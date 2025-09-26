España Cultura

Jennifer Lawrence critica la censura en Estados Unidos y se pronuncia sobre el “genocidio” en Gaza en San Sebastián: “La libertad de expresión está bajo ataque”

La actriz más joven en ganar un Oscar a Mejor Actriz recibe este viernes el Premio Donostia

Elena L. Villalvilla

Jennifer Lawrence, en el centro,
Jennifer Lawrence, en el centro, en la rueda de prensa de 'Die My Love', en el Festival de San Sebastian. (REUTERS/Pankra Nieto)

La 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián ha acogido este jueves a la ganadora del Premio Donostia del certamen, la actriz estadounidense Jennifer Lawrence (Kentucky, Estados Unidos, 1990). La segunda ganadora más joven en obtener el Oscar a Mejor Actriz a los 22 años por El lado bueno de las cosas y también la más joven en obtener este reconocimiento, ha llegado a la ciudad para recoger el premio que el jurado le ha otorgado para “reconocer su talento” por cintas como Los juegos del hambre, No mires arriba o La gran estafa americana.

Si para el festival Lawrence es “una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo”, ella es una de las intérpretes que no han dudado en hablar sobre la situación que asola Gaza y también su país, Estados Unidos, después de que esta última semana su presidente, Donald Trump, haya tenido en el punto de mira al programa que conduce Jimmy Kimmel. Durante la rueda de prensa que ha tenido lugar esta tarde antes de recoger el galardón y de que se presente su última película, Die My Love, dirigida por Lynne Ramsay, ha sido clara: “Nuestra libertad de expresión está bajo ataque. El cine utiliza tu voz y tu manera artística para hacer un festival como este donde podemos ver las historias y conectar y aprender de los unos a los otros. Y más importante, darnos cuenta de que todos estamos conectados y todos merecemos una empatía y libertad”.

De la misma manera, ha señalado que está “aterrorizada” por el “genocidio” en Gaza, y tampoco se ha quedado atrás al criticar la política americana que dirige Trump. “Es mortificante lo que está sucediendo, que no es nada menos que un genocidio. Es inaceptable”, ha afirmado. “Tengo miedo por mis hijos, pero también por todos los niños. Cuando ignoras lo que ocurre en un lugar del mundo, no tardará en llegar al tuyo”.

Actor Jennifer Lawrence attends a
Actor Jennifer Lawrence attends a press conference for the film "Die, My Love" at the San Sebastian Film Festival, in San Sebastian, Spain, September 26, 2025. REUTERS/Pankra Nieto

Asimismo, ha defendido que teme que sus “palabras corren el riesgo de usarse como combustible para más retórica”. “Lo importante es que la gente se centre en quiénes son los verdaderos responsables, en qué pueden hacer, en cuándo tienen que presentarse a votar y en no permitir que los artistas, que lo único que intentamos es expresar libertad y arte, carguemos con la responsabilidad de lo que hacen los políticos”, ha finalizado.

Presenta ‘Die My Love’

Más allá de la política, Lawrence también ha hablado de cine. Su papel como productora en Die My Love, adaptación de la novela de Ariana Harwicz dirigida por Lynne Ramsay, marca un nuevo paso en su carrera. “Este proyecto fue un regalo. Llegó a través del nuevo y prometedor director Martin Scorsese“, bromeó, sobre el realizador de 82 años, ganador del Oscar por Los infiltrados. “Leyó el libro en su club de lectura y me dijo: ‘Esto es un rol que debería interpretar’. Enseguida pensamos en Lynne Ramsay. Ella era la directora perfecta”, explicó. La película, que aborda la maternidad, el deseo y la represión, se ha convertido en uno de los títulos más esperados de la temporada.

En este sentido, la actriz ha compartido cómo la historia ha dialogado con su propia experiencia. “Después de mi primer hijo tuve un posparto maravilloso, pero tras el segundo atravesé uno muy duro. Eso me hizo mirar la película con retrospectiva”.

