torno al autor como por la curiosidad generada entre los lectores habituales y los nuevos públicos. La editorial confía en que este contexto único impulse de manera inmediata el rendimiento comercial del libro, situando el desenlace del premio como un evento de alcance nacional.

Mientras tanto, el panorama literario español vive también otros reconocimientos de peso. La entrega del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025 a Eduardo Mendoza ha invitado a comparar tipos de reconocimiento y el perfil de los premiados. Frente al brillo de los focos y la acción promocional del Planeta, el homenaje a Mendoza se percibe como la reafirmación de una trayectoria narrativa consolidada, apreciada tanto por el público como por la crítica.

La escena literaria nacional se mueve entre ambos polos. El Premio Planeta, con Del Val como protagonista y el respaldo crítico —aunque pragmático— de voces como la de Pérez-Reverte, refuerza la interrogante sobre los límites y la convivencia entre la literatura de mercado y la tradición literaria institucional. El lanzamiento de Vera probará una vez más el impacto mediático y comercial que, año tras año, define al premio más discutido de la industria editorial en España.

Temas Relacionados

Arturo Pérez-ReverteEscritoresEscritores EspañaLiteraturaLiteratura EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El gran director de Hollywood que asegura tener la idea para la primera película hecha con IA: “Ya tengo el guion perfecto para ello”

El autor de uno de los guiones más famosos de la historia cree que tan solo dos años tendremos las primeras grandes obras realizadas con ayuda de esta herramienta

El gran director de Hollywood

El fan de ‘Los juegos del hambre’ que cumple su sueño y participará en la próxima película de la saga: fue seleccionado entre millones de jóvenes

Cinco meses después de que muchos seguidores de la saga mandasen sus vídeos para un casting abierto, la película ha elegido a su tributo

El fan de ‘Los juegos

Emma Stone revela cómo explicó a su hija de cuatro años que se que se iba a quedar calva para su última película: “¿No es estúpido y divertido?"

La actriz protagoniza ‘Bugonia’, de nuevo bajo la dirección del director Yorgos Lanthimos pero esta vez con un look algo radical

Emma Stone revela cómo explicó

Eduardo Mendoza recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025: “No sirvo para prever el futuro, pero no me gusta como lo veo hoy en día”

El escritor de ‘Sin noticias de Gurb’ ha recibido el premio por “ser un proveedor de felicidad para los lectores“

Eduardo Mendoza recibe el Premio

Francisco de la Fuente, exdirector de seguridad del Museo Thyssen, sobre el robo en el Louvre: “Siete minutos es una eternidad. Da tiempo a detenerlos”

El actual técnico superior en el Ministerio de la Presidencia ha concedido una entrevista en RAC1 para hablar sobre lo ocurrido en París el pasado domingo

Francisco de la Fuente, exdirector
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pone a Sánchez contra

Feijóo pone a Sánchez contra las cuerdas a días de su comparecencia en el Senado por el caso Koldo: “Tendrá que confesar, tendrá que pagar y tendrá que irse”

La operación que ha terminado con dos organizaciones serbias del tráfico de cocaína: hay detenidos en España y un árbitro de la Euroliga involucrado

Una vecina de Ourense solicita aumentar una indemnización por atropello y la Justicia lo rechaza: la aseguradora ya cubrió los daños y perjuicios reconocidos

¿Cómo afecta el cambio de hora a los conductores? Estas son las precauciones que debes tomar durante los primeros días

Muere un anciano en un incendio en una residencia de mayores de Ciudad Real: 96 internos han sido desalojados

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 25 octubre

Precio de la luz en España domingo 26 de octubre: cuáles son las horas más económicas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

La familia Kretz, referente del lujo inmobiliario, dibuja el perfil del comprador en España: “Tratamos más con franceses, americanos, holandeses o belgas”

El posible cierre de la central de Almaraz enfrenta al Gobierno central con los ciudadanos y eléctricas que piden prolongar su vida útil

DEPORTES

Previa de LaLiga: Mallorca vs

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo