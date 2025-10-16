¿Y si Estados Unidos declarara la guerra a Inglaterra? La serie de Netflix que plantea un escenario de tensión diplomática entre los dos países

Tráiler de la tercera temporada de 'La diplomática', con Keri Russell, en Netflix

Regresa uno de los mejores thrillers políticos que abordan la actualidad internacional desde un punto de vista que, aunque inventado, tiende numerosos puentes (muy inquietantes) con el contexto en el que vivimos.

Se trata de La diplomática, serie creada por Debora Cahn (que ya había sido guionista de otras obras claves del género como Homeland o El ala oeste de La Casa Blanca) y protagonizada por Keri Russell, que vuelve a abordar un papel de alto riesgo como hizo en la estupenda The Americans.

De qué va la tercera temporada de ‘La diplomática’

La nueva temporada se sitúa inmediatamente después de la muerte del presidente Rayburn, interpretado por Michael McKean, un acontecimiento que sacude los cimientos del poder en la capital estadounidense. La vicepresidenta Grace Penn (Allison Janney) asume la presidencia en medio de sospechas y desconfianza, especialmente tras la acusación de Hal Wyler (Rufus Sewell) de que un colaborador cercano a Penn podría estar implicado en el ataque a un buque británico, detonante de la crisis internacional que vertebra la serie. Esta situación configura un escenario de máxima inestabilidad, donde la legitimidad de la nueva presidenta se ve constantemente cuestionada.

En este contexto, Kate Wyler (Keri Russell), embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido, se enfrenta a un dilema tanto personal como profesional. Junto a su esposo Hal, Kate califica a la presidenta como “terriblemente defectuosa”, cuestionando su capacidad para liderar en un momento crítico. La relación de Kate con el secretario de Relaciones Exteriores británico, Austin Dennison (David Gyasi), adquiere una complejidad creciente, mientras que su vínculo con el primer caballero, Todd Penn (Bradley Whitford), se torna cada vez más inquietante.

Rory Kinnear como Nicol Trowbridge y Keri Russell como Kate Wyler en 'La diplomática' Cr. Nick Wall/Netflix © 2025

El avance de la temporada sugiere que el Pentágono estaría elaborando planes de guerra, lo que introduce la posibilidad de un conflicto directo entre Estados Unidos y Reino Unido. La frase promocional de la serie, “No hay alianza que dure para siempre”, resume el espíritu de una trama que explora los límites de la diplomacia y la lealtad entre naciones.

La tercera temporada constará de ocho episodios, ampliando el desarrollo de las consecuencias políticas y personales derivadas de la muerte del presidente Rayburn, el ascenso de Grace Penn y las maniobras de Hal para acercar a Kate a la vicepresidencia. Esta expansión permitirá profundizar en los vínculos diplomáticos y personales que sostienen (y al mismo tiempo ponen en riesgo— a la protagonista).

El elenco principal regresa casi en su totalidad, con Keri Russell como Kate Wyler, Rufus Sewell como Hal Wyler, David Gyasi como Austin Dennison, Ato Essandoh como Stuart Heyford, Ali Ahn como Eidra Park, Rory Kinnear como la primera ministra Nicol Trowbridge, Allison Janney como Grace Penn, Bradley Whitford como Todd Penn, Nana Mensah, Celia Imrie y Michael McKean. La única ausencia destacada es la del presidente Rayburn, cuya muerte marca el inicio de la nueva temporada.

Un drama político de alta tensión

La serie, creada por Debora Cahn, quien también ejerce como ‘showrunner’ y productora ejecutiva, ha sido reconocida por su capacidad para combinar el drama político con giros de suspense propios de un thriller.

Rufus Sewell como Hal Wyler en 'La diplomática' Cr. Idris Solomon/Netflix © 2025

Durante la segunda temporada, la historia se centró en las consecuencias de la detonación de una bomba en el centro de Londres, llevando a Kate Wyler a investigar una red de mentiras y engaños dentro del gobierno británico, mientras intentaba equilibrar su relación con su casi exmarido.

La tercera temporada mantiene la intensidad narrativa, con un juego de poder entre Washington y Londres, dudas sobre la legitimidad de la presidenta y tensiones militares que convierten esta entrega en un punto de inflexión para la serie. Además, Netflix ha confirmado que La diplomática ha sido renovada para una cuarta temporada, asegurando la continuidad de las intrigas y conflictos que han consolidado a la serie como uno de los grandes éxitos de la plataforma.