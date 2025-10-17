Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘La vida de Chuck’ a ‘La deuda’ de Daniel Guzmán

Trailer La vida de Chuck

El mes de octubre sigue trayendo grandes estrenos, y después de encontrarnos la semana pasada con títulos como Bala perdida de Darren Aronofsky, la vuelta de toda una gran saga de ciencia ficción con TRON: Ares o el final de la mismísima Downton Abbey con una película, nuevos largometrajes llegan a la cartelera para continuar entreteniendo a los espectadores con la llegada del otoño.

Esta semana hay protagonistas de lo más variados, desde un personaje de Stephen King hasta los de la última ganadora de Cannes pasando por Daniel Guzmán o los comensales de la cena que celebró Francisco Franco tras el final de la Guerra Civil. Junto a ellos, una historia con ecos del MeToo y Julia Roberts como protagonista.

La vida de Chuck

La vida de Chuck (2025), captura del tráiler oficial. (Neon)

Stephen King tiene multitud de novelas llevadas a la gran pantalla desde que Brian De Palma encendiese la mecha con Carrie. Desde entonces no son pocos los grandes títulos en la historia del cine que llevan su sello, desde El resplandor a Misery pasando por La niebla o It. No obstante, en este caso se trata de la primera adaptación de una historia quizá no tan conocida por el público: La vida de Chuck. En ella se relatan tres historias cruzadas y separadas en el tiempo, pero con un protagonista en común; el peculiar Charles Krantz, interpretado por Tom Hiddleston y dirigido por Mike Flanagan, quien ya sabe bien lo que es adaptar al maestro del terror tras El juego de Gerald o Doctor Sueño.

Caza de brujas

Imagen de 'Caza de brujas'

El célebre director Luca Guadagnino vuelve después de estrenar por partida doble Challengers y Queer el año pasado con una nueva historia de lo más truculenta. Una profesora universitaria (Julia Roberts) se encuentra en medio de una gran crisis cuando una de sus estudiantes estrella (Ayo Edebiri) acusa a uno de sus compañeros (Andrew Garfield) de agresión, y un oscuro secreto amenaza con salir a la luz.

La cena

Imagen de 'La cena'

Mario Casas, Alberto San Juan y Antonio Resines son algunos de los distinguidos invitados de La cena, una comedia que retrata un insólito encuentro de nuestra historia. Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina se ponen entonces a preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú: una fuga.

Un simple accidente

Imágenes de 'Un simple accidente'

Esta semana también aterriza en cartelera nada menos que la ganadora de la Palma de Oro del último Festival de Cannes, Un simple accidente. Dirigida por el cineasta iraní Jafar Panahi, cuenta la historia de como, durante un viaje nocturno, un hombre sufre un pequeño accidente que lo lleva a un taller donde un mecánico cree reconocer en él a su torturador del pasado. Esta confusión desencadena una peligrosa confrontación marcada por la culpa y la memoria. Lo que parecía un simple accidente se convierte en una reflexión sobre el trauma y la justicia.

La deuda

Imagen de 'La deuda'

Nos descubrió a Miguel Herrán y un nuevo Madrid de extrarradio con su debut, que le valió el premio Goya a mejor director novel, y con su segunda película presentó otro peculiar personaje como era el Joaquín González de Canallas. Ahora Daniel Guzmán regresa detrás y frente a las cámaras con La deuda, en la que encarna a Lucas, un hombre a punto de perder su piso en el centro de Madrid para ser adquirido por un fondo de inversión de pisos turísticos. Con la ayuda de Antonia, su anciana vecina, Lucas intentará encontrar la manera de mantener su casa sin perder el sentido del humor por el camino.